Προμηθευτής της χρονιάς ο όμιλος Σαράντη στα Retail Business Awards

Ο Όμιλος Σαράντη ξεχώρισε με πέντε συνολικά βραβεία στη φετινή διοργάνωση Retail Business Awards. Αναδείχθηκε Προμηθευτής της Χρονιάς στην κατηγορία Non Food σε ένα βραβείο που δόθηκε κατόπιν ψηφοφορίας στελεχών του λιανεμπορίου, διακρίθηκε με Silver διάκριση στις κατηγορίες Supplier Marketing Teams of the Year και Suppliers Brand Activation για την συνολική ενεργοποίηση του megabrand Sanitas, ενώ απέσπασε Bronze βραβείο στην κατηγορία Suppliers CSR Campaign για την πρωτοβουλία Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης “Pass Pantou” σε συνεργασία με την αλυσίδα MyMarket με την οποία υποστήριξε την πρωτοβουλία “RUSH OUT” που στόχο έχει να βοηθήσει άτομα με ειδικές ανάγκες να ανακτήσουν την αυτονομία τους.

Ο Όμιλος Σαράντη απέσπασε επίσης το βραβείο HR Supplier Strategy αποδεικνύοντας πως αποτελεί έναν στρατηγικό συνεργάτη για κάθε εργαζόμενο υποστηρίζοντας τις καθημερινές ανάγκες και προκλήσεις του εφαρμόζοντας τις καλύτερες πρακτικές διαχείρισης των ανθρώπων του.

Η 22η τελετή απονομής, των επιχειρηματικών βραβείων Lenovo Retail Business Awards 2023 πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 22 Ιανουαρίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Τα Retail Business Awards διοργανώνονται από την Direction Business Network και το περιοδικό Retail Business οι οποίοι επιβράβευσαν τις υγιείς δυνάμεις του Ελληνικού Λιανικού Εμπορίου και της Βιομηχανίας, που συνεχίζουν να αποδεικνύουν τη δυναμική τους σε δύσκολες περιόδους .