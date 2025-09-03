#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Η «Ελληνικές Φάρμες» κατέγραψε το 2024 κύκλο εργασιών 30 εκατ. ευρώ και λειτουργικά κέρδη 1 εκατ. ευρώ. Δραστηριοποιείται από το 2010 στον κλάδο επεξεργασίας, τυποποίησης και διανομής τυροκομικών προϊόντων, υποκατάστατων τυριού φυτικής προέλευσης και αλλαντικών.

Ολοκληρώθηκε η εξαγορά της «Ελληνικές Φάρμες» από τη Leader

Δημοσιεύθηκε: 3 Σεπτεμβρίου 2025 - 14:57

Μετά την έγκριση από τις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές, η Leader ολοκλήρωσε στις 29 Αυγούστου, την εξαγορά της εταιρείας «Ελληνικές Φάρμες», με την υποστήριξη της DECA Investments. Πρόκειται για μια συμφωνία που ενισχύει περαιτέρω το αποτύπωμα της Leader στην αγορά των συσκευασμένων τυροκομικών προϊόντων, διευρύνοντας το χαρτοφυλάκιό της με προϊόντα φυτικής προέλευσης και αλλαντικών, ενώ παράλληλα ενισχύει περαιτέρω τη συνολική παραγωγική της δυναμική, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Η «Ελληνικές Φάρμες», με έδρα το Ρέθυμνο Κρήτης, δραστηριοποιείται από το 2010 στον κλάδο επεξεργασίας, τυποποίησης και διανομής τυροκομικών προϊόντων, υποκατάστατων τυριού φυτικής προέλευσης και αλλαντικών. Η εταιρεία κατέγραψε το 2024 κύκλο εργασιών 30 εκατ. ευρώ και λειτουργικά κέρδη 1 εκατ. ευρώ, εδραιώνοντας τη θέση της ως μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες ελληνικές επιχειρήσεις του κλάδου, σημειώνεται στην ανακοίνωση. 

«Η επενδυτική αυτή πρωτοβουλία από την Leader αποτελεί στρατηγικό βήμα για την περαιτέρω διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου της Leader και την είσοδο σε κατηγορίες υψηλής ανάπτυξης. Με την ένταξη έμπειρων και εξειδικευμένων στελεχών και εργαζομένων της "Ελληνικές Φάρμες" στην δυναμική ομάδα της Leader, ενισχύεται σημαντικά η τεχνογνωσία του ομίλου, ενώ παράλληλα ανοίγονται νέες προοπτικές εξέλιξης και ανάπτυξης για το ανθρώπινο δυναμικό, με έμφαση στην αξιοποίηση και ανάδειξη ταλέντων», επισημαίνεται στην ανακοίνωση.

Επίσης τονίζεται ότι η επένδυση στην «Ελληνικές Φάρμες» υπογραμμίζει τη δέσμευση της Leader να επενδύει σε ελληνικές επιχειρήσεις με ισχυρή αναπτυξιακή δυναμική, ενισχύοντας τη βιώσιμη ανάπτυξη του κλάδου τροφίμων και δημιουργώντας προστιθέμενη αξία για καταναλωτές, συνεργάτες και την οικονομία σε τοπικό, αλλά και εθνικό επίπεδο.

«Η Leader, με ιστορία άνω των 45 ετών, αποτελεί μία από τις κορυφαίες ελληνικές εταιρείες στον τομέα της αντιπροσώπευσης, αποθήκευσης, διανομής και εμπορίας τροφίμων, με έμφαση στα γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα. Διαθέτει ισχυρή παρουσία σε όλα τα διαθέσιμα κανάλια διανομής και κατέχει σημαντικό μερίδιο αγοράς στον κλάδο. Από το 2023, η DECA Investments, αποκλειστικός διαχειριστής του Diorama Investments II RAIF, S.C.A, κατέχει πλειοψηφική συμμετοχή στην Leader, ως μέρος της στρατηγικής του για την επένδυση και ανάπτυξη κερδοφόρων, δυναμικών και βιώσιμων Ελληνικών επιχειρήσεων», καταλήγει η ανακοίνωση.

