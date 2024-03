Διπλή διάκριση για τον όμιλο Σαράντη στα Procurement Excellence Awards

Ο Όμιλος Σαράντη και το Τμήμα Προμηθειών κατέκτησαν σημαντικές διακρίσεις στα Procurement Excellence Awards, αποσπώντας Χρυσό Βραβείο στην κατηγορία Best Category Management Initiative με την υποψηφιότητα “Fragrance Excellence: A Category Management journey towards sustainable simplicity and cost optimization” καθώς και Ασημένιο Βραβείο στην κατηγορία Manufacturing με την υποψηφιότητα ”Procurement Team: Mapping the road towards Excellence!”.

Η τελετή απονομής ολοκληρώθηκε με την παρουσία 170 εκπροσώπων του κλάδου, θέτοντας επίλογο στην 1η διοργάνωση των βραβείων. Οι νικητές, αναδείχθηκαν την Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου 2024, στο Radisson Blu Park Hotel.

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, μέσα από την πρωτοβουλία "Fragrance Excellence" το Τμήμα Προμηθειών έρχεται να ανατρέψει την κατηγορία Fragrance, εστιάζοντας τόσο στη βιωσιμότητα όσο και στο κόστος. Η ανανέωση της συσκευασίας με ταυτόχρονη μείωση κωδικών υλικών και προμηθευτών, οδηγεί σε βελτιστοποίηση διαχειριστικού χρόνου και κόστους, προωθώντας παράλληλα την κυκλική οικονομία. Οι καινοτομίες που εισάγει περιλαμβάνουν την απλοποίηση υλικών & παραγωγικών διαδικασιών, τη μείωση βάρους της συσκευασίας και την αύξηση της ανακυκλωσιμότητας των προϊόντων. Η ολιστική προσέγγιση Reduce-Reuse-Recycle υπογραμμίζει τη δέσμευση για υπεύθυνη κατανάλωση. Αυτή η ολοκληρωμένη στρατηγική ενισχύει όχι μόνο την εμπειρία του καταναλωτή, αλλά και την προσφορά του Ομίλου σε ηθικά και βιώσιμα προϊόντα και πρακτικές, στηρίζοντας την πρωτοβουλία για ένα πιο sustainable μέλλον.