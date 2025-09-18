Τέλος εποχής για την Κτήμα Λαζαρίδη, εκτός ταμπλό από 1η Οκτωβρίου

Την έγκριση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς του δικαιώματος squeeze out των υπόλοιπων μετοχών της Κτήμα Λαζαρίδη από την Ολυμπια Συμμετοχών ανακοίνωσε η εταιρεία.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει ανακοίνωση στο Χρηματιστήριο, η «ΟΛΥΜΠΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ο «Προτείνων») µε επιστολή της γνωστοποιεί τα ακόλουθα:

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ε.Κ. δυνάμει της από 16.09.2025 απόφασής του:

- Ενέκρινε το από 09/09/2025 αίτημα του Προτείνοντος για την άσκηση του δικαιώµατος εξαγοράς (squeeze-out) του συνόλου των κοινών, ονομαστικών μετά ψήφου µετοχών της εταιρείας «ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (η «Εταιρεία»),τις οποίες δεν κατέχει ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα (το «Δικαίωμα Εξαγοράς»), σύμφωνα µε το άρθρο 27 παρ. 5 εδάφιο α’ του Ν. 3461/2006 (ο «Νόμος») και το άρθρο 2 της υπ’ αριθµόν 1/644/22.04.2013 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Κ. «Άσκηση δικαιώματος εξαγοράς µετά το τέλος δημόσιας πρότασης σύμφωνα µε το άρθρο 27 του ν. 3461/2006» και

- Όρισε ως ημέρα παύσης της διαπραγμάτευσης των μετοχών της Εταιρείας την 01.10.2025, σύμφωνα με το άρθρο 2 της ως άνω Απόφασης.

- Κατά το κλείσιμο της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών στις 16.09.2025, το Δικαίωμα Εξαγοράς αφορά σε 431.885 μετοχές της Εταιρείας (στο εξής οι «Μετοχές»), έναντι καταβολής ποσού 2,18 Ευρώ ανά Μετοχή σε μετρητά από τον Προτείνοντα προς τους κατόχους των Μετοχών, το οποίο ισούται με το αντάλλαγμα που προσέφερε ο Προτείνων στη Δημόσια Πρόταση (το «Προσφερόμενο Αντάλλαγμα»).

- Σημειώνεται ότι από το καταβλητέο προς τους κατόχους Μετοχών Προσφερόμενο Αντάλλαγμα θα αφαιρεθούν:

- το ποσό που προκύπτει από τα δικαιώματα υπέρ της ΕΛ.Κ.Α.Τ. που αναλογούν στους Αποδεχόμενους Μετόχους, σύμφωνα με την απόφαση αρ. 18 (συνεδρίαση 311/22.02.2021) του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και

- ο φόρος που προβλέπεται στο άρθρο 9 του Ν. 2579/1998, και ανέρχεται σήμερα σε 0,10% και υπολογίζεται επί της αξίας συναλλαγής για τη μεταβίβαση των Μετοχών.

Η καταβολή του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος θα πραγματοποιηθεί εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών μετά την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης των συναλλαγών που θα καταρτισθούν κατά την τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης των μετοχών της Εταιρείας.

Σύμφωνα µε τα όσα ορίζει η Απόφαση 1/644/22.04.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ο Προτείνων θα καταβάλει το τίμημα τοις μετρητοίς ύψους 2,18 Ευρώ ανά μετοχή στην Ελληνικά Χρηµατιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, προκειµένου εκείνη µε τη σειρά της να πιστώσει τους σχετικούς λογαριασµούς χρηματικής εκκαθάρισης των συμμετεχόντων, για εκείνους τους δικαιούχους που έχουν παράσχει στους συμμετέχοντες τους σχετική εξουσιοδότηση είσπραξης του αναλογούντος τιµήµατος.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την Απόφαση 1/644/22.04.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, σε περίπτωση (α) που κάτοχος Μετοχών δεν εξουσιοδοτήσει προσηκόντως τον συμμετέχοντα του λογαριασμού αξιογράφων του/της στο Σ.Α.Τ. να εισπράξει το αντάλλαγμα για λογαριασμό του/της, ή (β) Μετοχών που είτε δεν είναι ελεύθερες βαρών, δικαιωμάτων τρίτων ή κατασχέσεων είτε βρίσκονται σε λογαριασμό συμμετέχοντα στο Σ.ΑΤ. υπό ειδική εκκαθάριση, ο Προτείνων θα παρακαταθέσει το αντάλλαγμα στο Τ.Π.Δ. υπέρ του οικείου δικαιούχου.