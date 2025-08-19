Ο όμιλος SK απέκτησε το 100% των μετοχών της ΕΛΒΟ

Το σύνολο των μετοχών της ΕΛΒΟ της ελληνικής εταιρείας κατασκευής οχημάτων ειδικού σκοπού απέκτησε ο όμιλος SK.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ΕΛΒΟ αποτελεί τον σημαντικότερο κατασκευαστή εξειδικευμένων στρατιωτικών και πολιτικών οχημάτων ειδικού σκοπού στην Ελλάδα. Η εξαγορά αυτή υπογραμμίζει τη μακροπρόθεσμη δέσμευση του ομίλου SK στη χώρα -ενισχύοντας την εγχώρια βιομηχανία, προωθώντας την καινοτομία και τροφοδοτώντας την οικονομική ανάπτυξη. Με την μοναδική υποδομή της ΕΛΒΟ στην κατασκευή οχημάτων ειδικού σκοπού, ο όμιλος SK θα συνεχίσει όχι μόνο να καλύπτει τις εγχώριες ανάγκες, αλλά και να ενισχύει τις εξαγωγές προς περισσότερες διεθνείς αγορές.

Με την απόκτηση της πλήρους ιδιοκτησίας της ΕΛΒΟ, ο όμιλος SK θα αξιοποιήσει τη βαθιά του τεχνογνωσία στον αμυντικό τομέα, την αποδεδειγμένη επιτυχία του στην αναδιοργάνωση ιδιωτικοποιημένων εργοστασίων και στην αναζωογόνηση στρατηγικών βιομηχανικών δραστηριοτήτων, καθώς και τη δέσμευσή του για μεταφορά τεχνολογίας, ώστε να αναδείξει την ΕΛΒΟ σε κορυφαίο κέντρο παραγωγής και εξαγωγών. Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί την πρώτη επιχειρησιακή βάση του ομίλου SK στην Ευρώπη και εδραιώνει τη θέση του ως κορυφαίας δύναμης στον παγκόσμιο τομέα στρατιωτικών και εμπορικών οχημάτων. Παράλληλα, ενισχύει τη δέσμευσή του για επενδύσεις σε προηγμένες χερσαίες αμυντικές δυνατότητες, τοπική παραγωγή και στρατηγική συνεργασία με την Ελλάδα.

Η ΕΛΒΟ διαθέτει μακρά παράδοση στον ελληνικό αμυντικό τομέα, γνωστή για την παραγωγή εμβληματικών οχημάτων όπως τα τεθωρακισμένα μεταφοράς προσωπικού Leonidas και τα τζιπ Mercedes-Benz G-Class, τα οποία παραμένουν σε χρήση από τον Ελληνικό Στρατό. Η εταιρεία συνδέθηκε με την παραγωγή φορτηγών Steyr, καθώς και εξειδικευμένων οχημάτων και λεωφορείων για την πολιτική προστασία και τις δημόσιες υπηρεσίες. Επιπλέον, η πιστοποιημένη γραμμή παραγωγής και συναρμολόγησης αρμάτων Leopard 2 HEL είναι στρατηγικής σημασίας, δεδομένου του εκτεταμένου στόλου της Ελλάδας.

«Η απόκτηση της πλήρους ιδιοκτησίας της ΕΛΒΟ αποτελεί σημαντικό ορόσημο στα στρατηγικά μας σχέδια ανάπτυξης και εμβαθύνει τους δεσμούς μας με την Ελλάδα», δήλωσε ο αντιπρόεδρος του ομίλου SK, Ronen Hamudot.

«Βλέπουμε τεράστιες δυνατότητες στις υποδομές και την κληρονομιά της ΕΛΒΟ και δεσμευόμαστε να τη μετατρέψουμε σε κορυφαίο διεθνές κέντρο παραγωγής και εξαγωγών. Αυτή η επένδυση αντανακλά το μακροπρόθεσμο όραμά μας να ενισχύσουμε την ελληνική αμυντική βιομηχανία και να επεκτείνουμε το επιχειρησιακό αποτύπωμα του ομίλου SK στην Ευρώπη ως παγκόσμιου ηγέτη στον τομέα της χερσαίας άμυνας».