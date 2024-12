Innovation Greece: Στηρίζει την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα

Η Ελληνική Ένωση Καινοτόμων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, Innovation Greece, συνεχίζει και εντείνει τις πρωτοβουλίες της που στοχεύουν στην ενίσχυση της καινοτομίας, της υγιούς επιχειρηματικότητας, της βιωσιμότητας και της κοινωνικής ανάπτυξης, μέσω καλών επιχειρηματικών πρακτικών και στρατηγικών συνεργασιών.

Παράλληλα, επιδιώκει την ανάπτυξη ενός ανταγωνιστικού και εξωστρεφούς οικοσυστήματος που στηρίζεται σε δυναμικές και καινοτόμες ΜΜΕ, οι οποίες δημιουργούν προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας, τόσο σε εθνικό, όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Στο πλαίσιο αυτό, ανακοινώνει νέες πρωτοβουλίες και επικείμενες δράσεις. Συγκεκριμένα:

Innovation Greece Venture Builder (IGVB)

Το Innovation Greece Venture Builder (IGVB) αποτελεί ένα νέο υποστηρικτικό μηχανισμό που στοχεύει στη επιτάχυνση της μεταφοράς της καινοτομίας σε απτά προϊόντα και υπηρεσίες, με γνώμονα την ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα του Ελληνικού οικοσυστήματος.

Η πρωτοβουλία παρουσιάστηκε στις 19 Νοεμβρίου 2024, στο πλαίσιο διαδικτυακής εκδήλωσης, όπου αναδείχθηκε το πεδίο συμβολής του IGVB στην ενίσχυση της ελληνικής επιχειρηματικότητας και στην ανάπτυξη συνεργατικής κουλτούρας στον κλάδο των νεοφυών και ώριμης καινοτομίας μικρομεσαίων επιχειρήσεων, όντας σε πλήρη ευθυγράμμιση με την εθνική ατζέντα της Ελλάδας για την υποστήριξη της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας ως βασικών μοχλών ανάπτυξης της οικονομίας.

Fueling the Future of Greek Entrepreneurship: UK-Greece Collaborative Pathways for SME Success

Στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών που προωθούν την καινοτομία και την εξωστρέφεια των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), το Innovation Greece διοργανώνει την εκδήλωση «Fuelling the Future of Greek Entrepreneurship: UK-Greece Collaborative Pathways for SME Success», στις 21 Ιανουαρίου 2025, στο ξενοδοχείο Royal Olympic Hotel, Αθήνα.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση με το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, καθώς και με την υποστήριξη της Βρετανικής Πρεσβείας στην Αθήνα και στοχεύει στην ενδυνάμωση των ελληνικών καινοτόμων επιχειρήσεων, προκειμένου να επεκταθούν σε διεθνείς αγορές, με κύριο γνώμονα την πρόσβαση σε κεφάλαια, τεχνογνωσία και ευκαιρίες για διεθνή ανάπτυξη.

Στην εκδήλωση θα συμμετάσχουν το Elevate Greece, το NBG Business Seeds, καθώς και στρατηγικοί εκπρόσωποι του επενδυτικού οικοσυστήματος της Ελλάδας και του Ηνωμένου Βασιλείου, παρουσιάζοντας διαθέσιμες ευκαιρίες ανάπτυξης απευθυνόμενες σε καινοτόμες μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Innovation & Pitching Workshop για start ups και ερευνητικές ομάδες

Στο πλαίσιο της επικείμενης εκδήλωσης και των ενεργειών του Innovation Greece Venture Builder, το Innovation Greece απευθύνει ανοικτή πρόσκληση προς:

ερευνητές και ακαδημαϊκούς με ιδέες προς εμπορική αξιοποίηση (Group Alpha)

εταιρείες σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης που χρειάζονται στρατηγική υποστήριξη (Group Beta)

εταιρείες που επιθυμούν διεθνή ανάπτυξη μέσω χρηματοδότησης και στρατηγικής καθοδήγησης (Group Sigma)

να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την συμμετοχή σε κλειστό Innovation & Pitching Workhsop.

Κατόπιν αξιολόγησης της επιχειρηματικής πρότασής τους, 10 επιλεγμένες ομάδες θα λάβουν μέρος στο εξειδικευμένο εργαστήριο που θα πραγματοποιηθεί στις 22 Ιανουαρίου 2025 στο Royal Olympic Hotel.

Οι επιχειρηματικές προτάσεις που θα παραληφθούν έως την Δευτέρα 30 Δεκεμβρίου 2024 θα αξιολογηθούν με βάση την καινοτομία, τη βιωσιμότητα και την επιχειρηματική στρατηγική τους από ομάδα ειδημόνων από τους φορείς Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, Elevate Greece, ΝBG Business Seeds καθώς και εκπροσώπους ελληνικών και ξένων Venture Capitals, με επικεφαλής τον Christian Kumar, Strategy Director του Innovation Greece.



Για την αποστολή επιχειρηματικών προτάσεων και περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο [email protected]