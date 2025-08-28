Intralot: Νέο συμβόλαιο με την Λοταρία της Μοντάνα για την παροχή τεχνολογίας νέας γενιάς

Η INTRALOT Α.Ε. ανακοινώνει ότι η θυγατρική της στις ΗΠΑ, INTRALOT, Inc., προχώρησε στην υπογραφή νέου συμβολαίου για την παροχή λοταριακού συστήματος νέας γενιάς και συναφών υπηρεσιών με τη Λοταρία της Μοντάνα, συμπεριλαμβανομένης της παροχής συνεχιζόμενης υποστήριξης για το προϊόν αθλητικού στοιχήματος, Sports Bet Montana, της Λοταρίας.

Το νέο συμβόλαιο ανατέθηκε στην Εταιρία κατόπιν διαγωνιστικής διαδικασίας (Αιτήματος Υποβολής Προτάσεων - RFP) και αποτελεί το τρίτο κατά σειρά συμβόλαιο μεταξύ της INTRALOT και της Λοταρίας της Μοντάνα, επεκτείνοντας την σχεδόν 20ετή συνεργασία που βασίζεται στην καινοτομία, την αξιοπιστία και την επίτευξη αποτελεσμάτων.

Η νέα συμφωνία θα έχει διάρκεια επτά έτη με δυνατότητα για τρεις μονοετείς ανανεώσεις και θα περιλαμβάνει μια πλήρως εκσυγχρονισμένη λύση για 1.300 σημεία πώλησης σε ολόκληρη την Πολιτεία.

Στο πλαίσιο αυτής της νέας συμφωνίας, η INTRALOT θα προχωρήσει στην εγκατάσταση της υπερσύγχρονης και καινοτόμας λύσης της για τυχερά παιχνίδια, LotosX Omni™, η οποία θα εξασφαλίσει μια ολοκληρωμένη εμπειρία τυχερών παιχνιδιών στους παίκτες σε ολόκληρη την Πολιτεία της Μοντάνα, μέσω του LotosX™, της κορυφαίας πλατφόρμας διαχείρισης τυχερών παιχνιδιών που έχει σχεδιαστεί με γνώμονα την καινοτομία, την επεκτασιμότητα και την παροχή μέγιστης ασφάλειας.

Η INTRALOT θα σχεδιάσει και θα αναβαθμίσει επίσης την υποδομή του δικτύου λιανικής της Λοταρίας, με την εγκατάσταση των βραβευμένων τερματικών PhotonX και περιφερειακών συστημάτων για πρακτορεία, καθώς και νέων τερματικών αυτόματης εξυπηρέτησης και μηχανημάτων αυτόματης πώλησης για πολλαπλά προϊόντα, καθιστώντας την παικτική εμπειρία πιο προσβάσιμη και διασκεδαστική από ποτέ για τους κατοίκους της Μοντάνα.

Ο κ. Bob Brown, Διευθυντής της Λοταρίας της Μοντάνα, δήλωσε σχετικά: «Είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς για την επέκταση της συνεργασίας μας με την INTRALOT, μια εταιρεία που αποτελεί συνεργάτη μας εδώ και σχεδόν δύο δεκαετίες. Αυτή η νέα συμφωνία διασφαλίζει ότι το λοταριακό μας σύστημα θα παραμείνει σύγχρονο και ασφαλές, επιτρέποντάς μας να προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία τόσο στους πράκτορες όσο και στους παίκτες. Η λύση LotosX Omni™ και η νέα τεχνολογία δικτύου λιανικής έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα, βοηθώντας μας να προσφέρουμε μια ακόμα πιο ελκυστική εμπειρία στους παίκτες και να συνεχίσουμε να δημιουργούμε σημαντικά έσοδα, τόσο για το πρόγραμμα υποτροφιών STEM, όσο και για την ίδια την Πολιτεία της Μοντάνα».

Ο κ. Richard Bateson, Διευθύνων Σύμβουλος της INTRALOT, Inc., δήλωσε: «Είμαστε στην ευχάριστη θέση να υπογράψουμε το τρίτο κατά σειρά συμβόλαιό μας με τη Λοταρία της Μοντάνα, συνεχίζοντας έτσι τη μεταξύ μας συνεργασία, καθώς η Λοταρία εισέρχεται στην επόμενη φάση ανάπτυξής της. Μέσα από αυτή τη νέα συνεργασία, η INTRALOT έρχεται να προσφέρει νέους πόρους, ευρεία τεχνογνωσία και τεχνολογία αιχμής, επαναπροσδιορίζοντας και ενισχύοντας την παρουσία της στην Πολιτεία της Μοντάνα. Στο επίκεντρο αυτού του μετασχηματισμού βρίσκεται η αρθρωτή, βασισμένη σε microservices πλατφόρμα LotosXTM της INTRALOT που επιταχύνει τον χρόνο διάθεσης στην αγορά, εξασφαλίζει την καινοτομία και προσφέρει βελτιωμένη ασφάλεια και προστασία του παίκτη μέσω μιας δοκιμασμένης και μακρόπνοης αρχιτεκτονικής».

Ήδη από το 2006, η INTRALOT διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην επιτυχία της Λοταρίας της Μοντάνα, συμβάλλοντας στην αύξηση των πωλήσεων κατά ένα εντυπωσιακό 286% μέσω των τεχνολογικών αναβαθμίσεων και των λειτουργικών βελτιώσεων. Αξίζει να σημειωθεί ότι η INTRALOT εισήγαγε το αθλητικό στοίχημα ειδικά προσαρμοσμένο στο κανονιστικό πλαίσιο της Μοντάνα το 2020, ενώ παράλληλα υποστηρίζει το εξαιρετικά επιτυχημένο παιχνίδι λοταρίας (Raffle) της Μοντάνα.