#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Τα drones του ΑΔΜΗΕ στη μάχη για τις πυρκαγιές σε Αττική και Πρέβεζα

Οι πληροφορίες και οι εικόνες που συνέλεξαν τα drones από τις επιθεωρήσεις που πραγματοποίησαν κατά τη διάρκεια των πυρκαγιών, λειτούργησαν επικουρικά για το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων.

Τα drones του ΑΔΜΗΕ στη μάχη για τις πυρκαγιές σε Αττική και Πρέβεζα

Δημοσιεύθηκε: 20 Αυγούστου 2025 - 11:15

Στον συντονισμό των επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για την κατάσβεση των πυρκαγιών που έπληξαν την Αττική και την Πρέβεζα συνέβαλαν τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) που χρησιμοποιεί ο ΑΔΜΗΕ στο πλαίσιο πιλοτικού προγράμματος επιτήρησης των υποδομών του, το οποίο εγκαινίασε πρόσφατα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, οι πληροφορίες και οι εικόνες που συνέλεξαν τα drones από τις επιθεωρήσεις που πραγματοποίησαν κατά τη διάρκεια των πυρκαγιών, λειτούργησαν επικουρικά για το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ) του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, το οποίο συντονίζει το έργο της κατάσβεσης των πυρκαγιών σε ολόκληρη τη χώρα.

Επιπλέον, μέσω των drones, ο Διαχειριστής ήταν σε θέση να επιτηρεί σε 24ωρη βάση κρίσιμες εγκαταστάσεις στις περιοχές που επηρεάστηκαν από τις πυρκαγιές, όπως το Κρυονέρι, διασφαλίζοντας σε συνεργασία με την Πυροσβεστική Υπηρεσία την ομαλή λειτουργία νευραλγικών γραμμών υψηλής και υπερυψηλής τάσης.

Μέχρι στιγμής στην Αττική, με την πιλοτική χρήση των drones επιθεωρείται από αέρος το σύνολο των υποδομών του ΑΔΜΗΕ καθώς και οι αντιπυρικές ζώνες των Γραμμών Μεταφοράς. Τα νέα εργαλεία που αξιοποιεί ο Διαχειριστής επιτρέπουν την άμεση επέμβαση και στοχευμένες διορθωτικές ενέργειες σε τυχόν τεχνικά ζητήματα.

Παράλληλα, επιτυγχάνεται γρήγορα και αποδοτικά η λεπτομερής οπτική επιθεώρηση όλου του κύριου εξοπλισμού σε Κέντρα Υπερυψηλής Τάσης ή Υποσταθμούς και η λήψη θερμικών μετρήσεων από βασικά στοιχεία λειτουργίας, όπως αυτομετασχηματιστές, αυτεπαγωγές και διακόπτες.

Με την εφαρμογή της ψηφιακής παρακολούθησης των ηλεκτρικών υποδομών του στο πεδίο, ο ΑΔΜΗΕ συμβάλλει τόσο στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας του συστήματος όσο και στο δύσκολο έργο της Πολιτικής Προστασίας, με τη διάθεση πολύτιμων πληροφοριών ακόμη και σε αντίξοες συνθήκες.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Επενδύσεις 6 δισ. ευρώ στο νέο δεκαετές πρόγραμμα του ΑΔΜΗΕ

ΑΔΜΗΕ: Χωρίς το δικαίωμα στο μέρισμα από Δευτέρα 25 Αυγούστου

Ισπανία: Οι πυρκαγιές έκαψαν επιπλέον 300.000 στρέμματα σε ένα 24ωρο

Σε εφαρμογή πιλοτικό πρόγραμμα 24ωρης επιτήρησης υποδομών του ΑΔΜΗΕ μέσω drones

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο