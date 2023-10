Ευ. Γκλεζάκου (Dimand): Πώς το ESG λειτουργεί ως ηθική πυξίδα

Μέθοδοι και προσεγγίσεις για κτίρια χαμηλού άνθρακα, ήταν τα βασικά ζητήματα του τελευταίου πάνελ στο 24ο Συνέδριο Prodexpo που πραγματοποιήθηκε στις 25 και 26 Οκτωβρίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθήνας.

«Το ESG ακούγεται πολύ. Για να το ενσωματώσουν, πρέπει να καταλάβουν τι ζητάει Περιβάλλον, κοινωνία και διακυβέρνηση. Προκειμένου να κάνουμε πιο υπεύθυνες πρακτικές, πρέπει να είμαστε σύμφωνοι με τις ESG πρακτικές. Το real estate υφίσταται μεγάλη μεταμόρφωση. Να είμαστε σύμφωνοι με τις απαιτήσεις δεν είναι τάση της εποχής, αλλά μια απάντηση στις πιεστικές προκλήσεις. Το ESG λειτουργεί σαν ηθική πυξίδα που μας βοηθά να κάνουμε πιο ηθικές και βιώσιμες επιλογές. Τα κτίρια δεν είναι μόνο πιο σωστά αλλά και πιο ανθεκτικά αλλά και οικονομικά» ανέφερε χαρακτηριστικά η Ευαγγελία Γκλεζάκου, Senior Sustainability Manager της Dimand.

Ερωτώμενη σχετικά με τον ενσωματωμένο άνθρακα των κτιρίων, η ίδια ανέφερε πως ο «ενσωματωμένος άνθρακας, μας απασχολεί πολύ. Αφορά τις εκπομπές διοξειδίου που σχετίζονται με την εξόρυξη, τη μεταφορά και την παραγωγή των δομικών υλικών. Η επαναχρησιμοποίηση είναι σημαντική. Το κέλυφος απαριθμεί πάνω από το μισό του ενσωματωμένου άνθρακα».

Αντιφατικές έννοιες στις οποίες πρέπει να βρεθεί αρμονία, χαρακτήρισε την ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα ενός κτιρίου, ο Κώστας Πουλόπουλος, Managing Director, SquareOne Architects, Copenhagen. «Τι είναι ανάπτυξη και τι βιωσιμότητα. Έχουμε μιλήσει πολύ γι' αυτά. Υπάρχει οικονομική, κοινωνική, περιβαλλοντική βιωσιμότητα. Και από την άλλη υπάρχει η ανάπτυξη. Μπορούμε να εξοικονομήσουμε προς όλες τις κατευθύνσεις; Δεν είναι δυνατόν. Η βιωσιμότητα προσπαθεί να εξοικονομήσει πόρους, ενώ η ανάπτυξη είναι το αντίθετο. Μιλάμε για δύο αντικρουόμενα πράγματα. Προσπαθούμε να βρούμε την καλύτερη λύση για να ικανοποιήσουμε την ανάγκη για ανάπτυξη και την ανάγκη καλύτερη απόδοση».

Απαντώντας σχετικά με το τι μπορεί να οριστεί ως «βιώσιμο», η Festa Isufi, Urban Strategist της Gehl, σημείωσε: «Ο άνθρωπος ήταν πάντα στο επίκεντρο της τακτικής της Gehl, από το '60 που δημιουργήθηκε. Από εκεί ξεκινάμε, περνάμε στους χώρους και έπειτα κοιτάμε τα κτίρια τα ίδια. Υπάρχουν διαφορετικές οπτικές για τη βιωσιμότητα. Από την κοινωνική οπτική, είναι σαν να ξεχνάς οτιδήποτε ξέρεις και να ξεκινάς από την αρχή. Από εκεί, περνάς στην περιβαλλοντική βιωσιμότητα».

Η ίδια συμπλήρωσε: «Πολύ συχνά η κοινότητα, οι άνθρωποι επηρεάζονται. Εμπλέκουμε την κοινωνία, συνήθως ξεκινάμε με μια συζήτηση από την αρχή του project που μπορεί να γίνει με πολλούς τρόπους ενεργητικούς ή παθητικούς. Πηγαίνουμε και με ανοιχτό μυαλό παρατηρούμε πως ζουν οι άνθρωποι και αξιολογούμε τα ευρήματα σε διάδραση μαζί τους. Όπως σε κάθε διεργασία σε όλα τα βήματα, λαμβάνει κανείς αποφάσεις. Πριν ξαναγυρίσουμε στην κοινότητα έχουμε πάρει την απόφαση πάνω στα βασικά σημεία. Είναι μια μεγάλη διαδικασία, επίπονη, με πολλή σκέψη και εμπλέκει πολλούς ανθρώπους, τους πελάτες, τους εταίρους, τους επιχειρηματίες της περιοχής και τους ιδιοκτήτες της γης».

Από την πλευρά του, ο Γιώργος Καγγέλης, Συνιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της Parostec, αναφερόμενος στις πιστοποιήσεις σημείωσε: «Το σημαντικό είναι ο σχεδιασμός του κτιρίου. Όταν κατασκευάζουμε το κτίριο βρίσκουμε προβλήματα ή εκπλήξεις. Αυτό που πρέπει να κάνουμε σε ένα κτίριο που υπάρχει ήδη, είναι να δούμε συνολικά, αφού θέλουμε χαμηλό ενεργειακό αποτύπωμα. Αν μπορούμε να κρατήσουμε πράγματα από αυτό, η συνεισφορά είναι μεγάλη. Έχουμε μια φιλοσοφία less is more. Θα χρησιμοποιήσουμε τη διαθέσιμη τεχνολογία, να χρησιμοποιήσουμε όσο το δυνατόν λιγότερα υλικά. Θα προσπαθήσουμε να χρησιμοποιήσουμε ό,τι υπάρχει στο βέλτιστο τρόπο για να πετύχουμε. Αν μπορέσουμε να συνδυάσουμε να χρησιμοποιήσουμε το maximum και να προσθέσουμε το ελάχιστο, θα είμαστε σε ένα πολύ καλό σημείο».