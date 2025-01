Στη λίστα των Best Workplaces in Professional Services & Consulting η EY Ελλάδος

Η EY Ελλάδος κατέκτησε μια θέση στη λίστα Best Workplaces™ in Professional Services & Consulting, που δημοσιεύθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα.

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, η αναγνώριση αυτή έρχεται σε συνέχεια της πιστοποίησης της EY Ελλάδος για ακόμη μία χρονιά ως Great Place To Work-Certified™, έπειτα από αξιολόγηση της εμπειρίας των ανθρώπων της από τον οργανισμό Great Place To Work® Hellas.

Ηγέτιδα στις επαγγελματικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες στην Ελλάδα

Με περισσότερους από 2.600 ανθρώπους στα γραφεία της σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, αλλά και σε όλη τη χώρα, η EY αποτελεί την κορυφαία εταιρεία παροχής επαγγελματικών υπηρεσιών στην Ελλάδα.

Υποστηριζόμενες από προηγμένες τεχνολογίες και με τις δυνατότητες του παγκόσμιου δικτύου της EY και ισχυρών συμμαχιών οικοσυστήματος, οι ομάδες της EY Ελλάδος προσφέρουν ένα ευρύ φάσμα ελεγκτικών, συμβουλευτικών και φορολογικών υπηρεσιών, καθώς και υπηρεσιών χρηματοοικονομικών συμβούλων, εταιρικής στρατηγικής και συναλλαγών.

Χαρακτηριστικό των υπηρεσιών της EY Ελλάδος είναι η καινοτομία. Από το EY AI & Data Center of Excellence στην Αθήνα, που απασχολεί πάνω από 320 επιστήμονες εξειδικευμένους στα δεδομένα και την τεχνητή νοημοσύνη (AI), το EY Neuroscience Lab, τις Υπηρεσίες Πράσινης Φορολογίας και τις Υπηρεσίες Βιώσιμης Ανάπτυξης, έως την EY-Parthenon, τις Υπηρεσίες Πρόσβασης σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα Χρηματοδότησης, τον ψηφιακό έλεγχο και τις Υπηρεσίες Ειδικών Ερευνών και Εταιρικής Συμμόρφωσης, οι ομάδες της EY επαναπροσδιορίζουν καθημερινά το τι είναι εφικτό για τον κλάδο επαγγελματικών υπηρεσιών στην Ελλάδα.

Ένα εργασιακό περιβάλλον που εμπνέει, υποστηρίζει και αναπτύσσει

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, η EY ξεχωρίζει γιατί παρέχει μια εξατομικευμένη εργασιακή εμπειρία, όπου κάθε εργαζόμενος μπορεί να διαμορφώσει τη δική του επαγγελματική πορεία. Από καθιερωμένες πρακτικές counseling και συνεχή κατάρτιση (learning & development), μέχρι δράσεις που προάγουν την ευημερία και την ψυχική υγεία (wellbeing), η εταιρεία επενδύει συστηματικά στους ανθρώπους της, δίνοντάς τους την ευκαιρία να αποκτήσουν νέες δεξιότητες, να εξελίξουν τις δυνατότητές τους και να επιτύχουν τους προσωπικούς τους στόχους. Το κλίμα καινοτομίας και συνεργασίας που καλλιεργείται καθημερινά ενδυναμώνει τους ανθρώπους της EY να διαμορφώσουν με αυτοπεποίθηση το μέλλον.

Ο κ. Γιώργος Παπαδημητρίου, Διευθύνων Σύμβουλος της EY Ελλάδος, δήλωσε:

«Στην EY οι άνθρωποί μας, είναι η βάση κάθε επιτυχίας μας. Η διάκριση στη λίστα Best Workplaces™ in Professional Services & Consulting, μαζί με την αναγνώρισή μας ως Top Employer και την πιστοποίηση Great Place to Work-Certified™, για το 2025, αποτελούν για εμάς σταθμούς σε μια διαδρομή συνεχούς ανάπτυξης και εξέλιξης, ενώ παράλληλα μάς γεμίζουν αισιοδοξία για το μέλλον. Ακόμα, αποδεικνύει ότι η δημιουργία ενός υποστηρικτικού περιβάλλοντος εργασίας είναι όχι μόνο δυνατή, αλλά και ουσιαστική για τη βιώσιμη ανάπτυξη του κλάδου επαγγελματικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών στη χώρα μας. Με γνώμονα το όραμά μας για τη δημιουργία ενός καλύτερου εργασιακού κόσμου, συνεχίζουμε να αναπτύσσουμε ένα περιβάλλον όπου όλοι οι άνθρωποι αισθάνονται ασφαλείς, δημιουργικοί και γεμάτοι αυτοπεποίθηση για το μέλλον».