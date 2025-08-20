Χρονιά των ρεκόρ το 2024 για τη Μέλισσα - Κίκιζας

Με ιστορία που ξεκινά το 1947, η «Μέλισσα Κίκιζας» σήμερα ισορροπήσει ανάμεσα στην παράδοση και τη διεθνή ανάπτυξη, διεκδικώντας μεγαλύτερο κομμάτι σε μια βιομηχανία που καθορίζεται από τις διακυμάνσεις πρώτων υλών, τις γεωοπολιτικές αναταράξεις, την απαίτηση για επενδύσεις σε ποιότητα και βιωσιμότητα και τις διαφορετικές διατροφικές προτιμήσεις των καταναλωτών όχι μόνο στην Ελλάδα.

Σε αυτό το περιβάλλον πέτυχε το 2024 ένα από τα πιο δυναμικά έτη της τελευταίας δεκαετίας, με τον κύκλο εργασιών του ομίλου να σκαρφαλώνει στα 153,6 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 12,5% σε σχέση με το 2023.

Η κερδοφορία ακολούθησε αντίστοιχη πορεία. Τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 8,5 εκατ. ευρώ για τον όμιλο και 8,2 εκατ. ευρώ για την εταιρεία, έναντι 6,1 εκατ. ευρώ και 5,7 εκατ. ευρώ αντίστοιχα το 2023.

Η εξωστρέφεια υπήρξε ο βασικός μοχλός. Οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 27%, ανοίγοντας νέες αγορές και ενισχύοντας υφιστάμενες συνεργασίες. Στην εγχώρια αγορά, ξεχώρισε το λανσάρισμα του εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου Terra Creta.

Παρά τις πιέσεις από την αύξηση κόστους υλών, με κυρίαρχο το ελαιόλαδο, και τις υψηλότερες δαπάνες μεταφορών λόγω εξαγωγών, η εταιρεία ενίσχυσε την αποδοτικότητά της. Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) του ομίλου ανήλθαν σε 16,3 εκατ. ευρώ, από 12 εκατ. ευρώ το 2023.

Η εταιρεία επένδυσε πάνω από 5 εκατ. ευρώ στον εκσυγχρονισμό των εργοστασίων της σε Λάρισα και Χανιά, ενώ οι αποσβέσεις αυξήθηκαν κατά 12,8%, ένδειξη ενεργοποίησης νέων παραγωγικών υποδομών. Τα ίδια κεφάλαια ενισχύθηκαν σε 75,7 εκατ. ευρώ, από 68,5 εκατ. ευρώ το 2023, με προτεινόμενο μέρισμα 2 εκατ. ευρώ έναντι 1,25 εκατ. ευρώ το 2023.

Η διοίκηση επισημαίνει πως το 2025 θα είναι εξίσου απαιτητικό, με αυξημένα κόστη παραγωγής (ενέργεια, μισθοί, μεταφορικά) και έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού. Επιπλέον, η αστάθεια στις διεθνείς αγορές λόγω γεωπολιτικών εντάσεων και η κλιματική κρίση που επηρεάζει τη γεωργική παραγωγή παραμένουν ανοιχτοί κίνδυνοι.

Ωστόσο, η πτώση του Euribor, οι θετικές αναβαθμίσεις της ελληνικής οικονομίας και η αναμενόμενη καλή παραγωγή σιτηρών και ελαιολάδου δημιουργούν θετικό έδαφος. Με τη βιομηχανία να στοχεύει στην περαιτέρω ενίσχυση των εξαγωγών, ενώ επενδύει σε νέα προϊόντα για να βελτιώσει τη θέση της στην ελληνική αγορά.