Τράπεζα Πειραιώς: Στις 23 Σεπτεμβρίου η ΓΣ για κατάργηση του stock option plan

Την τροποποίηση του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών καλείται να αποφασίσει μεταξύ άλλων η ΓΣ.

Δημοσιεύθηκε: 29 Αυγούστου 2025 - 17:48

Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Τράπεζας Πειραιώς την 23η Σεπτεμβρίου 2025 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Τροποποίηση του Προγράμματος Αγοράς Ιδίων Μετοχών της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 49 Ν. 4548/2018 και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο

2. Κατάργηση του Προγράμματος παροχής δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών («Stock Option Plan») σε στελέχη και υπαλλήλους της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Επαναληπτική Συνέλευση με υβριδικό τρόπο, ήτοι με φυσική παρουσία στο Ξενοδοχείο King George, επί της Βασιλέως Γεωργίου Α' 3, Πλατεία Συντάγματος, Τ.Κ. 10564 Αθήνα, αίθουσα Ballroom και από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης την 1η Οκτωβρίου 2025 και ώρα 15:00.

