Νέα πρόεδρος και CEO στην GSK Ελλάδος η Lizzie Champion

Η κα. Lizzie Champion αναλαμβάνει το ρόλο της Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνουσας Συμβούλου της GSK Ελλάδος και είναι πλέον υπεύθυνη για το σύνολο της εταιρικής δραστηριότητας του οργανισμού στη χώρα μας.

Με αφορμή την ανάληψη των νέων της καθηκόντων, η κα. Champion δήλωσε: «Αποτελεί εξαιρετική τιμή και χαρά να αναλαμβάνω τον ρόλο της Προέδρου και Διευθύνουσας Συμβούλου της GSK Ελλάδος, με όραμα να συμβάλω στην ήδη επιτυχημένη πορεία της δυναμικής ομάδας των ανθρώπων του οργανισμού. Η Ελλάδα αποτελεί χώρα ιδιαίτερης στρατηγικής σημασίας για τη GSK, γεγονός το οποίο αποτυπώνεται στη δυναμική παρουσία της εταιρείας μας στη χώρα για περισσότερο από 50 χρόνια, στο καινοτόμο χαρτοφυλάκιο φαρμάκων και εμβολίων που διαθέτουμε στην τοπική αγορά, καθώς και στην υψηλή επένδυση που διενεργούμε σε κλινικές μελέτες στην χώρα. Αναγνωρίζοντας την σημαντική πρόοδο που έχει σημειώσει η Ελλάδα στον τομέα της πρόληψης, η περαιτέρω προαγωγή της—αξιοποιώντας την εμπειρία μου από τον προηγούμενο, παγκόσμιας ευθύνης, ρόλο μου, στον τομέα των εμβολίων ενηλίκων—καθώς και η απρόσκοπτη πρόσβαση του ελληνικού πληθυσμού σε καινοτόμες θεραπείες και εμβόλια, αποτελεί προσωπική μου δέσμευση, παραμένοντας προτεραιότητα για το σύνολο των ανθρώπων της GSK Ελλάδος. Είμαι ενθουσιασμένη για τη νέα αυτή ευκαιρία και ανυπομονώ να συνεργαστώ με τους ιδιαίτερα ταλαντούχους ανθρώπους της ομάδας μας, καθώς και με το σύνολο των εταίρων του οικοσυστήματος υγείας για την εκπλήρωση του κοινού μας οράματος».

Η Lizzie Champion είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου από το πανεπιστήμιο της Οξφόρδης στο Ηνωμένο Βασίλειο. Διαθέτει περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στην διαχείριση φαρμακευτικών και βιοτεχνολογικών χαρτοφυλακίων, με εξειδίκευση στα εμβόλια, τα ανοσολογικά και αναπνευστικά προϊόντα, σε εγκατεστημένες και αναδυόμενες αγορές. Στο ενεργητικό της διαθέτει μία σειρά από σημαντικά επιτεύγματα, τόσο σε τοπικές αγορές, όπως η Νέα Ζηλανδία, όπου διετέλεσε Γενική Διευθύντρια και το Ηνωμένο Βασίλειο, όπου ηγήθηκε της Εμπορικής Διεύθυνσης του Ειδικού Αναπνευστικού Χαρτοφυλακίου της εταιρείας, όσο και σε ρόλους χάραξης παγκόσμιας στρατηγικής για τη GSK.

Στον πιο πρόσφατο ρόλο της είχε την ευθύνη για την εμπορική διαχείριση παγκοσμίως του μεγαλύτερου προϊόντος της GSK, ενός καινοτόμου εμβολίου ενηλίκων. Πιο πριν ηγήθηκε της διεθνούς συνεργασίας της GSK με τη Vir Biotechnology για την διάθεση θεραπείας για την COVID-19 στις παγκόσμιες αγορές.

Η κα. Champion διαδέχεται τον κ. Antonino Biroccio, ο οποίος έπειτα από μια επιτυχημένη πορεία 2,5 και πλέον ετών στην ηγεσία του οργανισμού στην Ελλάδα, έχει αναλάβει, από τον Μάρτιο του 2025, διεθνή ρόλο, ως Vice President & Global Commercial Launch Lead για την θεραπευτική κατηγορία του Πολλαπλού Μυελώματος.

Η εκτεταμένη εμπειρία της Lizzie σε συνδυασμό με την ικανότητά της να εμπνέει και να ηγείται αυθεντικά, επιτυγχάνοντας άμεσα αποτελέσματα μαζί με τις ομάδες των οποίων ηγείται, θα αποτελέσουν σημαντικό πλεονέκτημα για την GSK Ελλάδος, συμβάλλοντας στην επιτάχυνση της βιώσιμης ανάπτυξης του οργανισμού και στη δέσμευση της εταιρείας για τη συνεχή βελτίωση της υγείας των ασθενών στη χώρα μας, καταλήγει η σχετική ανακοίνωση.