ΕΧΑΕ: Στο 1,51% αυξήθηκε η συμμετοχή της Jefferies International

H Jefferies International απέκτησε 456.954 μετοχές.

Δημοσιεύθηκε: 2 Σεπτεμβρίου 2025 - 17:57

Η JEFFERIES INTERNATIONAL LTD με γραπτή γνωστοποίηση προς την ΕΧΑΕ την 1.9.2025 ενημέρωσε ότι απέκτησε συνολικά 456.954 μετοχές έναντι 3.217.764,40 ευρώ.

Μετά τις ανωτέρω συναλλαγές, η JEFFERIES INTERNATIONAL LTD κατέχει το 1,51% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

