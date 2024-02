Viva Wallet: Αύξηση κεφαλαίου 400 εκατ. ευρώ για εξαγορές!

Νέα έκτακτη γενική συνέλευση, με θέμα, μεταξύ άλλων, απόφαση για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά 400 εκατ. ευρώ, με καταβολή μετρητών, συγκάλεσε για τις 22 Μαρτίου το Διοικητικό Συμβούλιο της Viva Wallet, χωρίς να είναι σαφές αν υπάρχει επί της ατζέντας σύμφωνη γνώμη της JP Morgan, ως μετόχου μειοψηφίας.

Η ατζέντα της γενικής συνέλευσης θέτει ως προϋπόθεση λήψης απόφασης η ΑΜΚ να εγκριθεί από αμφότερους τους μετόχους. Δηλαδή, τη We Realize Com Ltd, συμφερόντων Καρώνη - Αντύπα και την JPMorgan. Υπό το παραπάνω πρίσμα, μοιάζει να μην υπάρχει εξαρχής συναίνεση του αμερικανικού κολοσσού.

Χαρακτηριστικό είναι ότι η πρόσκληση δεν διευκρινίζει αν η αύξηση κεφαλαίου διενεργηθεί με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων ή με μερική/ολική κατάργηση. Το μόνο που αναφέρει η κατά τα άλλα λεπτομερέστατη ατζέντα είναι ότι η αύξηση κεφαλαίου πρέπει να διενεργηθεί σε αποτίμηση της Viva Wallet, ύψους 3 δισ. ευρώ και τα αντληθέντα κεφάλαια θα κατευθυνθούν για τη χρηματοδότηση εξαγορών και συγχωνεύσεων, όπως προβλέπει η στρατηγική που ενέχεται στη συμφωνία μετόχων.

Απαντώντας σε πρόσφατο δημοσίευμα του Euro2day.gr, η Viva διευκρίνισε ότι βρίσκεται σε στενή συνεργασία με τους μετόχους και εντεταλμένους συμβούλους, ώστε να διερευνηθούν πιθανοί στόχοι εξαγορών. Σε συνέχεια ολοκλήρωσης αυτής της διαδικασίας, οι μέτοχοι θα εξετάσουν τις απαιτούμενες πηγές χρηματοδότησης.

Στην ίδια απάντηση σημείωνε ότι το στρατηγικό και επιχειρηματικό πλάνο επικαιροποιήθηκε, πριν από μερικές εβδομάδες, με σύμφωνη γνώμη των δύο μετόχων. Στην ατζέντα της έκτακτης γενικής συνέλευσης περιλαμβάνεται και θέμα έγκρισης από JP Morgan και We Realize του επικαιροποιημένου επιχειρηματικού σχεδίου, όπως τροποποιήθηκε, «μετά τις καθυστερήσεις που προκλήθηκαν από την JPM», όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται.

Υπό την παραπάνω οπτική, δεν είναι σαφές αν για την αύξηση κεφαλαίου, όπως και τα υπόλοιπα θέματα της έκτακτης γενικής συνέλευσης, υπάρχει συναίνεση της JP Morgan ή πρόκειται για άλλη μια κίνηση τακτικής εκ μέρους της πλευράς πλειοψηφίας (We Realize). Υπενθυμίζεται ότι από το Νοέμβριο έχουν συγκληθεί σειρά έκτακτων γενικών συνελεύσεων, από τη θεματολογία των οποίων εντάθηκε η αίσθηση για τεταμένες σχέσεις μεταξύ των δύο μετόχων της Viva.

Τι συνεπάγεται AMK σε αποτίμηση 3 δισ. ευρώ

Η αποτίμηση των 3 δισ. ευρώ δείχνει απαιτητική, αν συσχετισθεί με τις προ φόρων ζημιές 26,6 εκατ. ευρώ της χρήσης 2022 (σ.σ. τελευταία δημοσιευμένα στοιχεία), αλλά και με τα επίπεδα κεφαλαιοποίησης εγχώριων συστημικών τραπεζών (Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών 4 δισ. ευρώ, Πειραιώς Financial Holdings 4,7 δισ. ευρώ). Από την άλλη πλευρά, η Viva ανήκει στην κατηγορία των fintech όπου η συσχέτιση των αποτιμήσεων γίνεται περισσότερο με βάση τις προοπτικές παρά τα θεμελιώδη.

Αν τα στοιχεία της Viva, που είναι αναρτημένα στο ΓΕΜΗ, τυγχάνουν επικαιροποιημένα, το μετοχικό κεφάλαιό της διαιρείται σε 1.603.714 μετοχές. Διενέργεια αύξησης κεφαλαίου σε αποτίμηση 3 δισ. ευρώ συνεπάγεται έκδοση 213.829 νέων μετοχών, με τιμή διάθεσης 1870,65 ευρώ έκαστη. Σημειώνεται ότι οι ομολογίες που αγόρασε η JP Morgan μετατράπηκαν σε μετοχές προς 1.272,85 ευρώ έκαστη (σ.σ. αποτίμηση 2 δισ. ευρώ).

Δάνειο 100 εκατ. ευρώ, αλλά όχι από την JPM

Για άλλη μια φορά σε ατζέντα γενικής συνέλευσης μπαίνει θέμα απόφασης για έκδοση δανείου ύψους ως 100 εκατ. ευρώ, που θα χορηγηθεί από τρίτα πιστωτικά ιδρύματα και όχι από την JPM. Σκοπός της άντλησης ρευστότητας παραμένει η χρηματοδότηση εξαγορών.

Εξαγορά της Viva Payments από Viva Bank και IPO

Στην ατζέντα της γενικής συνέλευσης περιλαμβάνεται η έγκριση -και από τους δύο μετόχους- της εξαγοράς του 100% της Viva Payments από τη Vivabank, με σκοπό την απορρόφησή της, προκειμένου να ενισχυθεί η λειτουργία και η επιχειρηματική της ανάπτυξη.

Στο ίδιο θέμα ζητείται έγκριση για πρόσληψη συμβούλου, ο οποίος θα διερευνήσει το ενδεχόμενο εισαγωγής της Vivabank σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά, εντός του πρώτου τριμήνου 2027, με απάλειψη των διατάξεων περί δικαιώματος προαίρεσης αγοράς μετοχών (call option) των δύο μετόχων. Απάλειψη της ρήτρας call option προϋποθέτει αλλαγή συμφωνίας μετόχων.

Τροποποίηση του stock option plan

Στα θέματα της γενικής συνέλευσης περιλαμβάνεται, επίσης, η τροποποίηση του προγράμματος δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών (stock option plan), ως προς την έλευση γεγονότος άσκησης. Με την προτεινόμενη τροποποίηση, οποιοδήποτε επενδυτικό γεγονός μετά το τρίτο τρίμηνο του 2026 ή εισαγωγή σε οργανωμένη αγορά (IPO) θα σηματοδοτήσει την άσκηση των δικαιωμάτων προαίρεσης.

Πρόκειται για θέμα που προκάλεσε πολλές τριβές κατά τους προηγούμενους μήνες στη σχέση We Realize και JPM. Προτείνεται, επίσης, να προβλεφθεί δικαίωμα της We Realize να αποκτήσει το συνολικό ποσό των διανεμηθέντων μετοχών σε τιμή και ως δύο φορές υψηλότερη από την τιμή εισαγωγής τους.

Τέλος, στα θέματα της γενικής συνέλευσης περιλαμβάνεται η πρόταση από την JPM ενός ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους σε Viva Wallet και ενός στη Vivabank στη θέση του ήδη προταθέντος Ευστ. Ποταμίτη, λόγω μη εκπλήρωσης των κριτηρίων ανεξαρτησίας, σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό νομικό πλαίσιο και την πράξη που εξέδωσε στις 21 Δεκεμβρίου η Τράπεζα της Ελλάδος.