Ανοίγει για το κοινό το METAXA LIKNON στη Σάμο

Ο Οίκος Μεταξά αποκαλύπτει στο κοινό το METAXA LIKNON στη Σάμο. Χτισμένο σε βιολογικό αμπελώνα, το LIKNON αναδεικνύει το γλυκό Μοσχάτο κρασί που προέρχεται από τους ορεινούς αμπελώνες της Σάμου.

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, από τον Μάιο έως τον Οκτώβριο, οι επισκέπτες μπορούν να δοκιμάσουν προϊόντα, όπως το METAXA 12 Stars και το Private Reserve METAXA Orama, καθώς και να μάθουν για την ιστορία και τον τρόπο παρασκευής του ποτού. Ακόμη θα μπορούν να περιηγηθούν στα κτήρια του συνθέτουν το LIKNON, το οποίο έχει ήδη λάβει εννέα σημαντικά αρχιτεκτονικά βραβεία.

«Δημιουργήσαμε το LIKNON, με το όραμα να συνδέσουμε ακόμα πιο στενά το ΜΕΤΑΧΑ με τον αμπελώνα της Σάμου, με τους Σαμιώτες αμπελουργούς, και κυρίως για να συνεισφέρουμε στην προστασία του Terroir μας. Επιλέξαμε το όνομα LIKNON, από την ελληνική λέξη «λίκνο» για να τονίσουμε ότι το ΜΕΤΑΧΑ ξεκινά συμβολικά από τη Σάμο. Σήμερα, το ΜΕΤΑΧΑ LIKNON είναι το μόνο μέρος όπου ένας επισκέπτης μπορεί με ένα εισιτήριο να έχει για μια ολοκληρωμένη συνάντηση με το ΜΕΤΑΧΑ, από το σταφύλι μέχρι το μπουκάλι… και μέχρι το ποτήρι» λέει η Χουίτη Κωνσταντινίδου, Hospitality and Events Director, the House of Metaxa.