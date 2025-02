Τρία νέα ξενοδοχεία από τη Hilton στο κέντρο της Αθήνας

Τα πρώτα ξενοδοχεία Tapestry Collection by Hilton και Curio by Hilton στην ελληνική πρωτεύουσα πρόκειται να ανοίξουν το 2025 και το 2026.

Η Hilton επιβεβαίωσε τα σχέδιά της να ανοίξει τρία ξενοδοχεία στην Αθήνα, μετά από συμφωνίες franchise με την Aluma Greece IKE.

Το Adia Aluma Athens, το Curio Collection by Hilton και το Anise Aluma Athens, το Tapestry Collection by Hilton αναμένεται να ανοίξουν το 2025, με το Skylark Aluma Athens, το Tapestry Collection by Hilton να ανοίγει το 2026. Μέσω αυτών η Hilton προσθέτει πάνω από 500 νέα δωμάτια στην Αθήνα.

Ο Chris Nassetta, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Hilton, δήλωσε: «Η ανάπτυξη της Hilton στην Ελλάδα έχει επιταχυνθεί τρομερά τα τελευταία χρόνια, αντιπροσωπεύοντας τη διαρκή εμπιστοσύνη μας στην απήχησή της ως κορυφαίου προορισμού για παγκόσμιους ταξιδιώτες. Περισσότερα από 60 χρόνια από τα εγκαίνια του πρώτου μας ξενοδοχείου στην Αθήνα, είμαστε ενθουσιασμένοι που θα οικοδομήσουμε την παρουσία μας στην πόλη με αυτά τα τρία ξενοδοχεία με τα εμπορικά σήματα Curio και Tapestry. Έχοντας παρουσιάσει πρόσφατα την επωνυμία Hilton Garden Inn στην ελληνική πρωτεύουσα και με τα επικείμενα εγκαίνια του Conrad Athens The Ilisian, είμαστε ενθουσιασμένοι που συνεργαζόμαστε με την Aluma Greece IKE για να προσθέσουμε άλλα 500 δωμάτια στο χαρτοφυλάκιό μας στην Αθήνα».

Ο Lior Raviv, Διευθύνων Σύμβουλος της Isrotel Hotel Chain, δήλωσε: «Είμαστε ενθουσιασμένοι που συνεργαζόμαστε με τη Hilton για να φέρουμε τρία φανταστικά ακίνητα στην πόλη της Αθήνας. Με την αυξανόμενη διεθνή απήχηση για ξενοδοχεία στον τρόπο ζωής, ανυπομονούμε να παρουσιάσουμε τις επωνυμίες Curio Collection by Hilton και Tapestry Collection by Hilton στην Αθήνα και να καλωσορίσουμε τους επισκέπτες σε κάθε ένα από τα καταλύματα».

Κοντά στην Πλατεία Ομονοίας, το Adia Aluma Athens, το Curio Collection by Hilton θα προσφέρει 215 δωμάτια.

Με συνολικά 191 δωμάτια, το Skylark Aluma Athens, Tapestry Collection by Hilton θα βρίσκεται επίσης κοντά στην πλατεία Ομονοίας και φημίζεται για τη βεράντα του στον τελευταίο όροφο.

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, το 99 δωματίων Anise Aluma Athens, Tapestry Collection by Hilton, θα ενταχθεί στο χαρτοφυλάκιο του Hilton το 2025. Αυτή η εξέλιξη εισάγει τη μάρκα Hilton's Tapestry στην Ευριπίδου, μια από τις πιο ζωντανές γειτονιές της Αθήνας.