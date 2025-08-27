Thess INTEC: Στρατηγική Συνεργασία με EY Ελλάδος και European Innovation Solutions

Το Thess INTEC, το πρώτο Κέντρο Καινοτομίας και Τεχνολογίας 4ης γενιάς της Ελλάδας, ανακοινώνει την έναρξη της στρατηγικής του συνεργασίας με δύο κορυφαίες Εταιρείες Συμβούλων, την EY Ελλάδος (μέσω της EY-Parthenon, του βραχίονα υπηρεσιών εταιρικής στρατηγικής, χρηματοοικονομικών συμβούλων και συναλλαγών της EY) και την European Innovation Solutions S.A. (πρώην EUROCONSULTANTS S.A.), με κοινό στόχο την προσέλκυση κορυφαίων επενδυτών και ενοίκων, με έμφαση στην προσέλκυση ερευνητικών τμημάτων πολυεθνικών, unicorns και άλλων αναπτυσσόμενων διεθνών εταιρειών, που θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη του οικοσυστήματος τεχνολογίας του Κέντρου.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η σύμπραξη αυτή ενισχύει την εξωστρέφεια και την επενδυτική ελκυστικότητα του Thess INTEC, αξιοποιώντας την πολυετή εμπειρία, τη βαθιά τεχνογνωσία και το δίκτυο δύο κορυφαίων Συμβουλευτικών Οργανισμών διεθνούς κύρους. Οι δύο εταιρείες θα λειτουργήσουν ως στρατηγικοί σύμβουλοι στην ανοιχτή διαδικασία προσέλκυσης και αξιολόγησης επενδυτικών σχημάτων.

Η Ελλάδα διαθέτει πλέον, σε στρατηγική τοποθεσία, ένα πλήρως αδειοδοτημένο Κέντρο που είναι εστιασμένο στην εφαρμοσμένη Έρευνα και Καινοτομία. Ο ανθρωποκεντρικός σχεδιασμός του ενθαρρύνει τη διάχυση της γνώσης και την ενεργή δικτύωση, εξασφαλίζοντας έτσι το ιδανικό περιβάλλον για την ανάπτυξη καινοτόμων, διεθνώς ανταγωνιστικών, προϊόντων και υπηρεσιών.

Η συνεργασία με την EY Ελλάδος και την European Innovation Solutions S.A. αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης στο όραμα και τις προοπτικές του Thess INTEC. Αναμένεται να επιταχύνει την ανάπτυξή του, δημιουργώντας έναν δυναμικό πόλο αριστείας και καινοτομίας, ικανό να προσελκύσει ταλέντα και επενδύσεις και να εδραιώσει τη θέση του ως κόμβος για την εφαρμοσμένη έρευνα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.