Orilina: Από την Πέμπτη χωρίς το δικαίωμα στο μέρισμα 0,0247745201 ευρώ ανά μετοχή

Η «ORILINA PROPERTIES REIC» ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε στις 8 Σεπτεμβρίου 2025, αποφάσισε, μεταξύ άλλων θεμάτων, την διανομή σε μετρητά του 100% του μερίσματος προς τους μετόχους, για την χρήση 2024 εκ Ευρώ: € 3.082.929, χωρίς τον σχηματισμό αποθεματικού και την διανομή καθαρών κερδών, ποσού € 689.896 που προέρχεται από σωρευμένα κέρδη προηγούμενων ετών, συνολικού ποσού 3.772.825 και ποσού 0.0247745201 ανά μετοχή, εξαιρουμένων 1.621.593 ιδίων μετοχών τις οποίες κατέχει η Εταιρεία.

Από την Πέμπτη 11.09.2025, που ορίστηκε ως Ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στο μέρισμα, οι μετοχές της Εταιρίας θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα πληρωμής μερίσματος.

Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία», την Παρασκευή 12.09.2025 («Record date»).

Το μέρισμα θα αρχίσει να καταβάλλεται την Πέμπτη 18.09.2025, μέσω της πληρώτριας τράπεζας «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK Α.Ε.» (πληρώτρια τράπεζα), βάσει των στοιχείων που θα παράσχει στην ως άνω πληρώτρια τράπεζα η ΕΛ.Κ.Α.Τ. ή/και το Χρηματιστήριο, κατά τα οριζόμενα στην χρηματιστηριακή νομοθεσία και τους κανονισμούς του Χρηματιστηρίου και ειδικότερα:

Α. Μέσω των Συμμετεχόντων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες και Χρηματιστηριακές εταιρείες), σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και τις σχετικές αποφάσεις της.

Β. Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής μερίσματος σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.Τ., υπό το χειρισμό της ATHEXCSD, η διαδικασία πληρωμής του μερίσματος θα διενεργείται μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης των κληρονόμων, μέσω του δικτύου της «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK A.E.», για πέντε (5) έτη από την ημερομηνία καταβολής.

Μερίσματα που δεν θα εισπραχθούν εντός πέντε (5) ετών παραγράφονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου. Σύμφωνα με το άρθρο 58 του Ν. 5193/2025, όπως ισχύει, τα διανεμόμενα μερίσματα των ΑΕΕΑΠ απαλλάσσονται της παρακράτησης φόρου.