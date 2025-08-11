#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Δωρεάν επικοινωνία για πυρόπληκτους συνδρομητές από την Nova

Προσφέρει στους συνδρομητές Αττικής, Ηλείας και Αργοστολίου 1.500 λεπτά ομιλίας προς όλους και απεριόριστα GB στο κινητό. Μέχρι πότε ισχύει η προσφορά.

Δημοσιεύθηκε: 11 Αυγούστου 2025 - 09:49

Η Nova, μέλος της United Group κατανοώντας τις αυξημένες ανάγκες επικοινωνίας, λόγω των καταστροφικών πυρκαγιών σε περιοχές της Αττικής, της Ηλείας και του Αργοστολίου Κεφαλονιάς προσφέρει, από τις 09/08/2025, δωρεάν στους συνδρομητές της στις πληγείσες περιοχές, 1.500 λεπτά ομιλίας προς όλους (εθνικά κινητά και σταθερά) και απεριόριστα GB στο κινητό τους.

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, η παροχή ισχύει έως και 23/8/2025 και αφορά σε συνδρομητές κινητής, συμβολαίου και καρτοκινητής, ιδιώτες και επαγγελματίες. Οι συνδρομητές ενημερώνονται με SMS στο κινητό τους για την ενεργοποίηση των παροχών.

Επιπλέον, η Nova έχει αναστείλει τις εισπρακτικές ενέργειες φραγής για τις υπηρεσίες Σταθερής & Internet, Κινητής και συνδρομητικής Τηλεόρασης, στις εν λόγω περιοχές.

Ενημερώνει επίσης ότι, από την πρώτη στιγμή, το Εθνικό Κέντρο Διαχείρισης Δικτύου έθεσε υπό 24ωρη παρακολούθηση τις πληγείσες περιοχές, για άμεση αποκατάσταση τυχόν τεχνικών θεμάτων. Οι τεχνικοί της Nova συνεργάζονται στενά με τις τοπικές αρχές και την Πολιτική Προστασία επεμβαίνοντας, όπου είναι εφικτό, ώστε να αποκατασταθούν άμεσα οι λειτουργίες των δικτύων.

