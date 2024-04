Deal Ελληνικής Τράπεζας με την CNP για τις θυγατρικές σε Κύπρο και Ελλάδα

Τη συμφωνία για την εξαγορά της CNP Cyprus Insurance Holdings Limited ανακοίνωσε η Ελληνική Τράπεζα, επιβεβαιώνοντας σχετικό ρεπορτάζ του Euro2day.gr.

Αναλυτικά, όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, η Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ (η «Τράπεζα») ανακοινώνει ότι έχει εισέλθει σε αποκλειστικές διαπραγματεύσεις και έχει υπογράψει συμφωνία Δικαιώματος Πώλησης σε ορισμένη τιμή με τη CNP Assurances για την εξαγορά της θυγατρικής της CNP Cyprus Insurance Holdings Limited (η «Συναλλαγή»), η οποία δραστηριοποιείται στην Κύπρο και στην Ελλάδα και αποτελείται μεταξύ άλλων από τις: CNP Cyprialife Ltd, CNP Ασφαλιστική Λτδ, CNP Zois SA και CNP Cyprus Properties Ltd. Σύμφωνα με τη συμφωνία Δικαιώματος Πώλησης, η CNP Assurances έχει την επιλογή να πωλήσει και η Ελληνική Τράπεζα είναι αμετάκλητα δεσμευμένη να εξαγοράσει τη CNP Cyprus Insurance Holdings εάν αυτό το δικαίωμα πώλησης εξασκηθεί.

Με βάση τη Γαλλική νομοθεσία, το επόμενο βήμα θα είναι η ενημέρωση και η διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Εργασίας της CNP Assurances. Στη συνέχεια η Συναλλαγή θα υπόκειται σε ρυθμιστικές εγκρίσεις (συμπεριλαμβανομένης και της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού) και αναμένεται ότι θα ολοκληρωθεί μέχρι το πρώτο τρίμηνο του 2025.

Η CNP Cyprus Insurance Holdings Limited είναι μια κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία στην Κύπρο. Προσφέρει ασφαλιστικά προϊόντα και υπηρεσίες στους κλάδους ζωής και γενικών ασφαλειών μέσω του μεγαλύτερου δικτύου ανεξάρτητων πρακτόρων στη χώρα. Το 2023 εργοδοτούσε περίπου 330 υπαλλήλους και είχε μεικτά ασφάλιστρα ύψους €236 εκατ., με μερίδια αγοράς περίπου 24% και 15% στους κλάδους ζωής και γενικών ασφαλειών, αντίστοιχα .

Η Συναλλαγή αναμένεται να αποτελέσει ένα σημαντικό ορόσημο για την περαιτέρω ανάπτυξη και ενδυνάμωση των ασφαλιστικών δραστηριοτήτων της Τράπεζας, εμπλουτίζοντας τα προϊόντα και τις επιλογές που θα προσφέρονται σε μία διευρυμένη πελατειακή βάση. Με την ολοκλήρωση της Συναλλαγής, η Τράπεζα αναμένεται να έχει ηγετική θέση στην ασφαλιστική αγορά της Κύπρου, με μερίδια αγοράς περίπου 30% και 23% στους κλάδους ζωής και γενικών ασφαλειών, αντίστοιχα .

Το συνολικό τίμημα αναμένεται να είναι €182 εκατ., αντιπροσωπεύοντας πολλαπλασιαστή εξαγοράς 1x τιμή εξαγοράς προς λογιστική αξία , με εκτιμώμενη κεφαλαιακή επίδραση ύψους περίπου 2,6 ποσοστιαίων μονάδων. Λαμβάνοντας υπόψη την ισχυρή κεφαλαιακή θέση της Τράπεζας, με το συνολικό δείκτη κεφαλαίου να ανέρχεται στο 28,4% στις 31 Δεκεμβρίου 2023, ο προσαρμοσμένος συνολικός δείκτης κεφαλαίου αναμένεται περίπου να είναι 25,8%, με την ολοκλήρωση, σημαντικά ψηλότερος από τις ελάχιστες ρυθμιστικές απαιτήσεις. Περαιτέρω η Συναλλαγή αναμένεται να εδραιώσει την παρουσία της Τράπεζας στον ασφαλιστικό τομέα και να δημιουργήσει ευκαιρίες για συνέργειες εσόδων, αυξάνοντας έτσι τα έσοδα από ασφαλιστικές δραστηριότητες και ενισχύοντας την ποιότητα της κερδοφορίας της Τράπεζας.

Στο παρόν στάδιο, οι υφιστάμενες δραστηριότητες των εμπλεκόμενων εταιρειών παραμένουν ως έχουν και οι εταιρείες θα συνεχίσουν να δραστηριοποιούνται αυτόνομα και ανεξάρτητα. Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια των ασφαλιστικών εταιρειών, CNP Cyprialife και CNP Ασφαλιστικής αλλά και αυτά των Hellenic Life Insurance και Παγκυπριακής Ασφαλιστικής παραμένουν σε ισχύ και οι παροχές, δικαιώματα και υποχρεώσεις των πελατών δεν επηρεάζονται.

Ο Μεταβατικός Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής της Τράπεζας, Αντώνης Ρούβας, σχολίασε: «Με αυτή τη Συναλλαγή, η Τράπεζα θα ενισχύσει σημαντικά τις ασφαλιστικές δραστηριότητές της και θα καταστεί ένας ηγετικός χρηματοπιστωτικός όμιλος με ισχυρή παρουσία, τόσο στον τραπεζικό όσο και στον ασφαλιστικό τομέα στην Κύπρο. Είμαστε ενθουσιασμένοι καθώς η Συναλλαγή αναμένεται να είναι συμπληρωματική για το επιχειρηματικό μας μοντέλο και θα προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες ανάπτυξης. Προσδοκούμε να συνενώσουμε τις δυνάμεις, την τεχνογνωσία και τις πολύτιμες εμπειρίες του προσωπικού των CNP Cyprialife, CNP Ασφαλιστικής, Hellenic Life Insurance και Παγκυπριακής Ασφαλιστικής για εκσυγχρονισμό και αναβάθμιση των υπηρεσιών μας, επέκταση των ασφαλιστικών επιλογών ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες των πελατών μας και να προσφέρουμε αναβαθμισμένη υπηρεσία στην αγορά.»

Η Τράπεζα έχει συμβουλευτεί τη BNP Paribas για την εξαγορά, τους Ιωαννίδης Δημήτριου Δ.Ε.Π.Ε. για νομικά θέματα, τους Cronje & Yiannas Actuaries and Consultants Ltd για θέματα αναλογιστικά και ανθρώπινου δυναμικού και τη Deloitte Ltd για χρηματοοικονομικά και λογιστικά θέματα. Στο βαθμό που απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία και κανονισμούς, η Τράπεζα θα κρατά ενήμερο το επενδυτικό κοινό για οποιεσδήποτε εξελίξεις για αυτό το θέμα.