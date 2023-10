Πρεμιέρα για το πολυαναμενόμενο One & Only Aesthesis

Στα μέσα Νοεμβρίου αναμένεται να υποδεχτεί τους πρώτους επισκέπτες του το One & Only Aesthesis, το νέο υπερπολυτελές beach resort της Γλυφάδας, το πρώτο θέρετρο με το brand One & Only του ομίλου Kerzner International στην Ελλάδα. Η επένδυση των 300 εκατ. ευρώ «αλλάζει το παιχνίδι της φιλοξενίας στην Ελλάδα», όπως τόνισε ο Yann Zillet, γενικός διευθυντής του One & Only Aesthesis, η επίσημη πρώτη του οποίου πραγματοποιήθηκε χθες.

«Το One & Only Aesthesis αλλάζει τους όρους του παιχνιδιού και θέτει τη νότια Αθήνα στο ραντάρ του ταξιδιώτη που αναζητεί την πολυτέλεια. Στόχος μας στη Grivalia είναι η ανάπτυξη ultra luxury χώρων φιλοξενίας και είμαστε ευτυχείς που το όραμά μας έγινε πραγματικότητα. Και τα επόμενα έργα μας θα σας εντυπωσιάσουν», τόνισε στο πλαίσιο των χθεσινών εγκαινίων ο Γιώργος Χρυσικός, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Grivalia Hospitality, λέγοντας πως το One & Only Aesthesis θα είναι ένα από τα καλύτερα ξενοδοχεία του κόσμου. Όπως επεσήμανε, δε, το One & Only Aesthesis ήταν μια πολυσύνθετη και δύσκολη ανάπτυξη και πραγματοποιήθηκαν πολλές αλλαγές στο αρχικό σχέδιο έτσι ώστε να ανταποκριθεί τελικά στο όραμα της Grivalia Hospitality.

«Το One & Only Aesthesis αναβαθμίζει το τουριστικό προϊόν της Ελλάδας και καθιερώνει την αθηναϊκή Ριβιέρα ως κυρίαρχο προορισμό πολυτελούς φιλοξενίας διεθνώς. Ως Grivalia Hospitality, θα συνεχίσουμε να επενδύουμε σε αναπτύξεις υψηλών προδιαγραφών, με έμφαση στην αειφορία, θέλοντας έτσι να καταστήσουμε την Ελλάδα σημείο αναφοράς για premium επισκέπτες από όλο τον κόσμο», συμπλήρωσε.

Το «παρών» στα εγκαίνια του υπερπολυτελούς θερέτρου έδωσε και ο Πρεμ Γουάτσα (φωτ.), πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Fairfax Financial Holdings και βασικός μέτοχος της Grivalia Hospitality.

«Αυτό είναι ένα καταπληκτικό επίτευγμα. Πριν από πέντε χρόνια ο Γιώργος (σ.σ. Χρυσικός) μου έδειξε αυτό το μέρος και σκεφτόμουν “ξέρει, άραγε, τι λέει;””, τόνισε ο Ινδοκαναδός επενδυτής, ενώ απευθυνόμενος στον Κυριάκο Μητσοτάκη επεσήμανε: «Όταν έχετε μια φιλοεπενδυτική κυβέρνηση, δίνετε την ευκαιρία στους επενδυτές να εκπληρώσουν το όνειρό τους, όπως αυτό που μου είπε σαν μικρό παιδί ο Γιώργος τότε και κοιτάξτε τι έκανε».

Ο Πρεμ Γουάτσα εστίασε και στην πολιτική του Κυριάκου Μητσοτάκη, λέγοντας: «Αυτό σημαίνει το επιχειρείν στα καλύτερά του. Επί τέσσερα χρόνια ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε εξαιρετική δουλειά, η χώρα είναι οικονομικά στιβαρή, υπάρχει πρόσβαση στην αγορά ομολόγων, υπάρχει μείωση της φορολογίας και της γραφειοκρατίας, προσέλκυση επενδύσεων, αλλά το πιο μεγάλο επίτευγμα του Κυριάκου Μητσοτάκη ήταν ότι κατάφερε να πείσει τους Έλληνες ότι μια συντηρητική πολιτική φιλική προς τις επιχειρήσεις, φιλοεπενδυτική, μπορεί να προσφέρει οφέλη και για τον λαό».

Στην αναβάθμιση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος και την ανάδειξη της Ελλάδας ως του καλύτερου προορισμού παγκοσμίως επικεντρώθηκε ο πρωθυπουργός, επισημαίνοντας πως το One & Only Aesthesis θα αλλάξει κυριολεκτικά τον τρόπο με τον οποίο ο κόσμος και οι επισκέπτες αντιλαμβάνονται την αγορά υπηρεσιών υψηλών κατηγοριών στην Ελλάδα.

«Πάντα έλεγα ότι πρέπει να κάνουμε την Ελλάδα τον καλύτερο προορισμό στον κόσμο. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό, πρέπει να συνεργαστούμε με τους καλύτερους ώστε να μπορέσουμε να το κάνουμε αυτό. Και πιστεύω ότι έχουμε κάνει σημαντικά βήματα προς την επίτευξη αυτού του στόχου», τόνισε, μεταξύ άλλων, ο Κ. Μητσοτάκης.

Τη διαχείριση του resort της Γλυφάδας, η άφιξη του οποίου σηματοδοτεί παράλληλα την είσοδο και λειτουργία του One & Only, ενός από τα κορυφαία brands υπερπολυτελών θερέτρων στον κόσμο, στη χώρα μας, θα αναλάβει η Kerzner International.

«Συνεχίζουμε την επέκτασή μας σε ολόκληρη της Ευρώπη και το ντεμπούτο μας στην Ελλάδα θα ενισχύσει τη θέση μας ως brand, φέρνοντας το One & Only Aesthesis στο λίκνο του ευρωπαϊκού πολιτισμού», ανέφερε ο Philippe Zuber, διευθύνων σύμβουλος της Kerzner International.

Το resort αναπτύχθηκε σε μια έκταση 278.000 τ.μ., εκεί όπου παλαιότερα βρίσκονταν τα θρυλικά «Αστέρια», και έχει δυναμικότητα 127 κλειδιών και 14 ιδιωτικών κατοικιών. Το One & Only Aesthesis θα λειτουργεί καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, με την Grivalia Hospitality να έχει εστιάσει σημαντικά σε θέματα αειφορίας και βιωσιμότητας. Το συγκεκριμένο beach resort συνδυάζει την υψηλή αισθητική με την περιβαλλοντικά υπεύθυνη λειτουργία και φέρει την πιστοποίηση Sustainable SITES και LEED βαθμίδας Silver.

Την εμπιστοσύνη της Kerzner στην Ελλάδα ανέδειξε η Αυτού Εξοχότητα Mohammed Al Shaibani, διευθύνων σύμβουλος της ICD και πρόεδρος της Kerzner International. «Κάθε χρόνο έχουμε 200-300 αιτήματα για τo branding και τη διαχείριση θερέτρων παγκοσμίως και δεν τα δεχόμαστε όλα. Κάθε εταίρος είναι ξεχωριστός. Προσέχουμε πολύ έτσι ώστε το brand μας να ξεχωρίζει κι έτσι υπάρχει μόνο σε 35 χώρους. Το One & Only Aesthesis είναι ένας από τους 35 αυτούς χώρους. Τόσο πολύ πιστεύουμε στην Ελλάδα», τόνισε.

Σημειώνεται ότι στην Ελλάδα το brand One & Only θα φέρουν, εκτός από το resort της Γλυφάδας, που αποτελεί και το μεγαλύτερο project της Grivalia Hospitality μέχρι σήμερα, δύο ακόμη, ένα θέρετρο στην Τζια και ένα στη Μύκονο.

Ιδιαίτερης σημασίας είναι το γεγονός πως το νέο resort αυτό συμβάλλει στην ενίσχυση της απασχόλησης, καθώς κατά την περίοδο της κατασκευής τα τελευταία 6 χρόνια εργάστηκαν πάνω από 450 άτομα, ενώ για τις ανάγκες λειτουργίας του resort έχουν ήδη δημιουργηθεί πάνω από 500 νέες θέσεις απασχόλησης. Στην κατασκευή του One & Only Aesthesis συμμετείχαν η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και η Mytilineos, ενώ η Dimand συμμετείχε ως project manager.