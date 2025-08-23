Κικίλιας: «Διαρκείς έλεγχοι στην ακτοπλοΐα σε ημερόπλοια

#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Σε σχετική εγκύκλιο που έχει αποσταλεί, όλες οι Λιμενικές Αρχές της χώρας καλούνται να προχωρήσουν σε πρόσθετους ελέγχους επί των επαγγελματικών τουριστικών ημεροπλοίων, σε όλα τα λιμάνια της χώρας.

Με απόφαση του yπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βaσίλη Κικίλια και κατόπιν εντολής του Αρχηγού του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, Αντιναυάρχου Λ.Σ. Τρ. Κοντιζά, εντατικοποιούνται οι αστυνομικοί έλεγχοι στα επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια (πλοία που εκτελούν ημερήσια δρομολόγια αναψυχής), στο πλαίσιο της αυξημένης επιβατικής κίνησης ενόψει της ολοκλήρωσης της καλοκαιρινής περιόδου.

Ειδικότερα, σε σχετική εγκύκλιο που έχει αποσταλεί, όλες οι Λιμενικές Αρχές της χώρας καλούνται να προχωρήσουν σε πρόσθετους ελέγχους επί των επαγγελματικών τουριστικών ημεροπλοίων, σε όλα τα λιμάνια της χώρας. Οι έλεγχοι αφορούν στην κίνηση και κυκλοφορία τους, καθώς και στην τήρηση των κανονισμών ασφαλείας. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην τήρηση των όρων δραστηριοποίησης της συγκεκριμένης κατηγορίας πλοίων, στον έλεγχο των καταστάσεων επιβαινόντων, στη στελέχωσή τους με την προβλεπόμενη σύνθεση πληρώματος, καθώς και στην υποχρέωση τήρησης των προβλεπόμενων ασφαλιστηρίων, ναυτιλιακών εγγράφων και πιστοποιητικών.

Ταυτόχρονα, με εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Ναυτιλίας και Λιμένων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, εφίσταται η προσοχή από πλευράς των ακτοπλοϊκών εταιρειών, για την απρόσκοπτη τήρηση όλων των απαραίτητων μέτρων ασφαλείας και των κανόνων παροχής θαλασσίων συγκοινωνιών, προκειμένου να επιτευχθεί η εύρυθμη ακτοπλοϊκή εξυπηρέτηση του μεταφερόμενου επιβατικού κοινού.

Ο κ. Κικίλιας υπογράμμισε ότι «Όλες οι προληπτικές ενέργειες αστυνομικής δράσης έχουν ως στόχο την προστασία της ανθρώπινης ζωής. Οι επαγγελματίες της ακτοπλοΐας και της ναυτιλίας αποτελούν συνεργάτες μας στην κοινή προσπάθεια για ποιοτικές υπηρεσίες και απρόσκοπτη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού. Η ασφάλεια αποτελεί την αφετηρία και το θεμέλιο αυτής της προσπάθειας. Για τον λόγο αυτό, αυξάνουμε συνεχώς τους ελέγχους σε όλα τα πλοία της ακτοπλοΐας. Στόχος η διαρκής αύξηση του επιπέδου ασφαλείας για τους πολίτες. Έτσι, εμπεδώνεται στους συμπολίτες μας το αίσθημα σιγουριάς και αντανακλάται η εικόνα μιας οργανωμένης πολιτείας, που διέπεται από κανόνες ασφάλειας και τάξης».

