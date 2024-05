ΔΕΣΦΑ: Περιφερειακή συνεργασία για ενεργειακή ασφάλεια

Ο ΔΕΣΦΑ υποστήριξε τη διήμερη εκδήλωση υψηλού επιπέδου που συνδιοργάνωσαν στην Αθήνα το Φόρουμ Φυσικού Αερίου Ανατολικής Μεσογείου (EMGF) και το ελληνικό Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας τη Δευτέρα 27 Μαΐου και την Τρίτη 28 Μαΐου, εγκαινιάζοντας την Ελληνική Προεδρία του EMGF. Η εκδήλωση με τίτλο «Harnessing the Potential for Clean Energy Cooperation in the East Med» προσέλκυσε βασικούς εγχώριους και διεθνείς ενεργειακούς παίκτες, συμπεριλαμβανομένου του ΔΕΣΦΑ.

Εναρκτήριο χαιρετισμό απηύθυνε ο Έλληνας Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Θεόδωρος Σκυλακάκης, ο οποίος τόνισε ότι η Ελλάδα, μέσω των υπερσύγχρονων δικτύων φυσικού αερίου, είναι σε θέση να λειτουργήσει ως ενεργειακός διάδρομος διαμετακόμισης από την ανατολική Μεσόγειο προς την ΕΕ, ενώ ο Γενικός Γραμματέας του EMGF, κ. Osama Mobarez, σημείωσε ότι τα αποθέματα φυσικού αερίου στην Ανατολική Μεσόγειο ήδη διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ενεργειακή διαφοροποίηση της περιοχής, με τη συνεργασία να συμβάλλει στην απελευθέρωση των τεχνολογικών δυνατοτήτων για τη μετάβαση σε ένα μέλλον καθαρής ενέργειας.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, στελέχη του ΔΕΣΦΑ ανέλυσαν τον τρόπο με τον οποίο ο Διαχειριστής προωθεί την περιφερειακή συνεργασία, διασφαλίζει την ενεργειακή ασφάλεια και τη διαφοροποίηση των πηγών εφοδιασμού, ενώ παράλληλα προωθεί την απανθρακοποίηση του ενεργειακού μείγματος για τη μετάβαση σε ένα μέλλον καθαρότερων ενεργειακών λύσεων.

Κατά την τοποθέτησή της, η κ. Maria Rita Galli, CEO του ΔΕΣΦΑ, ανέφερε:

«Οι εταιρείες φυσικού αερίου ενισχύουν την αποδοτικότητα των διαδικασιών τους και επενδύουν όλο και περισσότερο σε πράσινες και ανανεώσιμες τεχνολογίες. Έχοντας συμβάλει σημαντικά στη προώθηση της απανθρακοποίησης τα τελευταία χρόνια, η βιομηχανία φυσικού αερίου μπορεί να προχωρήσει σε συνεργασίες που προωθούν τις λύσεις καθαρής ενέργειας του μέλλοντος. Η περιφερειακή συνεργασία είναι ζωτικής σημασίας για την απελευθέρωση του δυναμικού που διαθέτει η περιοχή της ανατολικής Μεσογείου προκειμένου να λειτουργήσει ως ενεργειακή πύλη προς την Ευρώπη.

Η Ελλάδα, μέσω του ΔΕΣΦΑ, αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για την ενίσχυση και την προώθηση της εθνικής της υποδομής φυσικού αερίου, προκειμένου να προετοιμαστεί για τη μετάβαση σε καθαρότερες πηγές ενέργειας. Ο ΔΕΣΦΑ αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για την εισαγωγή ανανεώσιμων αερίων στο σύστημα φυσικού αερίου, επενδύοντας στην καινοτομία και την προώθηση εναλλακτικών λύσεων, ανοίγοντας τον δρόμο για ένα μέλλον μηδενικών εκπομπών άνθρακα».

Ο Δρ. Μιχάλης Θωμαδάκης, Διευθυντής Στρατηγικής & Ανάπτυξης του ΔΕΣΦΑ, συμμετείχε στη συζήτηση με θέμα «Ανάπτυξη της Αλυσίδας Αξίας Δέσμευσης Άνθρακα (CCS): Ρυθμιστικό Πλαίσιο και Επενδυτικές Δυνατότητες στην Περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου», αναφερόμενος στις προσπάθειες του ΔΕΣΦΑ για ενίσχυση του κλάδου CCS της Ελλάδας με τη βελτιστοποίηση του midstream τομέα.

Στο πλαίσιο αυτό, παρουσίασε το CCS Hub του ΔΕΣΦΑ, τμήμα του Prinos CCS Project, που πρόσφατα συμπεριλήφθηκε στον 6ο κατάλογο PCI της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το συγκεκριμένο έργο παρέχει μια ολοκληρωμένη λύση CCS σε κλίμακα, μειώνοντας το κόστος υγροποίησης και επιταχύνοντας την ανάπτυξη της αλυσίδας αξίας CCS. Έτσι, εξήγησε, συμβάλλει στην επίτευξη των κλιματικών στόχων και την οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδας.

Η κ. Κλεοπάτρα Αβραάμ, Strategic Planning Senior Manager στον ΔΕΣΦΑ, συμμετείχε στο τρίτο panel με τίτλο «Ανάπτυξη της Αλυσίδας Αξίας Υδρογόνου: Ρυθμιστικό Πλαίσιο και Προοπτικές Επένδυσης στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου».

Κατά την τοποθέτησή της, τόνισε πως το υδρογόνο μπορεί να παίξει κομβικό ρόλο στην πορεία της Ελλάδας προς την απανθρακοποίηση και στην υλοποίηση του ευρωπαϊκού στόχου για κλιματική ουδετερότητα έως το 2050.

Φιλοδοξία του ΔΕΣΦΑ είναι να προωθήσει την ανάπτυξη του ελληνικού δικτύου μεταφοράς υδρογόνου, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη συντονισμένη προσπάθεια που απαιτείται για την προώθηση της βιώσιμης οικονομίας υδρογόνου στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Στο πλαίσιο αυτό, έχει ενταχθεί στον 6ο κατάλογο PCI της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ο διασυνδετήριος αγωγός υδρογόνου Ελλάδας-Βουλγαρίας από τον ΔΕΣΦΑ και την Bulgartransgaz.

Στόχος του αγωγού είναι να διαδραματίσει βασικό ρόλο στην υποστήριξη της ελληνικής και περιφερειακής αγοράς υδρογόνου, ως ουσιαστικό μέρος ενός ευρύτερου διαδρόμου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Έτσι θα διευκολυνθούν οι εξαγωγές υδρογόνου από την Ελλάδα στην Κεντρική Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης της Γερμανίας, μετατρέποντας τη χώρα σε εξαγωγέα και διαμετακομιστικό κόμβο υδρογόνου.