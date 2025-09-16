TÜV NORD: Συνεργασία με DEMO, ίδρυση της πρώτης βιο-ακαδημίας στην Ελλάδα

Η TÜV NORD Ελλάδας, μέλος του διεθνούς οργανισμού TÜV NORD και κορυφαίος οργανισμός πιστοποίησης στην Ευρώπη, ανακοινώνει με υπερηφάνεια τη συνεργασία της με τη φαρμακοβιομηχανία DEMO ABEE για την ίδρυση και υλοποίηση της πρώτης Βιο-Ακαδημίας στην Ελλάδα.

Ενός εκπαιδευτικού θεσμού που έχει ως στόχο την προώθηση της επιστημονικής γνώσης και της επαγγελματικής κατάρτισης στον τομέα της φαρμακευτικής βιοτεχνολογίας.

Η Βιο-Ακαδημία, η οποία αποτελεί μια καινοτόμα εκπαιδευτική πρωτοβουλία, συνδυάζει θεωρητική κατάρτιση με πρακτική εμπειρία, προσφέροντας στους συμμετέχοντες ουσιαστική εξειδίκευση στον ταχέως αναπτυσσόμενο τομέα της βιοτεχνολογίας. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε νέους επιστήμονες έως 29 ετών, απόφοιτους πανεπιστημιακών και μεταπτυχιακών σπουδών σε συναφείς με την Βιοτεχνολογία επιστημονικούς κλάδους.

Η TÜV NORD Ελλάδας συμβάλλει ενεργά στον σχεδιασμό και την παροχή πιστοποίησης ποιότητας του προγράμματος, διασφαλίζοντας τη συμμόρφωση με διεθνή πρότυπα και υψηλό επίπεδο εκπαιδευτικού περιεχομένου. Οι συμμετέχοντες που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς το πρόγραμμα θα λάβουν σχετική πιστοποίηση από την TÜV NORD Ελλάδας, ενισχύοντας έτσι την απασχολησιμότητά τους στην εγχώρια και διεθνή αγορά εργασίας.

Το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις της DEMO ABEE στον Άγιο Στέφανο Αττικής, με τη συμμετοχή εξειδικευμένων Ελλήνων και διεθνών επιστημόνων του τμήματος Βιοτεχνολογίας της εταιρείας.

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων ολοκληρώνεται στις 26/09/2025.

Για αιτήσεις και περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε το link.

Η κα Ταρσή Γιαννούλη, Vice President Medical Devices/ Health της TÜV NORD Ελλάδας, δήλωσε:

«Στην TÜV NORD Ελλάδας στηρίζουμε στρατηγικά τις πρωτοβουλίες που συνδυάζουν την καινοτομία με την ποιότητα στην εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτιση, ιδιαίτερα σε επιστημονικούς κλάδους που αποτελούν προκλήσεις για την σύγχρονη εποχή. Η συνεργασία μας με την DEMO για τη δημιουργία της πρώτης Βιο-Ακαδημίας στην Ελλάδα, αποτελεί ένα εξαιρετικό παράδειγμα εφαρμογής υψηλών προδιαγραφών στην εκπαίδευση της φαρμακευτικής βιοτεχνολογίας. Είμαστε υπερήφανοι που συμβάλλουμε με την τεχνογνωσία μας και την πιστοποίηση της ποιότητας σε αυτό το καινοτόμο πρόγραμμα, το οποίο προάγει τη γνώση, ενισχύει την απασχολησιμότητα των νέων επιστημόνων και δημιουργεί γέφυρες μεταξύ εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας.»

Ο κ. Κωνσταντίνος Κοτσίφης, HR Director της DEMO ABEE, δήλωσε:

«Η δια βίου μάθηση και η εξειδίκευση είναι σήμερα το “κλειδί” για την επαγγελματική εξέλιξη των νέων. Μέσα σε έναν κόσμο γεμάτο επιλογές και προγράμματα, είναι σημαντικό οι ενδιαφερόμενοι να ξεχωρίζουν εκείνα που κάνουν πραγματικά τη διαφορά. Με το νέο καινοτόμο πρόγραμμα της Βιο-Ακαδημίας, που υλοποιείται για πρώτη φορά στη χώρα μας, και χάρη στη συνεργασία μας με την TÜV NORD Ελλάδας, δίνουμε στους συμμετέχοντες πιστοποιημένα εφόδια που θα τους βοηθήσουν να σταθούν με αυτοπεποίθηση και δυναμική στον χώρο της βιοτεχνολογίας.»