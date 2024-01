«Ανοιγμα» σε ηλεκτρική ενέργεια και αέριο από την Public

Μετά την ανακοίνωση συνεργασίας με τον όμιλο Vodafone για τη δημιουργία shop in a shop του παρόχου τηλεπικοινωνιών από το δίκτυο Public, ο όμιλος προχώρα και στη δυνητική επέκταση του σκοπού δραστηριοτήτων στην παροχή υπηρεσιών ενέργειας.

Μετά την εξαγορά της Κωτσόβολος από τη ΔΕΗ έγινε ευκρινέστερη η προσπάθεια του λιανεμπορίου να δημιουργήσει ολοκληρωμένες πλατφόρμες παροχής υπηρεσιών. Η Public μέσω του επενδυτικού βραχίονα της PCP Public Capital Partners, αλλά και ο μητρικός όμιλος Olympia έχουν προχωρήσει σε σειρά επενδύσεων σε εταιρείες που παρέχουν συμπληρωματικές υπηρεσίες.

Ειδικότερα, έχει αποκτήσει συμμετοχή στην εταιρεία ταχυμεταφορών Svuum, στην εταιρεία Box Now που αναπτύσσει το ομώνυμο δίκτυο έξυπνων θυρίδων, στη διεθνή πλατφόρμα πληρωμών BNPL, Klarna ενώ έχει εξαγοράσει το 50% της iRepair. Μάλιστα κατά την τελευταία ενημέρωση από τη διοίκηση της Public μετά την ένταξη της iRepair στον όμιλο τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 50%, επίδοση που αναμένεται να αυξηθεί τα επόμενα χρόνια.

Σ’αυτό το πλαίσιο ο όμιλος διεκδικεί συνέργειες και με τις μεγάλες εταιρείες utilities. H έγκριση επέκτασης του καταστατικού της εταιρείας περιλαμβάνει την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ή/και φυσικού αερίου από οποιασδήποτε μορφής έργων, η με κάθε τρόπο και μέσο προώθηση και εμπορία (ενδεικτικά χονδρικό και λιανικό εμπόριο, φυσικό ή ηλεκτρονικό), αντιπροσώπευση, εισαγωγή, εξαγωγή, παραγωγή, κατασκευή, ανάπτυξη και συντήρηση πάσης φύσεως προϊόντων και εν γένει ειδών που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με οιαδήποτε τεχνολογικά αποδεκτή μέθοδο παραγωγής ηλεκτρικής ενεργείας και φυσικού αερίου, η κατασκευή, ανάπτυξη, διαχείριση, εκμετάλλευση και συντήρηση Υποδομών Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Η/Ο), η παροχή υπηρεσιών επαναφόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Η/Ο).

Περιλαμβάνεται επίσης, η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την επιλογή του κατάλληλου εξοπλισμού ή/και την επιλογή της βέλτιστης λύσης για το σύνολο των προϊόντων, ειδών και εν γένει αντικειμένων που εντάσσονται στον τομέα της ενέργειας, η συμμετοχή και συνεργασία της εταιρείας σε άλλες επιχειρήσεις ή εταιρείες οποιασδήποτε μορφής, υφιστάμενες ήδη ή σε μελλοντική σύσταση στην ημεδαπή ή αλλοδαπή, η προώθηση συνδέσεων φυσικού αερίου, η παροχή κάθε είδους σχετικών ή παρεπόμενων υπηρεσιών.

Πέραν των παραπάνω κινήσεων, η εταιρεία δημοσίευσε στο ΓΕΜΗ την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά 25,33 εκατ. ευρώ μετά την εισφορά θυγατρικών άλλων εταιρειών συμφερόντων του κ. Γερμανού προς την Public Retail. Ειδικότερα εισφέρεται το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με την επωνυμία «Public Next Μονοπρόσωπη Α.Ε.» που ανήκει στην Public Group Limited (μητρική της Public), το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της «Public Licensing and Management Services Μονοπρόσωπη Α.Ε.» που ανήκει στην Olympia Group Ltd. μητρική της Olympia Group AE και το 49,9% των μετοχών της I-repair και τα οποία αποκτήθηκαν στις αρχές του 2022 επίσης από την Olympia Group Ltd.