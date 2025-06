Η μεγαλύτερη πτώση από το 2023 για το λιανεμπόριο στη Βρετανία

Οι λιανικές πωλήσεις του Ηνωμένου Βασιλείου υπέστησαν τη μεγαλύτερη πτώση από το 2023, σε μια απότομη αντιστροφή των καταναλωτικών δαπανών που υποδηλώνει ότι η οικονομία θα μπορούσε να δυσκολευτεί το δεύτερο τρίμηνο.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, ο όγκος των αγαθών που πωλήθηκαν στο διαδίκτυο και στα καταστήματα μειώθηκε κατά 2,7% τον Μάιο, όπως ανακοίνωσε η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία. Η πτώση ήταν πολύ χειρότερη από την πτώση 0,5% που ανέμεναν οι οικονομολόγοι.

Ενώ τους πρώτους μήνες του 2025 ο τομέας λιανικού εμπορίου της Βρετανίας είχε καλές επιδόσεις, η άνοδος των πωλήσεων που τροφοδοτήθηκε από τον καλό καιρό και την αύξηση των πραγματικών μισθών σταμάτησε ξαφνικά. Η πτώση του Μαΐου ανέτρεψε πλήρως τα κέρδη από την αρχή του έτους.

