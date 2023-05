To Cardlink maitre αναβαθμίζεται και γίνεται mobile app

Η Cardlink, μέλος της Worldline, που δραστηριοποιείται στην ευρωπαϊκή αγορά πληρωμών και υπηρεσιών διαχείρισης συναλλαγών, λανσάρει το αναβαθμισμένο Cardlink maitre, την πλατφόρμα ασύρματης παραγγελιοληψίας, η οποία πλέον είναι διαθέσιμη και σε mobile app με επιπλέον δυνατότητες και σε χαμηλότερες τιμές, λύνοντας τα χέρια των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της εστίασης.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, με το Cardlink maitre app, εστιατόρια, καφετέριες, μπαρ και οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση προσφέρει υπηρεσίες dine-in, take-away και delivery, αποκτούν έλεγχο στη λήψη και διαχείριση παραγγελιών, με real-time συντονισμό και οργάνωση των παραγγελιών και του προσωπικού της, χωρίς επιπλέον εξοπλισμό ή κόστη εγκατάστασης, μέσα από το κινητό, το tablet (iOS & Αndroid) τους ή τα Android POS της Cardlink.

Αναλυτικότερα, το νέο Cardlink maitre app προσφέρει αποτελεσματική οργάνωση και διαχείριση τραπεζιών ανά αίθουσα σε πολλαπλούς χώρους ενώ ενημερώνει αυτόματα για αλλαγές παραγγελιών σε όλα τα πόστα. Επιπλέον, η διαχείριση delivery και take away απλοποιείται καθώς το νέο app προσφέρει εύκολη ταξινόμηση και παρακολούθηση της πορείας των παραγγελιών, αναγνώριση του προφίλ του πελατολογίου και ευέλικτη τηλεφωνική παραγγελία. Επίσης οι επιχειρηματίες έχουν τη δυνατότητα να φτιάξουν μόνοι τους website για online παραγγελίες και να αποκτήσουν ένα ακόμα κανάλι πωλήσεων, χωρίς γνώσεις προγραμματισμού ή με τη βοήθεια ενός expert από την ομάδα της Cardlink. Παράλληλα, το νέο Cardlink maitre app, συμβάλει στην γρήγορη εξυπηρέτηση του πελατών σε ώρες αιχμής, αφού προσφέρει την υπηρεσία “QR Self Ordering”, η οποία τους επιτρέπει να παραγγείλουν και να πληρώσουν μόνοι τους, μέσα από το κινητό τους.

Επιπλέον, μέσω του συστήματος Kitchen Display, η επικοινωνία μεταξύ των σερβιτόρων και της κουζίνας είναι ευκολότερη, παρέχοντας ενημέρωση, διαχείριση αλλαγών και εξυπηρέτηση dine-in, take away και delivery παραγγελιών, ενώ αντικαθιστά τους εκτυπωτές, αφού δε χρειάζεται να εκτυπώνονται οι παραγγελίες.

Η εφαρμογή αναμένεται να εμπλουτιστεί περαιτέρω δίνοντας τη δυνατότητα διασύνδεσης με το efood, το BOX και τη Wolt, καθώς επίσης και με πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης, ώστε οι αποδείξεις για αγορές με μετρητά ή κάρτα να μπορούν να εκδίδονται μέσω κινητού, tablet ή του Cardlink Android POS και να στέλνονται με sms ή e-mail στους πελάτες.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δοκιμάσουν το νέο Cardink maitre δωρεάν για δύο εβδομάδες, να επιλέξουν το πακέτο που ταιριάζει στις ανάγκες τους και στη συνέχεια να το αγοράσουν σε προνομιακές τιμές από 19,99 ευρώ/μήνα. Ταυτόχρονα, χωρίς επιπλέον κόστος, για όσους επιλέξουν το ετήσιο πλάνο, η Cardlink αναλαμβάνει να ανεβάσει τον κατάλογο της επιχείρησης στην πλατφόρμα.