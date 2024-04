Αθανασόπουλος (Olympia): Πώς συνδυάζονται τεχνολογική εξέλιξη και βιωσιμότητα

Η σχέση τεχνολογίας και βιωσιμότητας και οι μεγάλες τεχνολογικές αλλαγές οι οποίες θα πρέπει να αξιολογηθούν με βάση το κατά πόσο αυτές μπορούν να βελτιώσουν τη ζωή των πολιτών και κατά πόσο θα μπορέσουν να συμβάλλουν στη δημιουργία κοινωνιών που είναι ανοιχτές στις αλλαγές, με αξίες και αρχές, συζητήθηκε στο πλαίσιο του πάνελ Sustainability and Technology the Next Day στο , με συμμετοχή του Ανδρέα Αθανασόπουλος, CEO, της Olympia Group of Companies.

1η ερώτηση: Πώς μπορούμε σήμερα να συνδυάσουμε με επιτυχία την τεχνολογική εξέλιξη με τη βιωσιμότητα;

Ανδρέας Αθανασόπουλος: Μεγάλη συζήτηση γίνεται σχετικά με την επίπτωση της τεχνολογίας στη ζωή μας και κυρίως στην παραγωγικότητα. Εκεί υπάρχει αυτό που ταξινομώ ως microtechnologies και υπάρχει όμως και ένα μεγάλο κομμάτι που λέγεται macrotechnologies όπου πηγαίνουμε και αλλάζουμε κλάδους που επηρεάζουν πολύ την οικονομία και την κοινωνία.

Η συζήτηση για την ενέργεια για παράδειγμα αφορά ακριβώς τα macrotechnologies. Ενδεικτικό αυτού είναι πως για τα data centers στις Η.Π.Α σήμερα χρησιμοποιείται το 2,5% της ετήσιας παραγωγής ενέργειας και αναμένεται να φτάσει έως το 2030 το 10%, κυρίως λόγω του αυξημένου processing power που απαιτείται από το ΑΙ.

Στην Ελλάδα υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση ότι τα επόμενα χρόνια θα παράγουμε τόση ενέργεια από ΑΠΕ που δεν θα ξέρουμε πού μπορούμε να την καταναλώσουμε. Απάντηση σε αυτό το καίριο ζήτημα αποτελούν τα δίκτυα και οι μπαταρίες αποθήκευσης ενέργειας. Γύρω από τις μπαταρίες συντελείται ένα παγκόσμιο πολιτικό παιχνίδι μεταξύ Κίνας και Αμερικής, με την Ευρώπη να διαδραματίζει σημαντικά μικρότερο ρόλο.

Η Ελλάδα οφείλει να αξιοποιήσει τη δυνατότητα να αποθηκεύσει τη δωρεάν ενέργεια που παράγει και όχι να εισάγει. Η ανάπτυξη του συγκεκριμένου κλάδου είναι καθοριστικής σημασίας για τη χώρα μας. Η τεχνολογία μπορεί να αλλάξει δραματικά οικονομίες και κοινωνίες. Και ίσως, από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει ο δυτικός κόσμος, τη δεδομένη στιγμή, είναι πώς θα ανεξαρτητοποιηθεί από την κυριαρχία της Κίνας. Η αποθήκευση ενέργειας δεν είναι ένα απλό εξάρτημα, αλλά μια πολύπλοκη διαδικασία σχεδιασμού, υλοποίησης, εγγύησης και υποστήριξης σε βάθος χρόνου. Θα είναι η πορεία μέσω εισαγωγών ή θα δημιουργήσουμε μονάδες αξίας με επενδύσεις που περιμένουν υποστήριξη όπως κάνει η Γαλλία του Μακρόν που στηρίζει την παραγωγή μπαταριών αυτοκινήτου που αφορά τη χώρα του.

Το σημαντικό ερώτημα δεν είναι πώς η τεχνολογία και το ΑΙ θα βελτιώσει τη ζωή μας, αλλά να διασφαλιστεί πως υπάρχει παραγωγή σε κάθε χώρα. Στην Ελλάδα αντίθετα αυτή τη στιγμή υπάρχει αποβιομηχάνιση, με τις τράπεζες να αναζητούν ευκαιρίες χρηματοδότησης προς επιχειρήσεις.

2η ερώτηση: Το θέμα των εναλλακτικών πηγών ενέργειας αποτελεί την κυρίαρχη αλλαγή για την καλούμενη βιωσιμότητα. Εσείς πιστεύετε ότι οι στόχοι που έχουν τεθεί από την Ευρώπη για το 2050 είναι επιτεύξιμοι; Η πάμε να κάνουμε μεγάλη ζημιά στην οικονομία και στα εισοδήματα βραχυπρόθεσμα και σε σχέση με τον ανταγωνισμό της Αμερικής;

Ανδρέας Αθανασόπουλος: Η πολιτική κινήθηκε πολύ γρήγορα χωρίς να υπολογίσουν το κόστος, τόσο το κοινωνικό, όσο και το οικονομικό. Για παράδειγμα είναι πολύ δύσκολο να πεις σε κάποιον ότι πρέπει να αλλάξει το αυτοκίνητό του σε ηλεκτρικό, χωρίς όπως να έχουν διασφαλιστεί σαφείς υποδομές φόρτισης. Εκεί δεν έγινε καλός υπολογισμός και αυτή τη στιγμή καλούμαστε αντιμετωπίσουμε τα αποτελέσματα αυτού του λάθους.

Ταυτόχρονα η άποψη ότι μπορούμε να σταματήσουμε την κατανάλωση πετρελαίου δεν ευσταθεί. Μάλλον στην πορεία της μετάβασης θα αυξηθεί η κατανάλωση, ειδικά λόγω της Ασίας που καλπάζει οικονομικά και δεν πρόκειται να ακολουθήσει ούτε η Ινδία ούτε η Κίνα τους ρυθμούς της Ευρώπης.

Είναι σημαντικό να αποφύγουμε τις μεγάλες απογοητεύσεις σε αυτή τη φάση σε σχέση με τις προσδοκίες που υπήρχαν.

3η ερώτηση: Ακούμε για διάφορες τεχνολογίες, είναι το ΑΙ η κορυφαία αλλαγή που έρχεται σε όρους disruption της κοινωνίας και της οικονομίας;

Ανδρέας Αθανασόπουλος: Θα πρέπει να προσέξουμε στην Ελλάδα, διότι υπάρχει πολύ μεγάλος ενθουσιασμός, αλλά οι ελληνικές επιχειρήσεις έχουν τεράστιο θέμα υποδομών για να φτάσουν να αξιοποιούν όλες αυτές τις τεχνολογίες. Υπάρχουν πολλά business cases που δεν βγάζουν καλά αποτελέσματα και αρκετές επιχειρήσεις λανθασμένα αντιμετωπίζουν την εφαρμογή αυτής της τεχνολογίας ως κάτι απλό.

Είναι τεχνολογία που σίγουρα θα δημιουργήσει μεγάλο disruption, αλλά θα πρέπει οι ελληνικές επιχειρήσεις να εστιάσουν στη δημιουργία των κατάλληλων υποδομών, ώστε να καταφέρουν να την αξιοποιήσουν σωστά για την ανάπτυξή τους.