«Ταύρος» για την αγορά των ΗΠΑ η διοίκηση της Titan

«Δεν έχουμε απλά εμπιστοσύνη στην αμερικανική αγορά, αλλά πιστεύουμε ότι θα κινηθεί κατά τα επόμενα χρόνια σε υψηλότερα επίπεδα». Αυτό δήλωσε η διοίκηση του ομίλου Τιτάν στο χθεσινό conference call, συμπληρώνοντας μεταξύ άλλων ότι:

Η υποχώρηση του EBITDA της Titan America κατά το πρώτο φετινό τρίμηνο ήταν συγκυριακή, λόγω των ιδιαίτερα δυσμενών καιρικών συνθηκών αλλά και της διακοπής λειτουργίας για λόγους συντήρησης που έγινε στο Q1, σε αντίθεση με πέρυσι που έλαβε χώρα στο Q2.

Η ισχυρή ζήτηση που έχει προκύψει από την υλοποίηση έργων υποδομής υπερκαλύπτει τις όποιες απώλειες από το κομμάτι της ιδιωτικής κατοικίας, ωστόσο αναμένεται ότι και η ζήτηση στο μέτωπο της ιδιωτικής κατοικίας θα αρχίσει να ανακάμπτει από το 2025 και μετά.

Γενικότερα, η ζήτηση έως το 2028 προβλέπεται ανοδική σε όλους τους τομείς, με τον εισηγμένο όμιλο να βρίσκεται σε πολύ ισχυρή θέση προκειμένου να εκμεταλλευθεί τη συγκεκριμένη τάση (μεγάλες επενδύσεις για μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, εξοικονόμηση ενέργειας και κόστους, νέα πράσινα προϊόντα, υψηλές επιδόσεις ψηφιοποίησης και όλα αυτά σε συνδυασμό με δρομολογούμενη αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας).

Σε ό,τι αφορά τη δρομολογούμενη εισαγωγή της Titan American σε χρηματιστήριο των ΗΠΑ, η διοίκηση του εισηγμένου ομίλου απέφυγε να δώσει πολλές πληροφορίες, αρκέστηκε ωστόσο να πει πως θα διατεθεί μέσω της δημόσιας εγγραφής ένα ποσοστό μεταξύ του 15% και του 25% και πως στόχος είναι η ανετότερη χρηματοδότηση επενδύσεων και η βελτίωση της κεφαλαιακής διάρθρωσης.

Αισιοδοξία για το 2024

Η διοίκηση της Τιτάν εξέφρασε την αισιοδοξία της για τη φετινή πορεία όχι μόνο της αμερικανικής θυγατρικής της αλλά και για το σύνολο του ομίλου, σημειώνοντας πως τα πράγματα εξελίσσονται ευνοϊκά τόσο στον τομέα της ζήτησης όσο και σε αυτόν των τιμών, ενώ παράλληλα αποδίδουν ολοένα και περισσότερο οι επενδύσεις που σχετίζονται με τη μείωση του κόστους και τον περιορισμό του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

Ακόμη και το ενεργειακό κόστος κινείται φέτος ακόμη χαμηλότερα από πέρυσι, με εξαίρεση την περίπτωση της Ελλάδας κατά το πρώτο τρίμηνο, εξέλιξη όμως που αναμένεται να αναστραφεί κατά τους υπόλοιπους μήνες της χρονιάς.

Το πρώτο φετινό τρίμηνο, ο όμιλος αύξησε τον κύκλο εργασιών του κατά 6,1%, το EBITDA κατά 2,5% και την καθαρή του κερδοφορία κατά 18,4% (στα 52,4 εκατ. ευρώ), ενώ υλοποίησε επενδύσεις ύψους 52,5 εκατ. ευρώ.

Όπως δημοσίευσε χθες το Euro2day.gr, η δρομολογούμενη είσοδος της Titan America σε τοπικό χρηματιστήριο (με βάση τους δείκτες EV/EBITDA ανταγωνιστικών εταιρειών) θα μπορούσε να αυξήσει την ελκυστικότητα και των μετοχών του Ομίλου που διαπραγματεύονται στα Χρηματιστήρια της Αθήνας και των Βρυξελλών, μέσω της μεθόδου Some Of The Parts, ενώ παράλληλα θα μπορούσε να συμβάλει και στο μέτωπο των εξαγορών-απορροφήσεων άλλων εταιρειών από την Titan America.