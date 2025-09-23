#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Εξτρα χρηματοδότηση 200 εκατ. ευρώ για Eurobank μέσω ομολόγου

Η κατέληξε σε συμφωνία για πρόσθετη έκδοση του ομολόγου σταθερού τοκομεριδίου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας ύψους 500 εκατ. ευρώ με λήξη το 2028. Η τιμή έκδοσης είναι 99,817%, που συνεπάγεται απόδοση 2,978%.

Δημοσιεύθηκε: 23 Σεπτεμβρίου 2025 - 09:18

Η «Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία» (Eurobank Holdings) ανακοινώνει ότι, η θυγατρική της εταιρεία «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία» (η «Τράπεζα» ή «Eurobank»), ως αποτέλεσμα του σταθερού ενδιαφέροντος θεσμικών επενδυτών για το ομόλογο σταθερού τοκομεριδίου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας ύψους 500 εκατ. ευρώ με λήξη το 2028 που εξέδωσε η Eurobank αρχικά στις 07 Ιουλίου 2025 (ISIN: XS3110850347) (οι “Υφιστάμενοι Τίτλοι”), κατέληξε επιτυχώς σε συμφωνία με τις Deutsche Bank και BNP Paribas, να προβεί σε πρόσθετη έκδοση συνολικού ονομαστικού ποσού ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ, με ιδιωτική τοποθέτηση, επί των Υφιστάμενων Τίτλων (οι «Νέοι Τίτλοι» και, μαζί με τους Υφιστάμενους Τίτλους, οι «Τίτλοι»).

Η τιμή έκδοσης των Νέων Τίτλων είναι 99,817%, που συνεπάγεται απόδοση 2,978%.

Οι Νέοι Τίτλοι θα ενοποιηθούν και θα αποτελούν μία σειρά έκδοσης με τους Υφιστάμενους Τίτλους, σύμφωνα με τους όρους της έκδοσης. Ο διακανονισμός της έκδοσης των Νέων Τίτλων θα πραγματοποιηθεί στις 26 Σεπτεμβρίου 2025. Οι Τίτλοι θα είναι εισηγμένοι στην αγορά Euro MTF του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου.

Τα κεφάλαια που θα αντληθούν από τους Τίτλους θα συνεισφέρουν στην κάλυψη των υποχρεώσεων του Ομίλου της Eurobank όσον αφορά στην Ελάχιστη Απαίτηση Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων (Minimum Required Eligible Liabilities – MREL) και θα διατεθούν για επιχειρηματικούς σκοπούς της Eurobank.

 

