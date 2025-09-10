Ευ. Μυτιληναίος: Αποτέλεσμα ξεκάθαρου οράματος τα αποτελέσματα εξαμήνου

Το πρώτο εξάμηνο του 2025 επιβεβαιώνει τη δύναμη και την ανθεκτικότητα του διαφοροποιημένου μοντέλου της METLEN, επισημαίνει ο Ευάγγελος Μυτιληναίος σε ανάρτησή του με αφορμή την τηλεδιάσκεψη για τα αποτελέσματα εξαμήνου.

Αναλυτικά:

Στην τηλεδιάσκεψη της ΜETLEN με την ευκαιρία της ανακοίνωσης των οικονομικών αποτελεσμάτων για το πρώτο εξάμηνο του 2025, είχα την ευκαιρία να συζητήσω με τραπεζίτες, αναλυτές και άλλους ενδιαφερόμενους για τη θέση της διοίκησης σε διάφορα ζητήματα.

Μερικά βασικά σημεία:

Το πρώτο εξάμηνο του 2025 επιβεβαιώνει τη δύναμη και την ανθεκτικότητα του διαφοροποιημένου μοντέλου της ΜETLEN. Με τα καθαρά κέρδη να αναμένεται να φτάσουν περίπου τα €600 εκατ. και τα EBITDA να οδεύουν προς υπέρβαση του €1 δισ. για το σύνολο της χρονιάς — ένα επίπεδο που πλέον θεωρούμε ως βάση — υλοποιούμε με συνέπεια και σαφήνεια τις στρατηγικές μας δεσμεύσεις.

Στην πραγματικότητα, βρισκόμαστε σε τροχιά υπέρβασης της καθοδήγησης για το EBITDA του 2025e (€1 δισ.) και τα καθαρά κέρδη γύρω στα €600 εκατ., πετυχαίνοντας με άνεση τους μακροπρόθεσμους στόχους μας για διπλασιασμό του EBITDA στα €1,9–€2,08 δισ. μεσοπρόθεσμα, όπως παρουσιάστηκε κατά την Ημέρα Κεφαλαιαγοράς.

Η απόδοση αυτή δεν είναι τυχαία. Αντικατοπτρίζει πειθαρχημένη εκτέλεση, στοχευμένες επενδύσεις και ξεκάθαρο όραμα για το μέλλον. Όλα τα νέα έργα που ανακοινώθηκαν κατά την CMD προχωρούν νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα, με την Αμυντική μας δραστηριότητα να αναμένεται να συμβάλει σημαντικά από το 2026. Ο μετασχηματισμός μας βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, με σημαντικές οργανωτικές αλλαγές να αναδιαμορφώνουν τις δραστηριότητές μας και να απελευθερώνουν νέα αξία.

Είμαστε περήφανοι που διαδραματίζουμε ηγετικό ρόλο στην εξέλιξη της αγοράς ενέργειας — όπου η ζήτηση, και όχι η προσφορά, διαμορφώνει όλο και περισσότερο το σύστημα. Ως ο μεγαλύτερος καταναλωτής ενέργειας στην Ελλάδα και μια δύναμη που αναπτύσσεται στη λιανική, συμβάλλουμε τόσο στη σταθερότητα όσο και στην ανάπτυξη του συστήματος. Ο στόχος μας για μερίδιο αγοράς 30% είναι απόλυτα εφικτός, με το τρέχον ποσοστό να βρίσκεται περίπου στο 21% και να ενισχύεται κυρίως μέσω οργανικής ανάπτυξης.

Η αποθήκευση ενέργειας μέσω μπαταριών αναδεικνύεται σε βασικό καταλύτη αυτής της μετάβασης. Με βαθιά εμπειρία σε όλη την Ευρώπη — συμπεριλαμβανομένης της εγκατάστασης του ενός τρίτου της αποθηκευτικής ικανότητας του Ηνωμένου Βασιλείου — προετοιμαζόμαστε να ανακοινώσουμε νέα μεγάλης κλίμακας έργα BESS στην Ελλάδα και την περιοχή, ενισχύοντας τη θέση μας στην πρωτοπορία της ενεργειακής καινοτομίας. Η ισχυρή απόδοση του χαρτοφυλακίου ΑΠΕ, με τα BESS να αποτελούν τον νέο μοχλό ανάπτυξης, επιβεβαιώνει περαιτέρω τη στρατηγική μας κατεύθυνση.

Την ίδια στιγμή, η METKA, ο βραχίονας μας στις υποδομές, σημειώνει επιταχυνόμενη ανάπτυξη, με την κερδοφορία να αναμένεται να τριπλασιαστεί φέτος. Η εταιρεία βρίσκεται σε τροχιά υπέρβασης των €100 εκατ. EBITDA το 2025, με προβλέψεις για €150 εκατ. το 2026 — στηρίζοντας τις φιλοδοξίες της για νέους στόχους και προγραμματισμένη εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Αθηνών, πιθανόν ήδη από το 2026.

Αλλά πέρα από τους αριθμούς, υπάρχει κάτι βαθύτερο:

Πετυχαίνουμε τους στόχους μας επειδή εστιάζουμε ακούραστα στα αποτελέσματα.

Η φιλοδοξία μας είναι η εξωστρέφεια — να αναπτυχθούμε πέρα από τα σύνορα και να επιστρέψουμε αξία τόσο στους μετόχους όσο και στην κοινωνία.

Δεν αντιδρούμε απλώς στις συνθήκες της αγοράς — τις διαμορφώνουμε.

Και όλα αυτά τα πετυχαίνουμε χάρη στην αφοσίωση των ανθρώπων μας, που παραμένουν η κινητήρια δύναμη πίσω από κάθε μας δραστηριότητα.

Η πρόσφατη ένταξή μας στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου δεν αποτελεί απλώς ένα ορόσημο — είναι το φυσικό αποτέλεσμα ετών στρατηγικής δουλειάς, επιχειρησιακής αριστείας και δέσμευσης σε παγκόσμια πρότυπα. Αντικατοπτρίζει τη δύναμη του μοντέλου μας, τη συνέπεια στην εκτέλεση και τη φιλοδοξία που μας ωθεί μπροστά.

Αλλά δεν είναι ο προορισμός.

Είναι η αφετηρία για τα επόμενα κεφάλαια, καθώς προχωράμε με αυτοπεποίθηση, σαφήνεια και στόχο, αποφασισμένοι να πάμε ακόμη πιο μακριά και να αφήσουμε ένα διαρκές αποτύπωμα.