Το Πόρτο Χέλι αλλάζει… πίστα με δύο τουριστικά projects

Σε τροχιά υλοποίησης έχουν μπει τα δύο νέα ξενοδοχειακά projects των Πολ Κόλσον (φωτ.) και Άρη Γούτου στο Πόρτο Χέλι, που φιλοδοξούν να καθιερώσουν την Πελοπόννησο ως προορισμό για ταξιδιώτες υψηλού εισοδηματικού προφίλ στον διεθνή τουριστικό χάρτη.

Οι δύο επενδύσεις, ύψους αθροιστικά άνω των 200 εκατ. ευρώ έως τώρα (ποσό που αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά) θα σηματοδοτήσουν, μάλιστα, την άφιξη δύο ηχηρών brands του κλάδου της φιλοξενίας στην Πελοπόννησο, του Four Seasons και του Six Senses, τα οποία θα προσδώσουν περαιτέρω υπεραξία στον προορισμό.

Η απόβαση της Four Seasons

Ένα βήμα πριν από την έγκριση του Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΣΧΑΣΕ), η οποία θα ενεργοποιήσει την έκδοση του σχετικού Προεδρικού Διατάγματος, βρίσκεται η επένδυση του Ιρλανδού κροίσου Πολ Κόλσον στο Πόρτο Χέλι.

Ο δισεκατομμυριούχος επενδυτής προ ετών είχε αγοράσει έναντι 50 εκατ. ευρώ από την οικογένεια Σιακόλα δύο εκτάσεις στις οποίες υπήρχαν τα ξενοδοχεία AKS Hinitsa Bay και AKS Porto Heli, με τον σχεδιασμό να προβλέπει τη μετατροπή του πρώην AKS Hinitsa Bay σε Σύνθετο Τουριστικό Κατάλυμα.

Στο πλαίσιο αυτό, το πρώην AKS Hinitsa Bay θα ανακαινιστεί και από ένα ξενοδοχείο 220 δωματίων θα μετατραπεί σε μία πολυτελή μονάδα δυναμικότητας 80 δωματίων, που θα φέρει το brand της Four Seasons Hotels & Resorts. Βάσει πλάνου, θα αναπτυχθούν επίσης 30 bungalows, τα οποία θα λειτουργούν ως τμήμα του ξενοδοχείου, 30 περίπου κατοικίες προς πώληση και ένα spa.

Λόγω της εγγύτητας του ακινήτου στη θάλασσα, το υπάρχον κτίριο δεν θα κατεδαφιστεί και ως εκ τούτου σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες για την απαιτούμενη στατική ενίσχυση, σύμφωνα με τον επικεφαλής της Golden Land Goutos, Άρη Γούτο, ο οποίος έχει αναλάβει το asset management του project.

Το μικτό τουριστικό project θα υλοποιηθεί σε παραθαλάσσια έκταση 642,5 στρεμμάτων και, όπως επισημαίνεται στη σχετική Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ), η ανάπτυξη του γηπέδου θα γίνει με τον χαμηλότερο συντελεστή δόμησης, ήτοι 0,07.

«Στόχος είναι η ανάπτυξη ενός οικοτουριστικού σύνθετου καταλύματος διαμονής, αναψυχής και ευεξίας, το οποίο θα περιλαμβάνει ξενοδοχείο 5*, εγκαταστάσεις Ειδικής Τουριστικής Υποδομής (Κέντρο αναζωογόνησης-Spa), εστίασης, αναψυχής, υπαίθριας αναψυχής, καθώς και περιορισμένο αριθμό επιπλωμένων τουριστικών κατοικιών (20-30) ικανό να λειτουργεί όλο το χρόνο. Το σύνολο των εγκαταστάσεων θα εκσυγχρονιστεί ή/και κατασκευαστεί σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές (κτιριακές, λειτουργικές, προσβασιμότητας) και τη λειτουργία του θα διαχειριστεί διεθνούς κύρους φορέας στον τομέα του τουρισμού», επισημαίνεται χαρακτηριστικά.

Το έτερο ξενοδοχείο που αγόρασε ο Πολ Κόλσον, το AKS Porto Heli, το οποίο διαθέτει και ένα συνεδριακό κέντρο και απέχει περί τα 4 χιλιόμετρα από το πρώην AKS Hinitsa Bay, θα αναπτυχθεί αυτόνομα.

Αυτό θα είναι το τρίτο project που θα φέρει το brand της Four Seasons μετά το Four Seasons Astir Palace Hotel Athens και το Four Seasons Resort Mykonos.

Το project με την υπογραφή Six Senses

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται, την ίδια στιγμή, η έκδοση των σχετικών αδειοδοτήσεων για το project που έχει στα σκαριά, επίσης στο Πόρτο Χέλι, η Golden Land Goutos. Το πρώην Costa Perla κατεδαφίστηκε και στα κτίρια που διατηρήθηκαν, έχουν ήδη ολοκληρωθεί οι απαραίτητες στατικές ενισχύσεις.

Βάσει χρονοδιαγράμματος κι αφού εκδοθούν οι απαραίτητες οικοδομικές άδειες (σ.σ.: μέχρι στιγμής έχουν εκδοθεί οι σχετικές προεγκρίσεις), οι κατασκευαστικές εργασίες για το project θα ξεκινήσουν τον προσεχή Ιανουάριο, με ορίζοντα ολοκλήρωσης της επένδυσης το 2026.

Το πολυτελές ξενοδοχείο Six Senses Porto Heli, το οποίο θα διαθέτει πιστοποίηση LEED Silver, θα είναι δυναμικότητας 62 δωματίων και σουιτών, ενώ ο σχεδιασμός προβλέπει και την κατασκευή 12 πολυτελών βιλών 5 έως 8 υπνοδωματίων, οι οποίες θα διατεθούν προς πώληση.

Υπενθυμίζεται ότι στην επένδυση, ύψους 150 εκατ. ευρώ, εκτός από την εγχώρια κτηματομεσιτική Golden Land Goutos, συμμετέχουν η επενδυτική εταιρεία CBE Capital, το fund Taconic Capital Advisors και η Cedar Capital Partners.

Αυτό αναμένεται να είναι το δεύτερο υπό ανάπτυξη project της Six Senses στην Ελλάδα μετά από εκείνο που έχει ανακοινώσει η Grivalia Hospitality στους Πεταλιούς, το Six Senses Megalonisos.