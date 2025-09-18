Νέο μέλος της Best Western Hotels & Resorts το Sokio Attiki Hotel

Το ολοκαίνουριο ξενοδοχείο στην Αθήνα, Sokio Attiki Hotel, είναι το νέο μέλος της Best Western® Hotels & Resorts.

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, το Sokio Attiki Hotel, BW Premier Collection συνδυάζει την άνεση ενός διαμερίσματος με την εξυπηρέτηση, τις εξατομικευμένες υπηρεσίες και την αισθητική ενός σύγχρονου boutique ξενοδοχείου.

«Με μεγάλη χαρά και ικανοποίηση υποδεχόμαστε στην οικογένεια της Best Western το Sokio Attiki Hotel» δήλωσε η Carol Marriott, Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος της BWH Southeastern Europe, συμπληρώνοντας «είναι τιμή μας που η Sokio Hotels & Resorts εμπιστεύτηκε το δίκτυο, τη τεχνογνωσία και την εμπειρία της BWH Hotels, θέτοντας σε λειτουργία το πρώτο της ξενοδοχείο ως ένα από τα BW Premier Collection ξενοδοχεία της αλυσίδας και μάλιστα σε ένα τόσο απαιτητικό και με έντονο ανταγωνισμό προορισμό, όπως είναι η Αθήνα».

Ο Γενικός Διευθυντής της Sokio Hotels & Resorts, Γιώργος Κινδύνης αντίστοιχα ανέφερε: «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για αυτή τη στρατηγική συνεργασία. Το Sokio Attiki Hotel είναι ένας νέος προορισμός πολυτελούς φιλοξενίας, στην καρδιά της Αθήνας, όπου η άνεση, ο σύγχρονος σχεδιασμός και η αυθεντική εξυπηρέτηση συνδυάζονται για να προσφέρουν εμπειρίες διαμονής που ξεχωρίζουν, συμβαδίζοντας απόλυτα με την προσωπικότητα και τις αξίες του brand».

Το σύγχρονο αυτό ξενοδοχείο διαθέτει 35 δωμάτια–διαμερίσματα, ιδανικά για όσους αναζητούν προσιτή πολυτέλεια τόσο για μία σύντομη απόδραση στην πόλη όσο και για μια παρατεταμένη διαμονή. Το rooftop bar και η εξωτερική πισίνα του ξενοδοχείου με πανοραμική θέα της πόλης και φόντο την Ακρόπολη, συμπληρώνουν την εμπειρία διαμονής, ενώ υπηρεσίες όπως το πρωινό στο δωμάτιο και η φύλαξη παιδιών καθιστούν το ξενοδοχείο ιδανική επιλογή και για οικογένειες.

Το ξενοδοχείο διαθέτει και χώρο parking, ενώ η τοποθεσία του εξασφαλίζει στους πελάτες εύκολη πρόσβαση προς το μετρό και το σιδηροδρομικό σταθμό αλλά και τα αξιοθέατα της πόλης.

Οι επισκέπτες του Sokio Attiki Hotel, BW Premier Collection μπορούν να απολαύσουν και τα προνόμια του Best Western Rewards ™, του κορυφαίου κλαμπ πιστότητας πελατών που προσφέρει στα μέλη του ειδικά προνόμια σε όλα τα ξενοδοχεία της αλυσίδας, καταλήγει η ανακοίνωση.