Αναψε... πράσινο στην επένδυση 500 εκατ. του Μπορίσοφ στην Ελούντα

Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει το project της Mirum, συμφερόντων του επιχειρηματία Βιτάλι Μπορίσοφ, στην Ελούντα της Κρήτης, μετά και τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της απόφασης για τη χωροθέτηση - έγκριση της πολεοδομικής μελέτης και τον καθορισμό των περιβαλλοντικών όρων και των συνοδών έργων υποδομής για την ανάπτυξη και τη λειτουργία του τουριστικού χωριού Elounda Hills.

Σύμφωνα με την απόφαση, η οποία εκδόθηκε στο πλαίσιο εφαρμογής του Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης της Στρατηγικής Επένδυσης (ΕΣΧΑΣΕ), το project, προϋπολογισμού άνω των 500 εκατ. ευρώ, θα υλοποιηθεί σε τρεις οικιστικές περιοχές, «που οργανώνονται σε τομείς και οικοδομικά τετράγωνα και μία υποπεριοχή, στην οποία θα χωροθετηθούν αποκλειστικά κοινόχρηστοι/κοινωφελείς χώροι».

Τι περιλαμβάνει το έργο

Η πρώτη περιοχή (HERA), επιφανείας 90,5 στρεμμάτων, οργανώνεται σε δύο τομείς. Στον πρώτο επιτρέπεται η ειδική χρήση «Παραθεριστική κατοικία» (μεμονωμένες κατοικίες και συγκροτήματα κατοικιών) και στον δεύτερο επιτρέπεται η ειδική χρήση Κεντρικές χρήσεις Κοινωνικών Εξυπηρετήσεων.

Αυτές, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνουν χώρο εκδηλώσεων, εμπορικά καταστήματα, τοπικό ιατρείο, κλειστό γυμναστήριο, αναψυκτήριο, εστιατόριο, πισίνες και χώρους στάθμευσης. Στη συγκεκριμένη έκταση θα αναπτυχθεί επίσης ένα κτίριο-τοπόσημο. Σήμερα στην περιοχή αυτή βρίσκεται ένα ξενοδοχείο που πρόκειται να κατεδαφιστεί.

Στη δεύτερη περιοχή (LAND BANK PARCEL), επιφάνειας 163 στρεμμάτων, επιτρέπεται η ανάπτυξη μεμονωμένων κατοικιών και συγκροτημάτων κατοικιών.

Αντίστοιχα, και στην τρίτη περιοχή (HILLTOP), έκτασης 459 στρεμμάτων, η οποία οργανώνεται σε τρεις τομείς, επιτρέπεται η κατασκευή κατοικιών, όπως στις δύο προηγούμενες περιοχές. Επίσης, στην ίδια περιοχή επιτρέπεται η ειδική χρήση «Κέντρο Κοινωνικών Εξυπηρετήσεων και αναψυχής», που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, υδάτινο πάρκο, εμπορικό κέντρο, εκτεταμένους χώρους πρασίνου και αναψυχής. Εδώ διατηρείται το υφιστάμενο κτίριο της εταιρείας με χρήση γραφείων και δημιουργούνται δύο κτίρια-τοπόσημα.

Στον τρίτο τομέα καθορίζεται η ειδική χρήση «Ξενοδοχεία». Το ξενοδοχείο, που θα αποτελεί τοπόσημο, θα αποτελείται από χώρο υποδοχής, σαλόνια, μπαρ, εστιατόρια, εμπορικά καταστήματα, αίθουσες εκδηλώσεων, αίθουσα γυμναστηρίου, επιχειρηματικό κέντρο, κέντρο πρώτων βοηθειών, παιδότοπους, πισίνες-υδάτινα στοιχεία, βοηθητικούς και υποστηρικτικούς χώρους, χώρους προσωπικού, αυλές και βεράντες, χώρους στάθμευσης, κέντρα αναζωογόνησης κ.λπ.

Σε ό,τι αφορά τον συντελεστή δόμησης, αυτός ποικίλλει ανάλογα με την περιοχή και κυμαίνεται από 0,21 έως 0,60, ενώ το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 10,75 μέτρα.

Ισχυρές συνέργειες

Με βάση τον σχεδιασμό, το έργο θα πραγματοποιηθεί σε δύο φάσεις. Η α’ φάση της επένδυσης, η οποία στο σύνολό της αναπτύσσεται σε 6 χωρικές ενότητες περιλαμβάνει στην πλήρη της ανάπτυξη τη δημιουργία δύο πολυτελών ξενοδοχείων, branded και μη κατοικιών που θα διατεθούν προς πώληση ή μίσθωση.

Το ένα ξενοδοχείο, δυναμικότητας 137 δωματίων, μαζί με 66 branded βίλες και 81 branded διαμερίσματα θα αποτελέσουν τον κεντρικό πυρήνα του project. To δεύτερο ξενοδοχείο θα αναπτυχθεί στην περιοχή όπου κατασκευάζεται η μαρίνα. Εκτός από τα δύο ξενοδοχεία, στο πλαίσιο της α’ φάσης, θα δημιουργηθούν 31 branded διαμερίσματα, 2 non branded βίλες, 80 non branded διαμερίσματα.

Η β’ φάση του project, που εκτιμάται ότι θα ξεκινήσει το 2027, προβλέπει την ανάπτυξη δύο ακόμη πολυτελών ξενοδοχείων, με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2030. Η «One Hotels» θα είναι η εταιρεία που θα αναλάβει τη διαχείριση των 4 ξενοδοχείων και κάποιων εκ των κατοικιών.

Σημειώνεται ότι έναν χρόνο πριν πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια για την έναρξη εργασιών κατασκευής της μαρίνας, δυναμικότητας 202 θέσεων ελλιμενισμού διαφόρων μεγεθών, που θα αποτελέσει μέρος του project. Από αυτές οι 64 θα είναι μόνιμες και οι 138 εποχικές, με την έναρξη λειτουργίας της μαρίνας να τοποθετείται χρονικά το 2026.

Στη μαρίνα, ένα έργο 25 εκατ. ευρώ, θα υπάρχει δυνατότητα παροχής όλων των υπηρεσιών που προσφέρονται σε σύγχρονες μαρίνες, ενώ τη διαχείρισή της θα αναλάβει η εταιρεία Camper & Nicholsons Marinas, ένα από τα πλέον ισχυρά και γνωστά ονόματα στον τομέα του luxury yachting.