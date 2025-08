ΤτΕ: Διευκρινίσεις για την απαγόρευση έκδοσης συμβολαίων της Insurance JSC Dallbogg

Σε συνέχεια του από 04.07.2025 Δελτίου Τύπου της Τράπεζας της Ελλάδος, με το οποίο γνωστοποιήθηκε η δημοσίευση στον ιστότοπο της Επιτροπής Χρηματοοικονομικής Εποπτείας της Βουλγαρίας (Financial Supervision Commission – FSC) «Q and A’s» (συνήθεις Ερωτήσεις και Απαντήσεις) προς διευκόλυνση του κοινού σχετικά με απόφασή της για προσωρινή απαγόρευση έκδοσης/ανανέωσης συμβολαίων στην Ελλάδα από την ασφαλιστική εταιρία «INSURANCE JSC DALLBOGG: LIFE AND HEALTH» (LEI 529900ID0B7FXUHGP023), που εδρεύει στη Σόφια Βουλγαρίας και δραστηριοποιείται στην ημεδαπή//Ελλάδα με καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, για όλους τους ασφαλιστικούς κλάδους, με ισχύ από 01.07.2025 και για διάστημα τριών (3) μηνών, η FSC προχώρησε στην ανάρτηση επικαιροποιημένων «Q and A’s» στον ιστότοπό της.

Περισσότερες πληροφορίες:

Δείτε εδώ τα επικαιροποιημένα «Q and A’s» σε απόδοση στην ελληνική γλώσσα.

Σχετικοί σύνδεσμοι:

Δείτε εδώ τη σχετική ανακοίνωση της FSC.