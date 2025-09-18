Θερμοκήπια Θράκης: Το στοίχημα της «πέμπτης εποχής»

Στο Νέο Εράσμιο Ξάνθης, οι τομάτες και τα αγγούρια της Θερμοκήπια Θράκης Α.Ε. μεγαλώνουν σε ελεγχόμενη θερμοκρασία 18 βαθμών, με γεωθερμία και φωτοβολταϊκά να τροφοδοτούν την παραγωγή.

Η εταιρεία, που μοιράζονται οι εισηγμένες Πλαστικά Θράκης και Έλαστρον, έχει εξελιχθεί μέσα σε μια δεκαετία σε έναν από τους βασικούς παίκτες. Από τα πρώτα 40 στρέμματα το 2014, σήμερα διαθέτει 260, με ετήσια παραγωγή 8.000 τόνων τομάτας και 13 εκατ. αγγουριών.

Η συμβολή της μπορεί να μην καλύπτει παρά ένα μικρό κλάσμα της εγχώριας ζήτησης -σ.σ. η κατά κεφαλήν κατανάλωση τομάτας φθάνει τα 65 κιλά τον χρόνο και η συνολική ζήτηση ξεπερνά κατά πολύ τους διαθέσιμους 560.000 τόνους παραγωγής, μειωμένη στο μισό από το 2010. Ωστόσο, η εταιρεία επενδύει συστηματικά.

Μέχρι σήμερα έχουν διατεθεί 29 εκατ. ευρώ, ενώ στα σχέδια βρίσκεται νέα επέκταση 65 στρεμμάτων έως το 2027 και ένα δεύτερο project στη Νέα Κεσσάνη, που μπορεί να υπερδιπλασιάσει τη δυναμικότητα.

Στο οικονομικό πεδίο, το 2024 αποδείχθηκε χρονιά αντιθέσεων. Ο κύκλος εργασιών εκτινάχθηκε στα 12 εκατ. ευρώ, αυξημένος σχεδόν 37% χάρη στη διεύρυνση των καλλιεργούμενων εκτάσεων. Όμως, τα καθαρά κέρδη συρρικνώθηκαν στις 109 χιλ. ευρώ, από 432 χιλ. ευρώ το 2023, καθώς οι αποσβέσεις από τις νέες επενδύσεις και το αυξημένο χρηματοοικονομικό κόστος με τον τραπεζικό δανεισμό να αγγίζει τα 9 εκατ. ευρώ επιβάρυναν τα αποτελέσματα.

Το περιθώριο καθαρής κερδοφορίας υποχώρησε στο 0,9%, από 9,4%. Η ρευστότητα παραμένει περιορισμένη, με τα διαθέσιμα να πέφτουν στις 167 χιλ. ευρώ. Την ίδια στιγμή, η μείωση αποθεμάτων και απαιτήσεων δείχνει πιο σφιχτή διαχείριση κεφαλαίου κίνησης, ενώ οι ταμειακές ροές από τη λειτουργία γύρισαν θετικές, στα 1,58 εκατ. ευρώ.

Παρά την πίεση στα οικονομικά, η διοίκηση επιμένει ότι το 2025 θα φέρει ανάκαμψη κερδοφορίας, με αιχμή την αύξηση αποδόσεων ανά στρέμμα, νέες καλλιέργειες και καλύτερη αξιοποίηση οικονομιών κλίμακας. Στόχος είναι η σταθερή παραγωγή, αυτό που οι γεωπόνοι της εταιρείας αποκαλούν «πέμπτη εποχή», δηλαδή προϊόντα χωρίς διακυμάνσεις σε ποσότητα ή ποιότητα, διαθέσιμα καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Παρά τη συμπίεση περιθωρίων, η εταιρεία εξακολουθεί να επενδύει σε «πράσινες» υποδομές. Ολοκλήρωσε δεύτερο φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 629 kW, που καλύπτει σημαντικό μέρος της ενεργειακής κατανάλωσης.

Παράλληλα, συνεχίζει να αξιοποιεί γεωθερμία για τη θέρμανση των θερμοκηπίων στην Ξάνθη, μειώνοντας το περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Στο εργασιακό πεδίο, η εταιρεία απασχόλησε το 2024 συνολικά 394 εργαζομένους, με πλειοψηφία γυναίκες, ενώ περίπου το 42% προέρχεται από τη μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης.