Οι προτεραιότητες των εργαζόμενων σε φιλοξενία και τουρισμό

Έρευνα μέσω LinkedIn σε επαγγελματίες του κλάδου φιλοξενίας και τουρισμού, διεξήγαγε το kariera.gr, το hub εργασίας στην Ελλάδα.

Στόχος της έρευνας ήταν να αναδειχθούν οι παράγοντες που καθιστούν ένα εργασιακό περιβάλλον ελκυστικό, οι μορφές επιβράβευσης που θεωρούν σημαντικές οι εργαζόμενοι, ο βαθμός αναγνώρισης της εργασίας τους, καθώς και οι επαγγελματικές τους φιλοδοξίες.

Σε ό,τι αφορά τα στοιχεία που κάνουν ένα εργασιακό περιβάλλον πραγματικά ελκυστικό, οι εργαζόμενοι δίνουν προτεραιότητα στο θετικό και υποστηρικτικό κλίμα (42%), ενώ ακολουθεί η αναγνώριση της δουλειάς και της αφοσίωσης (36%). Οι ευκαιρίες για μάθηση και ανάπτυξη συγκεντρώνουν 15%, ενώ το «δέσιμο με την ομάδα» μόλις το 8%.

Όσον αφορά τις μορφές επιβράβευσης, το 38% των ερωτηθέντων θεωρεί ως σημαντικότερο bonus την πλήρη διατροφή και διαμονή, ενώ η εκπαίδευση και εξέλιξη ακολουθούν με 24%. Οι επιπλέον ημέρες άδειας προτιμώνται από το 21%, και η ιδιωτική ασφάλιση υγείας συγκεντρώνει το 16%.

Στην ερώτηση τι θα τους έκανε να νιώσουν πραγματική εκτίμηση από τον εργοδότη τους η πλειοψηφία (56%) απάντησε ότι θα ήθελε οικονομικό bonus ή δώρο. Το 22% προτιμά περισσότερες ευκαιρίες ανέλιξης και το 20% εμπιστοσύνη και αυτονομία. Μόλις το 3% θεωρεί πως αρκεί ένα δημόσιο «ευχαριστώ».

Οι εργαζόμενοι του κλάδου φιλοξενίας και τουρισμού διατηρούν υψηλές φιλοδοξίες: Το 27% επιθυμεί να δημιουργήσει τη δική του επιχείρηση, ενώ 25% στοχεύει σε διεθνές εργασιακό περιβάλλον και άλλο ένα 25% σε ηγετική θέση. Σημαντικό ποσοστό (24%) επιθυμεί να γίνει expert σε έναν τομέα.

Η έρευνα αναδεικνύει ότι ο κλάδος της φιλοξενίας και του τουρισμού χρειάζεται να επενδύσει περισσότερο στην αναγνώριση, την εκπαίδευση και τις παροχές, ώστε να παραμείνει ελκυστικός και να υποστηρίξει τις φιλοδοξίες των εργαζομένων του.

«Όταν οι εργαζόμενοι στη βαριά βιομηχανία της χώρας μιλούν, οφείλουμε να τους ακούμε με προσοχή. Η πρόσφατη έρευνα του kariera.gr αναδεικνύει τι έχει πραγματικά σημασία και πού χρειάζεται να εστιάσουν οι εργοδότες στη Φιλοξενία, ώστε ο κλάδος να παραμείνει βιώσιμος και να αναπτυχθεί», επισημαίνει ο Χρήστος Κουρούκλης, Head of Business Operations HORECA, kariera.gr.