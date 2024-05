Συνεργασία Performance Technologies και Synopsys Software Integrity Group

Η Performance Technologies προχώρησε στη συνεργασία με την Synopsys Software Integrity Group για το σχεδιασμό, την υλοποίηση και την υποστήριξη λύσεων προστασίας κώδικα και εφαρμογών από κυβερνοαπειλές της δεύτερης, στην Ελλάδα και την Κύπρο.

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, η Synopsys κατέχει ηγετική θέση στις λύσεις προστασίας πηγαίου κώδικα και λογισμικού και έχει βραβευτεί πολλαπλές φορές από καταξιωμένους αναλυτές όπως η Gartner (7x Gartner® Magic Quadrant™ for Application Security Testing) και η Forrester (3x Leader στο Forrester Wave™ for Software Composition Analysis και 2x Leader στο Forrester Wave™ for Static Application Security Testing).

Με τη συνεργασία αυτή, η Performance Technologies αξιοποιεί τις πρωτοποριακές λύσεις της Synopsys στον τομέα της ασφάλειας εφαρμογών για να διευρύνει το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που διαθέτει σε λύσεις DevSecOps, αλλά και προκειμένου να καλύπτει ακόμα καλύτερα το πλήρες φάσμα αναγκών κυβερνοασφάλειας που έχουν οι πελάτες της στην Ελλάδα και την Κύπρο.

Ο Γιώργος Χειμωνίδης, επικεφαλής Καινοτομίας και Επιχειρηματικής Ανάπτυξης της Performance Technologies, εξέφρασε τον ενθουσιασμό του για τη συμφωνία, δηλώνοντας:

"Η συνεργασία με τη Synopsys, τον αδιαμφισβήτητο ηγέτη στον τομέα της ασφάλειας εφαρμογών, αναβαθμίζει σημαντικά τις λύσεις που προσφέρουμε στους πελάτες μας, σε μια εποχή που ο έξυπνος και αποτελεσματικός έλεγχος κυβερνοασφάλειας εφαρμογών είναι απολύτως απαραίτητος για την παροχή ασφαλών εφαρμογών. Η συμφωνία αυτή είναι ακόμα μία απόδειξη της αφοσίωσής μας στην παροχή προηγμένων τεχνολογικών λύσεων στην Ελλάδα και την Κύπρο".

"Η συμφωνία μας με την Performance Technologies, είναι ένα σημαντικό ορόσημο που θα βοηθήσει στην επέκταση της αξίας που προσφέρει το χαρτοφυλάκιο της Synopsys στην ελληνική και κυπριακή αγορά", δήλωσε ο Tom Herrmann, αντιπρόεδρος των παγκόσμιων καναλιών και συμμαχιών του Synopsys Software Integrity Group. "Η διεύρυνση των δραστηριοτήτων μας μέσω των συνεργατών μας είναι μία από τις κορυφαίες στρατηγικές μας προτεραιότητες".

Η σημασία της ασφάλειας εφαρμογών δεν ήταν ποτέ πιο κρίσιμη, ειδικά στο πλαίσιο ενός επιταχυνόμενου ψηφιακού μετασχηματισμού και της υιοθέτησης πρακτικών DevSecOps. Οι συχνοί κύκλοι νέων εκδόσεων λογισμικού και η ενσωμάτωση της ασφάλειας στη διαδικασία ανάπτυξης απαιτούν ισχυρές λύσεις AppSec που συμβαδίζουν με τις σύγχρονες πρακτικές συνεχούς ανάπτυξης και ολοκλήρωσης.

Τα προϊόντα AppSec της Synopsys ενσωματώνονται με οργανικό τρόπο στο χαρτοφυλάκιο λύσεων DevSecOps και Observability της Performance Technologies, και συμβάλλουν στη δημιουργία ολοκληρωμένης σουίτα εργαλείων που ενισχύουν την ασφάλεια, την αποδοτικότητα και την απόδοση σε όλο τον κύκλο ζωής της ανάπτυξης λογισμικού. Αυτή η στρατηγική συνεργασία επιτρέπει στην Performance να παρέχει λύσεις σε επιχειρήσεις στην Ελλάδα και την Κύπρο που τους επιτρέπουν μπορούν να ευδοκιμήσουν σε ένα ολοένα πιο ψηφιακό, ταχέως εξελισσόμενο και ευαισθητοποιημένο σε θέματα ασφάλειας περιβάλλον.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Performance Technologies και τη συμφωνία συνεργασίας της με τη Synopsys, επισκεφθείτε τη διεύθυνση http://www.performance.gr/synopsys.