ΒΕΑ: Μέχρι 15/9 οι αιτήσεις για τον πράσινο και ψηφιακό μετασχηματισμό των ΜμΕ

Δημοσιεύθηκε: 28 Αυγούστου 2025 - 12:56

Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας, μέλος του Enterprise Europe Network, προσκαλεί τις επιχειρήσεις - μέλη του από τους κλάδους της κατασκευής μηχανημάτων, κλωστοϋφαντουργίας, τροφίμων, κεραμικών ή μεταλλικών κατασκευών, να εγγραφούν στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα Mantra, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που έχει ως στόχο την προώθηση του πράσινου και ψηφιακού μετασχηματισμού των ευρωπαϊκών μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Η υποβολή αιτήσεων διαρκεί μέχρι 15 Σεπτεμβρίου.

Υπενθυμίζεται ότι το πρόγραμμα Mantra παρέχει υπηρεσίες δικτύωσης και υποστήριξης καθώς και τη δυνατότητα χρηματοδότησης έως και 50.000 ευρώ για τη δοκιμή και την εφαρμογή τεχνολογιών αιχμής προσαρμοσμένων, σε μικρομεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις, για τον ψηφιακό και πράσινο μετασχηματισμό τους.

Με την εγγραφή τους στην κοινοτική πλατφόρμα MANTRA, οι επιχειρήσεις

  • εντάσσονται αυτόματα σε ένα διευρυμένο δίκτυο καινοτόμων εταιρειών και παρόχων τεχνολογίας
  • αποκτούν πρόσβαση στις ενημερώσεις, εκπαιδευτικές δράσεις και δραστηριότητες δικτύωσης του έργου ενώ, επιπρόσθετα, όσες το επιθυμούν, μπορούν να υποβάλουν αίτηση χρηματοδότησης έως 50.000 ευρώ για την υιοθέτηση προσαρμοσμένων τεχνολογικών λύσεων στην επιχείρησή τους, με στόχο τον ψηφιακό και πράσινο μετασχηματισμό τους.

Αναλυτικές πληροφορίες για το πρόγραμμα εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες από το ΒΕΑ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με:

➡ τη Ντ. Μάνεση | [email protected] | τηλ.+30 210-3680879

➡ με τη Μ. Πελέκη | [email protected] | τηλ.+30 210 3680722

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

