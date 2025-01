Jumbo: Ξεπέρασε το 5% η συμμετοχή fund του ομίλου Capital

Η εταιρεία «Jumbo AEE» ανακοινώνει, με βάση το Ν. 3556/2007, ότι η "New World Fund, Inc.", με την από 21.01.2025 επιστολή της γνωστοποίησε ότι το έμμεσο ποσοστό συμμετοχής της στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε του ορίου του 5% από την 20η Ιανουαρίου 2025.

Σύμφωνα με την ανωτέρω γνωστοποίηση στις 20 Ιανουαρίου 2025 η "New World Fund, Inc." κατείχε έμμεσα 6.842.083 δικαιώματα ψήφου ή ποσοστό 5,03% της εταιρείας.

H Capital Group Companies, Inc (" CGC ") είναι η μητρική εταιρεία της Capital Research and Management Company ("CRMC") και της Capital Bank & Trust Company (“CB&T”). H " CRMC " είναι μια εταιρία διαχείρισης επενδύσεων με έδρα τις ΗΠΑ, που διαχειρίζεται τα αμοιβαία κεφάλαια American Funds μία οικογένεια αμοιβαίων κεφαλαίων, άλλα ομαδοποιημένα επενδυτικά οχήματα, καθώς και μεμονωμένους και θεσμικούς πελάτες. Η CRMC διαχειρίζεται τα περιουσιακά στοιχεία για διάφορες εταιρείες επενδύσεων μέσω τριών τμημάτων, την Capital Research Global Investors, την Capital International Investors και την Capital Investors World. Η CRMC είναι επίσης η μητρική εταιρεία της Capital Group International, Inc (“CGII”), η οποία με τη σειρά της είναι η μητρική εταιρεία έξι εταιρειών διαχείρισης επενδύσεων (εταιρείες διαχείρισης CGII): Capital International, Inc., Capital International Limited, Capital International Sàrl, Capital International K.K., Capital Group Private Client Services Inc, και Capital Group Investment Management Private Limited. Οι εταιρείες διαχείρισης CGII λειτουργούν κυρίως ως διαχειριστές επενδύσεων σε θεσμικούς πελάτες και σε πελάτες υψηλής καθαρής αξίας. Η CB&T είναι μια εταιρεία διαχείρισης επενδύσεων με έδρα τις ΗΠΑ, εγγεγραμμένος σύμβουλος επενδύσεων και συνδεδεμένη ομοσπονδιακή τράπεζα.

Η New World Fund, Inc. είναι αμοιβαίο κεφάλαιο εγγεγραμμένο στις Ηνωμένες Πολιτείες σύμφωνα με τον νόμο περί επενδυτικών εταιρειών του 1940. Η New World Fund, Inc. είναι ο νόμιμος κύριος των μετοχών της Jumbo SA.

Η New World Fund, Inc. έχει παραχωρήσει εξουσιοδότηση ψήφου μέσω πληρεξουσίου στην CRMC, τον σύμβουλο επενδύσεών της.

Σημειώνεται επίσης ότι η κοινοποίηση που είχε υποβληθεί για λογαριασμό της The Capital Group Companies, Inc., η οποία γνωστοποιούσε τις συμμετοχές της κατά την 09 Φεβρουαρίου 2016 περιλάμβανε τις συμμετοχές της New World Fund, Inc.