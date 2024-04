Ποια αλυσίδα σούπερ μάρκετ «ψηφίζουν» οι καταναλωτές

Ποιο είναι το κριτήριο με το οποίο ψωνίζουν οι Έλληνες καταναλωτές, ποιος ευθύνεται για την ακρίβεια και ποιος για την αισχροκέρδεια και τι συνδέει τους αγοραστές ανεξαρτήτως από το εισόδημά τους και το κατάστημα που επιλέγουν να ψωνίσουν;

Απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα δίνει έρευνα της Longlust που παρουσιάστηκε χθες, κατά τη διάρκεια του 14ου συνεδρίου Food Retail της Boussias. Από τα ευρήματα της έρευνας που πραγματοποιήθηκε τον Μάρτιο σε δείγμα 1.200 καταναλωτών, αυτό που προκύπτει, όπως σημείωσε ο Βαγγέλης Σκούρας, είναι ότι η αλυσίδα Σκλαβενίτης σκοράρει πιο ψηλά απ’ όλες τις άλλες αλυσίδες σε 7 από τους 13 δείκτες που μετρήθηκαν από την εταιρεία ερευνών.

Παραδείγματος χάριν, στην ερώτηση ποιο σούπερ μάρκετ επισκέπτονται περισσότερο για τις αγορές τους, η αλυσίδα Σκλαβενίτης είναι μακράν η πρώτη συγκεντρώνοντας ποσοστό 70% και ακολουθούν με μεγάλη διαφορά η ΑΒ με 44%, η Lidl με 42%, το My Market με 30% και η αλυσίδα Μασούτης με 22%.

Αυτό θα μπορούσε να εξηγηθεί εν μέρει από το γεγονός ότι το δίκτυο της Σκλαβενίτης είναι μεγάλο και εκτείνεται στο σύνολο της επικράτειας, όμως το επιχείρημα αυτό δεν είναι τόσο ισχυρό, καθώς η απόστασή της από τους υπόλοιπους παίκτες της αγοράς είναι πολύ μεγάλη και υπερκαλύπτει το εύρος του δικτύου και τη γεωγραφική κάλυψη της χώρας. Κάτι που έρχεται να επιβεβαιώσει ένα ακόμη εύρημα της έρευνας.

Στην ερώτηση αν θα μπορούσαν να έχουν ένα οποιοδήποτε κατάστημα σούπερ μάρκετ δίπλα τους, 1 στους 2 καταναλωτές (ποσοστό 48%) απαντούν ότι θα ήθελαν να είναι κατάστημα του Σκλαβενίτη. Με μεγάλη απόσταση ακολουθεί η Lidl (ποσοστό 17%) και η ΑΒ Βασιλόπουλος (10%). Και όλα αυτά τη στιγμή που το διαφημιστικό αποτύπωμα της αλυσίδας Σκλαβενίτης είναι σχεδόν ανύπαρκτο σε σχέση με το αποτύπωμα των υπόλοιπων αλυσίδων.

Οι καταναλωτές επιλέγουν τη Σκλαβενίτης όχι μόνο για τις αγορές τους. Στο ερώτημα αν θα έπρεπε να εργαστούν σε ένα σούπερ μάρκετ, ποιο θα επέλεγαν, και εδώ οι διαφορές είναι μεγάλες, καθώς το 67% διαλέγει Σκλαβενίτη, 8% ΑΒ, 8% το Lidl, μόλις 2% το My Market και 5% τον Μασούτη. Αυτό δείχνει, σύμφωνα με τον κ. Σκούρα, τη συναισθηματική σχέση που έχει το κοινό με τις αλυσίδες και γιατί η ελληνική αγορά έχει τόσο μεγάλη συγκέντρωση στον Σκλαβενίτη.

Η Longlust «έτρεξε» και μια υποέρευνα, συγκρίνοντας το 2021 με το 2024. Από τη σύγκριση φαίνεται ότι η Lidl ενισχύει το αποτύπωμά της ενώ έχει ενδιαφέρον, όπως σημείωσε ο κ. Σκούρας, ότι η Lidl έχει σταματήσει να είναι το σούπερ μάρκετ αυτών που ζορίζονται οικονομικά και ότι και τα υψηλά εισοδήματα την επισκέπτονται ξεκάθαρα.

Οι πελάτες του Σκλαβενίτη θεωρούν ότι έχει μεγαλύτερη ποικιλία από τους άλλους, βρίσκουν εύκολα αυτό που θέλουν, έχει καλή σχέση ποιότητας-τιμής, γρήγορη εξυπηρέτηση, ωραία ατμόσφαιρα και φιλικό προσωπικό.

Ο ΑΒ, σύμφωνα με τους καταναλωτές, έχει πολύ καλό πρόγραμμα ανταπόδοσης, έχει ποιότητα στα προϊόντα του, αλλά υστερεί σημαντικά στη σχέση ποιότητας-τιμής. Κάτι που, σύμφωνα με τον κ. Σκούρα, αποτελεί red alert για την αλυσίδα. Το Lidl, από την άλλη, έχει πολύ καλές προσφορές για το 74% των καταναλωτών, ωστόσο οι πελάτες του δεν θεωρούν ότι το προσωπικό είναι φιλικό.

Σε ό,τι αφορά τη Γαλαξίας, καταγράφει καλή σχέση ποιότητας - τιμής (51%) και για 2 στους 10 καταναλωτές βαραίνει πολύ το γεγονός ότι το προσωπικό τούς γνωρίζει προσωπικά.

Ποιος ευθύνεται για την ακρίβεια και ποιοι αισχροκερδούν

Ίσως όμως το πιο ενδιαφέρον στοιχείο της έρευνας σχετίζεται με την ακρίβεια και την αισχροκέρδεια. Για το 52% του δείγματος, αυτός που ευθύνεται για την ακρίβεια είναι η Πολιτεία. Και ακολουθούν οι προμηθευτές, τα σούπερ μάρκετ και το γενικότερο οικονομικό κλίμα με ποσοστό 39%, 38% και 37% αντίστοιχα.

Όμως, παρά το γεγονός ότι 1 στους 2 καταναλωτές δηλώνει ότι για την ακρίβεια ευθύνεται η Πολιτεία, την ίδια στιγμή το 74% δείχνει το ποσοστό αυτών που συμφωνούν ότι τα σούπερ μάρκετ αισχροκερδούν.

Ποιο σούπερ μάρκετ όμως αισχροκερδεί περισσότερο από τα υπόλοιπα; Την πρώτη θέση καταλαμβάνει ο ΑΒ Βασιλόπουλος με ποσοστό 65%, ακολουθεί ο Μασούτης με 27%, η Lidl με 20%, ο Σκλαβενίτης με 11% και η My Market με 10%. Στη Θεσσαλονίκη ο Μασούτης είναι πρώτος με 63%, κάτι που σύμφωνα με τον κ. Σκούρα είναι λογικό καθώς είναι η πιο μεγάλη αλυσίδα στην περιοχή και απορροφά τη δυσαρέσκεια των καταναλωτών.

Τι θα μπορούσαν να κάνουν τα σούπερ μάρκετ για να ανατρέψουν αυτή την εικόνα; Πιο πολλές προσφορές και εκπτώσεις, να εξηγήσουν πώς συνδέεται η τιμή πώλησης με το κόστος των προϊόντων και να δεσμευτούν ότι θα κρατήσουν τις τιμές σταθερές για ένα διάστημα.

Πώς αντιμετωπίζουν την ακρίβεια

Οι καταναλωτές, από την πλευρά τους, προκειμένου να αντιμετωπίσουν την ακρίβεια αγοράζουν σε προσφορές και εκπτώσεις (ποσοστό 66%), το 54% αγοράζει λιγότερο συχνά μη απαραίτητα προϊόντα, το 42% πιο φθηνά προϊόντα και μάρκες, αντίστοιχο ποσοστό επισκέπτεται σούπερ μάρκετ που έχουν καλύτερες τιμές και το 40% κάνουν πιο συνετή χρήση των προϊόντων στο σπίτι, για να μην κάνουν σπατάλες.

«Last but not least», το κοινωνικό αποτύπωμα σε μια περίοδο που «σφάζονται παλικάρια» για το ESG. Για 8 στους 10 καταναλωτές (ποσοστό 79%) είναι σημαντικό και πολύ σημαντικό τα σούπερ μάρκετ να έχουν κοινωνικό έργο. Ποιο όμως σούπερ μάρκετ θεωρούν οι καταναλωτές ότι προσφέρει περισσότερο κοινωνικό έργο από τα άλλα; Και σε αυτή την ερώτηση πρώτος και με διαφορά είναι ο Σκλαβενίτης (ποσοστό 74%) και αρκετά χαμηλότερα ΑΒ Βασιλόπουλος (33%), Lidl (23%), Μασούτης (17%) και My Market(10%).