Τράπεζα Κύπρου: Ανέβασε περαιτέρω το ποσοστό της στο 6,02% η Wellington

Η Wellington αύξησε το ποσοστό της στην τράπεζα από 3,99% προηγουμένως στις 4 Σεπτεμβρίου, συμμετέχοντας πιθανότατα στο placement που διενήργησε η EBRD αποεπενδύοντας από το ποσοστό της, ύψους 5,1%, στην Τράπεζα Κύπρου.

Δημοσιεύθηκε: 10 Σεπτεμβρίου 2025 - 15:07

Με ανακοίνωσή της στο Χρηματιστήριο, η Τράπεζα Κύπρου ενημέρωσε ότι η Wellington ανέβασε το ποσοστό της στην τράπεζα στο 6,02% από 5,87% προηγουμένως.

Η επενδυτική εταιρεία ελέγχει 26.239.606 δικαιώματα ψήφου στην τράπεζα. 

Σημειώνεται ότι η Wellington αύξησε το ποσοστό της στην τράπεζα από 3,99% προηγουμένως στις 4 Σεπτεμβρίου, συμμετέχοντας πιθανότατα στο placement που διενήργησε η EBRD αποεπενδύοντας από το ποσοστό της, ύψους 5,1%, στην Τράπεζα Κύπρου.   

