Sunlight: Οι επενδύσεις και τα ανεβασμένα EBITDA του 2024

Οριακή μείωση κύκλου εργασιών, ζημιές σε επίπεδο καθαρού αποτελέσματος, αλλά βελτίωση των κερδών EBITDA εμφάνισε στη χρήση του 2024 ο όμιλος της Sunlight προχωρώντας παράλληλα σε σημαντικές επενδύσεις και εξαγορές που συνεχίζονται και στη χρήση του 2025.

Ειδικότερα τα ενοποιημένα έσοδα του ομίλου, τα οποία κατά 90% προέρχονται από τις αγορές του εξωτερικού ανήλθαν σε 1,032 δισ. ευρώ έναντι 1,087 δισ. ευρώ (-5,1%) στη χρήση του 2023. Η διοίκηση της εταιρείας αποδίδει δε αυτή την κάμψη και σε γεγονός κυβερνοεπίθεσης που έπληξε τις γερμανικές θυγατρικές της, αλλά και σε άλλους παράγοντες όπως η παγκόσμια ύφεση στον τομέα των περονοφόρων οχημάτων που επηρέασε την είσπραξη παραγγελιών για μπαταρίες λιθίου και μολύβδου που χρησιμοποιούνται σε βιομηχανικές εφαρμογές, στις μειωμένες τιμές των βασικών εμπορευμάτων, οι οποίες συνέβαλαν στη μείωση του κύκλου εργασιών, καθώς και στη συγκέντρωση του ομίλου σε βασικές επιχειρηματικές δραστηριότητες.

Τα κέρδη EBITDA, ωστόσο, αυξήθηκαν κατά 14,8% και διαμορφώθηκαν σε 102,5 εκατ. ευρώ έναντι 89,3 εκατ. ευρώ που ανήλθαν το 2023. Τα αποτελέσματα προ φόρων εμφάνισαν ζημιές ύψους 13,8 εκατ. ευρώ, ωστόσο αυτές είναι ελαφρώς μειωμένες σε σχέση με τα 14,8 εκατ. ευρώ ζημιών της χρήσης του 2023.

Υπενθυμίζεται, πάντως, πως στη χρήση του 2023 η εταιρεία είχε κεφαλαιακό κέρδος 31 εκατ. ευρώ από την εξαγορά του 51% του ομίλου Triathlon, ενώ στη χρήση του 2024 ο όμιλος επιβαρύνθηκε και από το αυξημένο επιτοκιακό κόστος.

Πάντως το 2024 η Sunlight εμφάνισε θετικές λειτουργικές ταμειακές ροές ποσού 102,1 εκατ. ευρώ (61,7 εκατ. ευρώ το 2023), γεγονός που αποδίδεται από τη διοίκηση της στη βελτίωση του EBITDA, αλλά και τη βελτίωση διαχείρισης του κεφαλαίου κίνησης.

Επενδύσεις

Ο όμιλος συνέχισε το επενδυτικό του πλάνο που άγγιξε τα 146,3 εκατ. ευρώ το 2024, έναντι ποσού 124,4 εκατ. ευρώ το 2023. Οι επενδύσεις αυτές διοχετεύθηκαν προς την κατεύθυνση της επέκτασης της παραγωγικής ικανότητας και την αυτοματοποίηση των διαδικασιών στις εγκαταστάσεις παραγωγής μπαταριών μολύβδου-οξέος και ιόντων λιθίου του ομίλου στην Ελλάδα, τη Γερμανία και τις ΗΠΑ, καθώς και σε άλλες πρωτοβουλίες κάθετης ολοκλήρωσης και Έρευνας και Ανάπτυξης.

Αναλυτικότερα, ο όμιλος δαπάνησε 13,6 εκατ. ευρώ σε λειτουργικές δαπάνες για το έτος 2024 και 59,3 εκατ. ευρώ σε κεφαλαιουχικές δαπάνες για το έργο έρευνας και ανάπτυξης του GIGA Factory (το οποίο είχε εξασφαλίσει και ευρωπαϊκή χρηματοδότηση ύψους 113 εκατ. ευρώ) και το οποίο ως γνωστόν δεν ευοδώθηκε με τον όμιλο να εξηγεί τους λόγους ακύρωσής του.

Επιπλέον πέρυσι η Sunlight δαπάνησε 24,3 εκατ. ευρώ σε προγραμματισμένες πληρωμές για εξαγορές προηγούμενων ετών, καθώς και σε νέες επιχειρήσεις και συμμετοχές μειοψηφίας, έναντι 173,8 εκατ. ευρώ το 2023.

Υπενθυμίζεται πως το 2024 η Sunlight Recycling Α.Ε., 100% θυγατρική του ομίλου Sunlight, απέκτησε το 50% των μετοχών της Ubatt GmbH. Η Ubatt GmbH είναι μια γερμανική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, που δραστηριοποιείται στην αγορά και πώληση μεταχειρισμένων μπαταριών κάθε είδους.

Η Sunlight Recycling S.A. κατέστη ο μοναδικός (100%) μέτοχος της Ubatt GmbH, ενώ με την ολοκλήρωση της αγοράς των μετοχών της Ubatt GmbH ο τομέας της ανακύκλωσης αναδιαμορφώνεται σε ανεξάρτητο τμήμα δημιουργίας αξίας εντός του ομίλου.

Επίσης τον Αύγουστο του η Sunlight απέκτησε επιπλέον 1.914.824 μετοχές του μετοχικού κεφαλαίου της Voltabox AG, η οποία είναι εισηγμένη στη ρυθμιζόμενη αγορά της Deutsche Börse AG στη Φρανκφούρτη, στο πλαίσιο αύξησης κεφαλαίου κατά 10%, στην οποία ο όμιλος Sunlight κατείχε προηγουμένως έμμεσα το 42,67% μέσω της άμεσης θυγατρικής του Triathlon Holding GmbH. Ως αποτέλεσμα, το κόστος κτήσης των μετοχών της Voltabox AG που κατείχε ο όμιλος Sunlight μέσω της άμεσης θυγατρικής του Triathlon Holding GmbH αυξήθηκε σε 47,88%, το οποίο παραμένει αμετάβλητο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024.

Την 1 Οκτωβρίου 2024, ολοκληρώθηκε η συγχώνευση της Sunlight US και της Triathlon US, με τη συγχώνευση μέσω απορρόφησης της Triathlon US από τη Sunlight US. Ως αποτέλεσμα της συγχώνευσης, η μετοχική σύνθεση της Sunlight US έχει ως εξής: Η AS-Invest GmbH, μέτοχος της συγχωνευθείσας εταιρείας Triathlon US, θα κατέχει το 75% του μετοχικού κεφαλαίου της Sunlight US και η εταιρεία θα συνεχίσει να κατέχει το 25% του μετοχικού της κεφαλαίου. Επίσης τον Οκτώβριο του 2024 η Sunlight Group ανακοίνωσε την εξαγορά του υπόλοιπου 45% της γαλλικής θυγατρικής της Triathlon France.

Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2024, το σύνολο των ανεξόφλητων δανείων προς τους μετόχους μειοψηφίας ανερχόταν σε 9,3 εκατ. ευρώ, ενώ η παρούσα αξία της υποχρέωσης μελλοντικών πληρωμών προς την Geraer Batterie-Dienst GmbH ανέρχεται σε 44,4 εκατ. ευρώ.

Οι κινήσεις το 2025

Οι εξαγορές και οι εσωτερικές αναδιαρθρώσεις συνεχίστηκαν και το 2025, καθώς η Sunlight απέκτησε το 51% του μετοχικού κεφαλαίου της Lehmann Marine GmbH που εξειδικεύεται στις ναυτιλιακές μπαταρίες.

Το Φεβρουάριο του 2025 στο πλαίσιο μιας συνολικής συμφωνίας-πλαίσιο, η Triathlon Holding GmbH, εξ ολοκλήρου θυγατρική του ομίλου Sunlight, πούλησε όλες τις μετοχές της στην Voltabox AG. Το 47,88% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας αποκτήθηκε από τη JIAOGULAN Holding AG (28%), τη Geraer Batterie-Dienst GmbH (12,88%) και την FAS Beratung und Vermögensverwaltung GmbH (7%) έναντι συνολικού τιμήματος 12,5 εκατ. ευρώ.

Μια άλλη συνιστώσα της συμφωνίας-πλαίσιο ήταν η πώληση του 99% της EKM Elektronik GmbH στη Voltabox AG, το οποίο προηγουμένως κατείχαν οι θυγατρικές του ομίλου Sunlight Triathlon Holding GmbH (95%) και Axxellon GmbH (4%).

Το καθορισμένο συνολικό τίμημα αγοράς ανήλθε σε 28,57 εκατ. ευρώ. Επιπλέον, ο όμιλος Sunlight πούλησε το 100% της συμμετοχής του στη IBR Solutions GmbH στη Geraer Batterie-Dienst GmbH («GBD»).

Παράλληλα, η Triathlon Holding GmbH και η Voltabox AG κατέληξαν σε ξεχωριστή συμφωνία εκτός της συμφωνίας-πλαισίου, σύμφωνα με την οποία η επιχειρηματική μονάδα VoltaMobil της Voltabox, η οποία ενοποιεί όλες τις δραστηριότητες που σχετίζονται με συστήματα μπαταριών ιόντων λιθίου υψηλής τάσης για βιομηχανικές εφαρμογές, θα μεταβιβαστεί στην Triathlon Holding GmbH. Η συναλλαγή υπεγράφη στις 26 Μαρτίου 2025.

Η διοίκηση του ομίλου σημειώνει στις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης του 2024, πως μέσω αυτών των συναλλαγών στοχεύει στον εξορθολογισμό του επενδυτικού του χαρτοφυλακίου και στην εστίαση στις βασικές του δραστηριότητας.

Ως αποτέλεσμα της συμφωνίας-πλαισίου και της πώλησης των μετοχών της Sunlight Group που κατείχε προηγουμένως ο μέτοχος μειοψηφίας GBD, ο όμιλος Olympia αποκτά τον έλεγχο επιπλέον 12% των μετοχών της Sunlight Group. Η GBD θα διατηρήσει μερίδιο 2% στον όμιλο Sunlight.