Συνεργασία Profile-First Global Bank για την τραπεζική λύση Finuevo Suite

Η Profile, διεθνής εταιρεία ανάπτυξης λογισμικού, ανακοινώνει την υλοποίηση της Smart Banking λύσης, Finuevo Suite, στην First Global Bank. Η λύση ανταποκρίνεται στην ανάγκη της τράπεζας για μια σύγχρονη end-to-end λύση, η οποία παρέχει ολοκληρωμένες τραπεζικές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών digital onboarding και loan origination. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η λύση έχει επίσης ανταποκριθεί επιτυχώς στις ανάγκες της τράπεζας με έναν οικονομικά αποδοτικό και ευέλικτο τρόπο, ενσωματώνοντας μία σύγχρονη ψηφιακή πλατφόρμα Digital και Core Banking με ανοικτή αρχιτεκτονική.

Η First Global Bank Limited (FGB) είναι μια εμπορική τράπεζα που δραστηριοποιείται στην Τζαμάικα, η οποία ιδρύθηκε το 1970 ως The First National Bank of Chicago (Jamaica) Limited. Η FGB, η οποία είναι θυγατρική του Ομίλου GraceKennedy έχει επαναπροσδιορίσει την τραπεζική εμπειρία, παραμένοντας προσηλωμένη στην παροχή πρωτοποριακών χρηματοοικονομικών λύσεων και προσφέροντας απαράμιλλη εξυπηρέτηση πελατών.

Η end-to-end τραπεζική λύση της Profile, Finuevo Suite (που περιλαμβάνει το Finuevo Core και το Finuevo Digital), είναι μια προηγμένη λύση που καλύπτει ολόκληρο το φάσμα των τραπεζικών διαδικασιών και της χρηματοδότησης. Εστιάζοντας στις μοναδικές ανάγκες της τράπεζας, η Profile ομαδοποίησε και έδωσε προτεραιότητα στις ανάγκες της τράπεζας για Digital Onboarding και Product Origination με το Finuevo Suite, γρήγορα και αποτελεσματικά. Η λύση παρέχει εντελώς ψηφιακά τις λειτουργικότητες πιστοποίησης και digital onboarding, ανοίγματος καταθετικού λογαριασμού με ταυτόχρονη έκδοση χρεωστικής κάρτας (account origination), αίτηση δανείου (loan origination), αυτόματου πιστοληπτικού ελέγχου, έγκρισης και έναρξης του δανείου, αίτησης έκδοσης πιστωτικής κάρτας (credit card origination), καθώς και πλήρους παρακολούθησης από τους πελάτες της προόδου των αιτήσεών τους.

Η λύση Finuevo Suite επιτρέπει στην FGB να υλοποιήσει τη στρατηγική της, υιοθετώντας τη χρήση ψηφιακών και φυσικών τραπεζικών καναλιών. Η ενοποίηση ενισχύει τη διατήρηση των πελατών και μεταμορφώνει την εμπειρία τους, συμβάλλοντας στον επαναπροσδιορισμό των τρόπων με τους οποίους η τράπεζα αλληλεπιδρά και συναλλάσσεται με τους πελάτες.

Η αρθρωτή αρχιτεκτονική της λύσης θα επιτρέψει στην FGB να αναπτύξει άμεσα διάφορα πρωτοποριακά χρηματοοικονομικά προϊόντα και υπηρεσίες. Η λύση Finuevo Suite είναι εγκατεστημένη στο cloud, επιτρέποντας στην τράπεζα να μειώσει περαιτέρω τα λειτουργικά της κόστη, να παραμείνει ανταγωνιστική, να αναπτύξει νέες υπηρεσίες και να αυξήσει την ασφάλεια και την επεκτασιμότητα.

Η κα Terry-Ann Graver, Chief Operations Officer στην First Global Bank, αναφέρει πως:

«Η εφαρμογή της λύσης Finuevo Suite της Profile σηματοδοτεί ένα σημαντικό ορόσημο στο ταξίδι μας προς τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Αυτή η έξυπνη λύση μας δίνει τη δυνατότητα να παρέχουμε στους πελάτες μας μια βελτιωμένη εμπειρία ψηφιακής τραπεζικής, ενισχύοντας τον στόχο μας για βιώσιμη ανάπτυξη και λειτουργική αριστεία».

Ο κ. Ευάγγελος Αγγελίδης, Chief Executive Officer στην Profile, λέει ότι:

«Είμαστε περήφανοι για τη συνεργασία μας με την First Global Bank. Η υλοποίηση του Finuevo Suite σηματοδοτεί ένα σημαντικό ορόσημο στη διεθνή στρατηγική επέκτασής μας. Αυτή η συνεργασία τονίζει τη στρατηγική μας εστίαση στην συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή. Η ταχεία υλοποίηση της λύσης αποτελεί απόδειξη εμπιστοσύνης της τράπεζας στις δυνατότητές μας και της δέσμευσής μας για αριστεία».