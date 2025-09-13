«Εξωδικαστικός συμβιβασμός» μεταξύ DCI και Μίλτου Καμπουρίδη

Εξωδικαστικά επιλύσαν τις διαφορές τους η βρετανική DCI Advisors Ltd, η εταιρεία που αναπτύσσει το project Kilada Hills στο Πόρτο Χέλι, και ο επιχειρηματίας Μίλτος Καμπουρίδης (DCP), βάζοντας τελεία σε μία διαμάχη που μαινόταν εδώ και σχεδόν τρία χρόνια.

Με ανακοίνωσή της η εισηγμένη στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου ενημέρωσε το επενδυτικό κοινό ότι επιλύθηκαν όλες οι νομικές διαφορές μεταξύ της DCI και της Dolphin Capital Partners Ltd (DCP), επισημαίνοντας πως η εταιρεία κατέληξε «σε μια συνολική, ολοκληρωμένη, εμπιστευτική συμφωνία συμβιβασμού με τον πρώην διαχειριστή των επενδύσεών της, τη DCP, τερματίζοντας αφενός όλες τις εκκρεμείς νομικές διαδικασίες μεταξύ των δύο μερών, αλλά και των συνδεδεμένων μερών τους, και αφετέρου τις αντίστοιχες εκκρεμείς νομικές διαδικασίες μεταξύ της DCI και της Zoniro».

Πιο αναλυτικά, η συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών περιλαμβάνει την επίλυση όλων των εκκρεμών δικαστικών υποθέσεων τόσο στα αγγλικά όσο και στα ελληνικά δικαστήρια, τις οποίες και οι δύο πλευρές επιδιώκουν να κλείσουν αμετάκλητα.

Σύμφωνα με τους όρους αυτού του συμβιβασμού, και τα δύο μέρη δεσμεύτηκαν να μην εγείρουν πλέον αξιώσεις και επιβεβαίωσαν ότι τα μεταξύ τους ζητήματα έχουν πλέον διευθετηθεί πλήρως και οριστικά με φιλικό τρόπο, χωρίς να εκκρεμούν περαιτέρω διαφορές.

Βάσει της συμφωνίας, η DCI θα λάβει μετρητά και η DCP θα αποκτήσει κάποια περιουσιακά στοιχεία. Έτσι, το καθαρό κέρδος που θα αποτυπωθεί στα οικονομικά αποτελέσματα της εισηγμένης στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου αναμένεται να διαμορφωθεί σε περίπου 4,2 εκατ. ευρώ.

«Αυτή η συνολική συμφωνία διακανονισμού συνιστά ένα εποικοδομητικό αποτέλεσμα τόσο για την DCI όσο και για την DCP, καθώς και για τον ιδρυτή της τελευταίας, Μίλτο Καμπουρίδη, επιτρέποντας σε κάθε έναν από εμπλεκομένους να επικεντρωθεί πλήρως στις στρατηγικές προτεραιότητές του στο μέλλον», καταλήγει η ανακοίνωση της DCI.

To χρονικό

Η ρήξη στις σχέσεις των δύο πλευρών, του Μ. Καμπουρίδη και της DCI Advisors LTD, επήλθε τον Μάρτιο του 2023, όταν η τότε Dolphin Capital Investors Limited με ανακοίνωσή της γνωστοποίησε την απομάκρυνση του επιχειρηματία από τη θέση του διευθυντή της εισηγμένης στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου και τη λύση της σύμβασης των δύο εταιρειών, λόγω παραβίασης όρων από την πλευρά της DCP.

Αφορμή στάθηκε το deal του 2018 που αφορούσε την πώληση του πολυτελούς συγκροτήματος του Amanzoe στο Πόρτο Χέλι και άλλες επιμέρους συμφωνίες που, κατά την DCI, είχαν αθετηθεί από την πλευρά Καμπουρίδη.

Σημειώνεται πως το τελευταίο χρονικό διάστημα η DCI έχει αναρτήσει… πωλητήριο στο project Kilada Hills στο Πόρτο Χέλι. Mε βάση τα διαθέσιμα στοιχεία της εταιρείας, το ποσοστό της στο project Kilada Hills, το οποίο στην πλήρη ανάπτυξή του θα προσεγγίσει τα 420 εκατ. ευρώ, ανέρχεται στο 88%.