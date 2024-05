Η Αν. Τσιμπού, νέα Client Manager για ΝΑ Ευρώπη και Μεσόγειο στη Schroders

Η Schroders ενισχύει τη δραστηριότητα στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης με την προσθήκη της Αναστασίας Τσιμπού. Από την 1η Μαΐου, αναλαμβάνει τη θέση της Client Manager Southern CEE & Mediterranean και έχοντας βάση στη Φρανκφούρτη, θα εστιάζει σε Ελλάδα και Κύπρο. Θα αναφέρεται στον Δημήτριο Μπατζή, επικεφαλής του Southern CEE & Mediterranean.

Η Αναστασία Τσιμπού διαθέτει εκτεταμένη εμπειρία στο fund selection και θα αποτελέσει πολύτιμο πλεονέκτημα στην ανάπτυξη της Schroders στην περιοχή της Μεσογείου. Εκτός από τους προηγούμενους ρόλους της στις εταιρείες Johnson & Johnson και Farantouris Insurance and Financial Advisors, όπου ενίσχυσε τις δεξιότητες πωλήσεων και τις χρηματοοικονομικές της γνώσεις, πιο πρόσφατα διετέλεσε Assistant Director στο Fund Selection & Mutual Funds Sales, συνεργαζόμενη στενά με τα τμήματα Fund of Funds και Global Advisory της Eurobank Asset Management M.F.M.C. στην Αθήνα. Εκεί, ανέπτυξε στρατηγικές και αξιολόγησε ποικίλα επενδυτικά εργαλεία για να καλύψει τις απαιτητικές ανάγκες των πελατών. Η Αναστασία Τσιμπού είναι κάτοχος πτυχίου στα Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά των Επιχειρήσεων από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Είναι πιστοποιημένη στις επενδύσεις ESG από το CFA Institute και στην Οργανωτική Ψυχολογία και Ηγεσία από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Ο Δημήτριος Μπατζής, επικεφαλής του τμήματος Κεντροανατολικής Ευρώπης και Μεσογείου της Schroders, σχολίασε: «Για τη Schroders, η Ελλάδα κατέχει σημαντική θέση για την περιοχή CEEMED. Χάρη στην εμπιστοσύνη των επενδυτών μας, έχουμε εδραιωθεί με επιτυχία ως μία από τις κορυφαίες ξένες εταιρείες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων τα τελευταία χρόνια. Χαίρομαι ιδιαίτερα που η Αναστασία Τσιμπού θα ενταχθεί στην ομάδα μας, προκειμένου να συνεχιστεί αυτή η πορεία. Είμαι βέβαιος ότι η βαθιά τεχνογνωσία της τόσο στην ελληνική όσο και στη διεθνή χρηματοπιστωτική αγορά θα προσφέρει στους πελάτες μας πραγματική προστιθέμενη αξία».