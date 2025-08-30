Τι αποκαλύπτουν οι 528.000 νέες εταιρείες για την οικονομία

Ο επιχειρηματικός χάρτης της Ελλάδας αλλάζει. Από το 2021 έως τα μέσα του 2025 ιδρύθηκαν περισσότερες από 528.000 νέες εταιρείες.

Μόνο στο δεύτερο τρίμηνο του 2025 καταγράφηκαν 35.150 νέες εγγραφές, αυξημένες κατά 11,6% σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα, αλλά μειωμένες κατά 4,8% σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του έτους.

Τα δεδομένα αποκαλύπτουν μια οικονομία πολλών ταχυτήτων. Η συντριπτική πλειονότητα των νέων επιχειρήσεων είναι ατομικές και κοντά 1 στις 2 έχουν έδρα στην Αθήνα. Την ίδια στιγμή τα νησιά ποντάρουν στον τουρισμό και την εστίαση, η ηπειρωτική Ελλάδα στη γεωργία, και η πρωτεύουσα στις υπηρεσίες και στο real estate.

Στην Αττική, την εξεταζόμενη περίοδο όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής δημιουργήθηκαν πάνω από 203.974 νέες εταιρείες, δηλαδή κοντά στο μισό του εθνικού συνόλου με τις περισσότερες να εστιάζουν στην οικονομία των υπηρεσιών. Οι επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες πρόσθεσαν δεκάδες χιλιάδες νέες οντότητες, ενώ το εμπόριο έδειξε ισχυρή δυναμική.

Μόνο το δεύτερο τρίμηνο εφέτος ιδρύθηκαν 2.453 με αντικείμενο «Επαγγελματικές, Επιστημονικές και Τεχνικές Δραστηριότητες» σε σύνολο 13.632 νέων εταιρειών. Η αγορά ακινήτων ακολούθησε από κοντά, με περισσότερες από 260 νέες εταιρείες στο ίδιο τρίμηνο. Ακόμη και στον πολιτισμό και την ψυχαγωγία, ιδρύθηκαν πάνω από 440 νέες επιχειρήσεις στο Β΄ τρίμηνο, υπογραμμίζοντας τη μετατόπιση της κατανάλωσης προς τις εμπειρίες.

Στη Βόρεια Ελλάδα την εξεταζόμενη περίοδο ιδρύθηκαν 127.308 νέες εταιρείες. Μόνο το δεύτερο τρίμηνο της φετινής χρονιάς ιδρύθηκαν 8.544 εκ των οποίων 1.334 εγγραφές αφορούσαν το «Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο, Επισκευή Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Μοτοσυκλετών».

Η Κεντρική Ελλάδα παρουσίασε μια διαφορετική εικόνα. Με 116.109 εταιρείες την περίοδο 2021–2025, (σχεδόν το 20% του συνόλου), η περιοχή διατηρεί αγροτικό DNA. Η γεωργία κυριάρχησε, με πάνω από 2.140 νέες εταιρείες στο Β' τρίμηνο του 2025, διπλάσιες από όσες καταγράφηκαν στην Αττική, επί συνόλου 8.248.

Στα Νησιά Αιγαίου και την Κρήτη, ιδρύθηκαν 75.703 νέες εταιρείες στην ίδια περίοδο, με έμφαση στον τουρισμό. Μόνο στο Β' τρίμηνο του 2025 εμφανίστηκαν περισσότερες από 4.726 νέες επιχειρήσεις, με τη φιλοξενία, την εστίαση και τις επαγγελματικές υπηρεσίες που σχετίζονται με τον τουρισμό να αποτελούν τον πυρήνα. Αν και η γεωργία διατήρησε ισχυρό αποτύπωμα με πάνω από 1.070 νέες εταιρείες.

Ατομικές επιχειρήσεις

Ακόμη πιο ενδιαφέρον έχει να δούμε πόσες από αυτές τις εταιρείες είναι ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, κλπ. Η συντριπτική πλειοψηφία αφορά μικρές, ατομικές δραστηριότητες, ενώ οι πιο «βαριές» νομικές μορφές έχουν πολύ μικρότερο αποτύπωμα.

Οι ατομικές επιχειρήσεις είναι ο ακρογωνιαίος λίθος. Με περισσότερες από 362.154 εγγραφές από το πρώτο τρίμηνο του 2021 μέχρι το δεύτερο τρίμηνο της φετινής χρονιάς, αντιπροσωπεύουν πάνω από το 68% όλων των νέων επιχειρήσεων. Πρόκειται για το βασικό όχημα αυτοαπασχόλησης, ιδιαίτερα σε γεωργία, λιανεμπόριο, εστίαση και μικρές επαγγελματικές υπηρεσίες.

Οι προσωπικές εταιρείες (Ομόρρυθμες και Ετερόρρυθμες) φτάνουν τις 75.088 και εξακολουθούν να επιλέγονται κυρίως από μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις και συνεργασίες.

Οι Κεφαλαιουχικές μορφές (ΑΕ, ΕΠΕ κ.ά.) είναι η μειοψηφία. Μόλις 7.748 νέες εταιρείες ή περίπου 1,46% του συνόλου. Αντίθετα, οι λοιπές νομικές μορφές με 87.104 νέες εγγραφές, περίπου 16,49% του συνόλου, αποτελούν μια σταθερή αναπτυσσόμενη κατηγορία.

Περιλαμβάνουν κυρίως Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες (ΙΚΕ), οι οποίες έχουν κερδίσει έδαφος χάρη στη χαμηλή γραφειοκρατία και το ελάχιστο κεφάλαιο ίδρυσης (από 1 ευρώ).