BAT Hellas: Ταυτοποίηση με ΑΙ των ανηλίκων που αγοράζουν καπνό και αλκοόλ

H νέα εκστρατεία ενημέρωσης με τίτλο «Προϊόντα νικοτίνης και αλκοόλ χωρίς ταυτότητα; Δεν παίζει!», που υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας με την υποστήριξη της BAT Hellas, παρουσιάστηκε στο περίπτερο της εταιρείας στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, το οποίο επισκέφθηκε η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου. Ο νέος νόμος απαγορεύει ρητά την πώληση των προϊόντων αυτών σε άτομα κάτω των 18 ετών.

Παράλληλα, παρουσιάστηκε η πρωτοποριακή λύση ΑΙ της BAT για την ασφαλή και αξιόπιστη ταυτοποίηση της ηλικίας του καταναλωτή με υψηλή ακρίβεια και σε πραγματικό χρόνο μέσω ανάλυσης βιομετρικών δεδομένων (αλγόριθμος αναγνώρισης προσώπου), χωρίς να παραβιάζεται η ιδιωτικότητα και τα προσωπικά δεδομένα.

Πρόκειται για καινοτομία που φέρνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα η BAT και ήδη αξιοποιεί στις πλατφόρμες ηλεκτρονικών αγορών της για την επαλήθευση της ηλικίας των αγοραστών. Η συγκεκριμένη τεχνολογία μπορεί να εφαρμοστεί τόσο σε ψηφιακές πλατφόρμες όσο και σε φυσικά καταστήματα, ενισχύοντας σημαντικά την προσπάθεια περιορισμού της πρόσβασης των ανηλίκων σε προϊόντα καπνού και νικοτίνης.

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε: «Ψηφίσαμε τον νόμο που απαγορεύει την πώληση καπνικών προϊόντων σε ανηλίκους. Αλλά υπάρχει ένα πρόβλημα: Πώς ελέγχει το σημείο πώλησης την ανηλικότητα του αγοραστή; Με ένα ψηφιακό εργαλείο, αυτό μπορεί να γίνει εύκολα με πλήρη σεβασμό στα προσωπικά δεδομένα. Ευχαριστούμε πολύ την BAT γιατί συμβάλλει με υπεύθυνο τρόπο στη μεγάλη προσπάθεια που κάνουμε για να προστατεύσουμε τα παιδιά μας».

Ο υφυπουργός Υγείας Δημήτρης Βαρτζόπουλος δήλωσε: «Μέσω αυτής της πλατφόρμας, η BAT Hellas μας δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε την Τεχνητή Νοημοσύνη στην αναγνώριση ηλικίας μέσω των χαρακτηριστικών του προσώπου, ώστε να μειώσουμε μέχρι εξαλείψεως τον κίνδυνο πρόσβασης των ανηλίκων σε προϊόντα νικοτίνης. Παράλληλα, με τον ίδιο τρόπο ελέγχεται και η ηλεκτρονική διανομή των εν λόγω προϊόντων. Έτσι, μας δίνονται αναβαθμισμένες δυνατότητες εφαρμογής του νόμου».

Η Κατερίνα Σιπητάνου, διευθύντρια Εταιρικών Υποθέσεων & Επικοινωνίας της BAT Hellas, δήλωσε: «Στηρίζουμε με αποφασιστικότητα την εκστρατεία ενημέρωσης του Υπουργείου Υγείας για την προστασία των ανηλίκων. Αξιοποιούμε την τεχνητή νοημοσύνη σε μια λύση αξιόπιστης επαλήθευσης ηλικίας, την οποία τις επόμενες εβδομάδες θα εφαρμόσουμε πιλοτικά σε 100 σημεία πώλησης. Στόχος θα είναι να κερδίσουμε γνώση, ώστε να πετύχουμε τη θωράκιση και προστασία της νέας γενιάς της χώρας μας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Η BAT δεσμεύεται να είναι αρωγός της Πολιτείας στο ταξίδι αλλαγής για τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου τεχνολογικού πλαισίου που θα ενισχύσει την εφαρμογή του νόμου και θα διασφαλίσει ότι η πρόσβαση σε προϊόντα νικοτίνης είναι αδύνατη για άτομα κάτω των 18».

Η εταιρεία είναι μέλος της British American Tobacco, παγκόσμιου ηγέτη στα καταναλωτικά αγαθά που ιδρύθηκε το 1902, απασχολεί πάνω από 48.000 εργαζομένους και δραστηριοποιείται περισσότερες από 175 αγορές παγκοσμίως.