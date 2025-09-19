Eureporter: Σημαντική κίνηση η εξαγορά της HSBC Μάλτας από την CrediaBank

Η συμφωνία της ελληνικής CrediaBank να αποκτήσει ποσοστό 70,03% της HSBC Malta έναντι 200 εκατ. ευρώ σηματοδοτεί μία από τις σημαντικότερες τραπεζικές συναλλαγές στη Νότια Ευρώπη τα τελευταία χρόνια επισημαίνει άρθρο στο eureporter.co.

Η συμφωνία, η οποία αποτιμά την τράπεζα της Μάλτας στα 286 εκατ. ευρώ, υπογραμμίζει τόσο την αποφασιστικότητα της HSBC να αποσυρθεί από μικρότερες ευρωπαϊκές αγορές όσο και την ικανότητα της CrediaBank να εξασφαλίσει ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους.

Η τιμή καταδεικνύει τη σθεναρή διαπραγματευτική ισχύ της διευθύνουσας συμβούλου της CrediaBank, Ελένης Βρεττού, και του βασικού μετόχου της τράπεζας, Thrivest Holding. Με λιγότερο από 0,5 φορές τη λογιστική αξία, η συναλλαγή αντιπροσωπεύει μια βαθιά έκπτωση σε σύγκριση με τους ευρωπαίους ανταγωνιστές.

Για την HSBC, η βιασύνη να αποχωρήσει από τη Μάλτα αντικατοπτρίζει μια ευρύτερη στρατηγική αναδίπλωσης: την τελευταία δεκαετία, ο βρετανικός κολοσσός έχει περιορίσει τη δραστηριότητά του στις περιφερειακές αγορές της ΕΕ, εστιάζοντας στην Ασία, τον κύριο μοχλό κερδοφορίας του.

Η συμφωνία θα χρειαστεί την έγκριση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, δεδομένης της συστημικής σημασίας της HSBC Malta. Με περίπου 8 δισ. ευρώ σε ενεργητικό, 6 δισ. ευρώ σε καταθέσεις και μερίδιο αγοράς 24%, η τράπεζα είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος όμιλος στη Μάλτα. Οι επόπτες της ΕΚΤ θα επιδιώξουν να αξιολογήσουν εάν η CrediaBank μπορεί να διατηρήσει τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, την εμπιστοσύνη των πελατών και τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς προληπτικής εποπτείας της ΕΕ.

Για τη Μάλτα, η κυβέρνηση και ο υπουργός Οικονομικών, Κλάιντ Καρουάνα, εδώ και καιρό πιέζουν για μεγαλύτερο ανταγωνισμό σε έναν συγκεντρωμένο τραπεζικό κλάδο που κυριαρχείται από μόλις τρία ιδρύματα.

Τα τελευταία χρόνια έχουν ήδη εμφανιστεί νέοι «παίκτες», μεταξύ αυτών η εξαγορά της τοπικής ψηφιακής τράπεζας MeDirect από την AnaCap, που κατέδειξε το ενδιαφέρον των επενδυτών για τραπεζικά περιουσιακά στοιχεία στη Μάλτα. Η είσοδος της CrediaBank ενισχύει τώρα αυτή τη δυναμική και μπορεί να διαφοροποιήσει τις επιλογές δανεισμού για καταναλωτές και ΜμΕ.

Η κίνηση δείχνει επίσης τον επιχειρηματικό χαρακτήρα και τη δυναμική της CrediaBank. Έχοντας ενσωματώσει με επιτυχία στο παρελθόν την HSBC Ελλάδος, η τράπεζα μεταφέρει τώρα την ίδια ενέργεια στη Μάλτα. Αυτό το πνεύμα θα μπορούσε να αποβεί ευεργετικό όχι μόνο για τους τοπικούς πελάτες, που ενδέχεται να επωφεληθούν από επεκταμένες ψηφιακές υπηρεσίες και νέα προϊόντα, αλλά και για τους μετόχους μειοψηφίας, υποστηρίζει το δημοσίευμα. Ορισμένοι μπορεί να επιλέξουν να μην προσφέρουν τις μετοχές τους στην υποχρεωτική δημόσια πρόταση και να βρουν μακροπρόθεσμη αξία σε μια ανανεωμένη τράπεζα υπό νέα ιδιοκτησία.

Εξίσου σημαντικός είναι και ο τρόπος με τον οποίο η διαδικασία έχει προχωρήσει ομαλά από την κυβέρνηση και τις ρυθμιστικές αρχές της Μάλτας. Από τις πρώιμες διαβουλεύσεις με τα συνδικάτα έως την εμπλοκή των ευρωπαϊκών αρχών, η συναλλαγή εξελίχθηκε χωρίς να διαταραχθεί η εμπιστοσύνη της αγοράς. Η CrediaBank, από την πλευρά της, ενήργησε με διαφάνεια απαντώντας σε ερωτήματα και κατηγορίες, προσπαθώντας να διαβεβαιώσει τα ενδιαφερόμενα μέρη ότι η εξαγορά βασίζεται σε υγιή θεμελιώδη στοιχεία και σε μακροπρόθεσμη δέσμευση στη Μάλτα.

Εάν εγκριθεί, η συμφωνία αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2026, με την CrediaBank να δεσμεύεται να διατηρήσει το προσωπικό και τα καταστήματα της HSBC Malta για τουλάχιστον δύο χρόνια. Για το τραπεζικό τοπίο της Ευρώπης, η εξαγορά αποτελεί ένα ακόμη σημάδι διασυνοριακής συγκέντρωσης σε επίπεδο μεσαίας αγοράς — καλύπτοντας κενά που αφήνουν οι παγκόσμιες τράπεζες καθώς αποχωρούν από μικρότερες δικαιοδοσίες και αναδιαμορφώνοντας την ισορροπία ανάμεσα στην κλίμακα και την τοπική διαχείριση.